特首每次開記者會，都講如何抗疫有效。不過，相信所有看過這些記者會的港人，都有個共同評價：港府抗疫無方故無效。

日前有位十分有責任心的菲傭僱主，知悉菲傭可能確診，但得不到醫院正當處理後，致電了醫務衞生處一個單位，「市民林先生與衞生署熱線鍾先生對話」。

以下是市民林先生與衞生署熱線鍾先生對話。

林：你好，鍾先生。我屋企嘅姐姐（外傭）夜晚7點幾、8點，用政府快速測試個tester check咗，positive（陽性）嘅，COVID-19（新冠肺炎）。佢有病徵，而家係39度高燒。

咁我哋即刻根據晏晝衞生防護中心記者會建議，用的士車咗佢去聯合醫院急症室，亦都聯絡咗姐姐喺香港嘅家姐，佢家姐亦有病徵，都做咗快速測試，都係positive。

而家兩個姐姐喺聯合醫院急症室度，急症室同佢哋做咗test（測試），之後叫兩個姐姐返嚟屋企度等result（結果）。

我打咗去聯合醫院hotline問咗急症室，佢話呢個係你哋衞生署嘅指引。咁我問咗佢兩個問題：

1。根據你哋今朝所講，做咗快速測試，如果係positive，應該用點對點嘅方法，送去急症室，以防傳染畀其他人，我做咗嘞。而家急症室要佢離開，係叫佢搭任何交通工具。我作為香港市民，我點樣protect（防止）佢唔會將啲病毒擴散出去？

2。佢返到嚟屋企，我有乜嘢方法，或者事情，我可以做得到，去protect佢唔會傳染畀我屋企嘅其他人？

醫院淨係叫我打電話，問番衞生署。

鍾：我哋呢條hotline（熱線）本身呢，係負責內地或者海外返嚟香港嘅人士嘅求助熱線嚟，本地close contact（密切接觸）者嘅相關資訊，我哋本身都唔多嘅。至於點樣處理，我哋都係根據署長嘅新聞稿咁，佢（署長）點樣叫佢（外傭），用點對點交通……咁醫院叫佢用任何交通工具離開嘅話……我都知先生你都好盡責嘅，你可以安排的士點對點……

林：咁，但係個的士司機呢？佢返到嚟屋企，我又點樣防護呢？你呢個部門同我講，你哋個hotline，你話淨係負責內地或者其他人嘅求助--唔緊要，咁我而家有咩求助熱線，我可以搵到人幫我手呢？

鍾：你可以試下2125 1111……

林：呢個我打咗嘞！因為辦公時間到8點！

鍾：咁如果無，喺呢個情況，咁無其他熱線幫到你。

林：咁即係點樣？係咪最安全方法，係我叫姐姐過去對面秀茂坪警署嘅報案室就OK？

鍾：咁如果先生你要點樣做，我都阻止唔到你囉！

林：明白，鍾生，多謝你代表香港政府同埋衞生署嘅答案。

鍾：我都同先生你解釋番啦，關於呢方面，真係無相關嘅知識……

林：唔緊要嘅，鍾生你都係under衞生署，係旗下一個員工，其實你有無一啲escalation（呈報上級）嘅flow（程序），去幫你搵到一啲senior同事，處理到呢個個案呢？

鍾：無㗎！

林：都唔緊要！無吖嘛！得㗎啦！你畀咗好充足嘅答案我！

疑確診菲傭不被聯合醫院的急症室嚴正處理，只叫她坐車回家，這位姐姐無論坐小巴、大巴、地鐵，都可能會散播病毒，於是又有不明源頭，其實源頭就是該急症室的拒處理，或不正確處理。

(Henry攝)

對這件可能播毒事的最終負責任者，應是衞生署，該署最高負責官員是陳肇始，而作為一直稱自己是抗疫總指揮者的特首，則是陳肇始的上司怎不要負責？

我不會責難接電話的那位衞生署鍾先生，因為他已依足上頭指示辦事，分分鐘，他是由其他政府部門借調過去的人，他只能按給他的指示做個人肉錄音機。所以答案總會是一超出了指示，就是：我幫不到你，這是典型的AO、EO工作心態，只能按本子，不能因熱心而越本子，這就是今時抗疫無效的一個可能主因。

事實上，看政府的抗疫廣告，就知道今時抗疫措施是如何無腦。

（1）政府的DIY檢測宣傳是謂，一驗出陽性，到急症室；

（2）但醫務處的宣傳則是急症室是不處理新冠病患者的。

急症室不處理新冠病患者，可理解，因為急症室是有其他病患者，你新冠病患者一來，全部急症室人要不要隔離檢測？所以剩下來的是，為甚麼港府的DIY檢測指引會叫檢出陽性新冠病者要去急症室？這些病者由家去至急症室途中，會播了幾多毒？

請考慮以下是否會較好些：

（a）租一、兩隻郵輪，或包下幾間酒店，即時提供可供臨時隔離房。又或徵用所有的室內體育場館，找國內幫忙建造方艙醫院，要求病患者居家自我隔離是廢話，你估好多人屋企有三房兩廳呀，住一房者，是否要病患者要自我在廁所隔離？

（b）成立個專處理DIY陽性病者的熱線，要有足夠線路，唔識做，就搵東華、博愛籌款熱線辦樣來抄；

（c）DIY驗出陽性者不宜久居家中等入院，因會加大感染家人的風險，應要立即將陽性病患者搬離其家，入住郵輪或酒店的臨時隔離所，DIY陽性病患者留在社區內多一日，傳播病毒就多一分風險；

（d）唔夠救傷車？可找肯合作的士、GoGo Van，以至貨車去接運DIY陽性病患者，此中如何做好消毒，衞生署是專家。

防疫有三個層次：

（1）防擴散；

（2）做足夠核酸檢測以及早查出中招者，但這個方法是很微效的，因為中招者可以2至5天後才會被驗出病毒，而在其間，只要中招者在社會上走動，就會播毒，故今時光做核酸檢測是落後於發展形勢；

（3）隔離中招者，這已是最最最下之策。

故今時政府工作重點應在防擴散，全幢大廈公共地方全面清毒，是較易做亦是較收效的防疫法。

在新冠疫初期，武漢就曾全城噴霧化消毒液，如港府沒有這些設施，可以問阿爺借，不然就用警方的水炮車來洗街都好。

政府工作重點應防擴散

香港昨日病發逾千宗，爆疫速度或與日本東京相似，由600就跳上千宗，再上就逾萬，屆時將對本港的醫療系統有大壓力，昨日衞生署已籲其他病患者要尋求其他醫療途徑，是甚麼途徑？私家醫院？窮人怎負擔得到昂貴的費用？

2020年3月25日，筆者有文：《封城遏疫》文謂：

新冠肺炎潛伏期在7至14天。人人隔離14天，即已有兩個7天周期，基本上，潛伏患者應已現形。問題是，以香港的狹窄居住環境，家人困獸鬥，只要有一人帶菌，可以全家帶菌。政府應重用50年代的公共衞生策略，動員各區各家洗太平地，當時居宇多為木樓，瞓木床板，木蝨為患嚴重，當時政府就每年定洗一次太平地，家家都拿床板到地下的消毒缸泡浸，亦會取消毒水回家拖地，抹房間的木間板。今時政府可以為每大廈提供消毒藥水，供各家抹地，抹家具。找一天，全港大清潔，給個clean start，然後才各家各戶隔離14天。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)