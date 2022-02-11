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11/02/2022

兩年防疫無方

#新冠肺炎 #防疫措施
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　　兩年防疫無方，是不少港人的看法，但也是國內一些公知的看法，這又會否是阿爺的看法？鳳凰電視訪問了國內一位著名時事評論員宋忠平，視頻【按此】觀看，訪問如下。
　
　　問:節目主持人宋:宋忠平(時事評論員)
　
　　問:擔心啊！剛才片中也看到呢。有專家甚至預計，在最終後面幾天，每天的新增甚至會達到上千宗，像1500宗。那你認為，目前香港還是要堅持一個動態清零的政策嗎？你對於目前的防疫政策，有甚麼看法嗎？
　
　　宋:首先一點的話，我們必需要堅持動態清零的防疫政策，但是我們要明白，已經兩年的時間，香港已經實現了封關兩年的時間，這已經表明香港的防疫政策是完全失敗的。
　
　　這裏面主要體現在香港政府到底想把香港帶到甚麼樣的一條路，究竟是要和內地來接軌，和內地通關，還是要和國際來接軌？所以香港政府在這個問題上，一定要有一個明確的態度。如果要想和內地接軌的話，必需要按照內地的標準，否則的話，那麼就是按照西方這種躺平的觀點來做，我覺得這兩個必需要一個明確的答案。
　
　　另外一方面的話，我們知道，香港的很多醫學專家，包括一些醫護人員，我覺得有一些觀點、猜測並不正確，所以需要由內地的醫學專家來指導香港執行抗疫的工作，才能夠實現和內地直接的通關。
　
　　這裏面有幾個重大的誤區，作為香港政府來講的話，必需要考慮。一方面的話，居家隔離。居家隔離已經證明是一個絕對的錯誤，居家隔離將會導致居家傳染，而且有一些東西的話，並不是通過強制的方式，而是自願的方式。你看，無論是檢測包也是自願來進行檢測。
　
　　另外呢，就是有很多的規定都是自願，為甚麼要有法律制度？法律制度要假設所有人都不自覺，才會有法律、法規，所以我覺得，在目前這種狀態下的話，無論是香港醫管局也好，包括其他相關的部門，應該提交立法，由新一屆的立法會來進行立法，要把強制檢測加入到整個立法的法律、規範之中，要修改衞生條例，這個才是最核心的問題。
　
　　另外，包括你看有很多的問題，尤其是圍檢、圍封的這種方式。圍檢、圍封這種方式的話，如果不進行長時間的圍檢、圍封的話，是不可能找到漏網之魚。你看，在香港有很多地方圍檢、圍封一天、兩天，然後就解封，其實我們知道新型的病毒，它的潛伏期很長，假陰性也比較多，這樣的話，是沒有辦法找到，所以如果把甚麼事情都寄託於香港市民的自覺、自願，我覺得香港的疫情是沒有辦法控制，這才是最核心的問題。香港政府應該本著對市民、對百姓的生命高度負責的態度；應該通過動態清零的方式，應該向內地不斷的來取經，這樣的話，才能夠讓香港疫情得到管控。
　
　　問:是。
　
　　宋:在這個問題上的話，這是一個大是大非的政治問題，決不允許在這些問題上有絲毫的僥倖。
　　
　　封關防疫兩年，仍爆歷來最高的千餘宗疫，怎說也不可以言有效控疫，單看屯門良傑樓的封樓、家居隔離、派飯、派物資、收垃圾的全不到位管理，就知班官真是不知所謂，兩年來這些管理都改不好，屢招民怨，高官們，可問心有愧。
　
　　兩年下來，高官們就不知病毒潛伏期長(Delta要7至10天，Omicron要3至5天)，發病需時，假陰性多，光檢測三數天就可以放人自由出入？良傑樓檢極都有陽性個案，足以說明這類的短期圍封是不收效的。所以不要妄言要與國內通關，一日不清零，甚麼也通不了。
　　
為官要有前瞻本事
　
　　在太平日子可以好易為官，但在危難之時為官就要有看全盤有前瞻的本事。
　
　　兩年前，新冠疫起，世衞已警告會傳染廣、傳染快，國內急建方艙醫院，但港高官怎不作些準備，致今日要病人自我家居隔離等病好或等病死？新冠疫患者一日不作適當隔離，就是個地雷，但由於今時病床爆滿，就搞出這個埋地雷的家居隔離，不要講這是抗疫高招。
　
　　最新一輪的防疫措施是不許廟宇、教堂有聚會，不許多過兩個家庭聚會，但如果這是在新年前公布和實施，會否就沒有了千一宗的發病？如斯後知後覺，見棺材才流淚的措施，還可叫防疫有成？
　
　　這幾天，罵廢官、廢措施已罵到悶，不罵了。只講:
　
　　1.谷針無乜用，因打針只減重症，不一定是防染疫；
　
　　2.檢測無乜用，因發病，潛伏期長，未發出來之前的陰，是呃人的；
　

　
　　3.今時要做全港清潔、洗太平地，先將病毒在環境上清除，再去叫人齊齊沖涼，全家做清潔、大掃除，每家派張門口踏氈和漂白水，每入屋前就消毒鞋底，衞生署請拍宣傳片，每晚如何做好每天的入屋消毒，這些看似微不足道的小節，是否可以有效抗疫？不信，做14天如何，做夠兩年，防疫應有效吧！
　　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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