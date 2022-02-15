原本今日寫股，但見昨日爆4500宗疫（圖一），故改寫疫。京官如有這「症」績，必炒，但港官在兩制庇蔭下，仍可在位。無問題，只要之後抗疫有成，可以忍你，但如果不改抗疫心態，仍是口講清零，實則躺平，點忍。有個建議，如日爆1萬宗疫，今時抗疫的負責官員集體請辭，讓位賢人好不好？



今時疫病已壓垮了本港醫療系統，衞生署已講不少之前的醫療服務要停，醫院無足夠床予新冠疫病患者，而要人家居隔離，但又無醫療跟上，不就是叫染全家？好命的，就自己好，不好命就「冚家富貴」，想不到這是一向醫療一流的香港現況，為甚如斯？不也就是那班無前瞻、無危機意識的AO官？



爆鑊了，AO官就推出連串嚴厲措施，宗教場所，關；家庭聚會，刪；檢疫、打針、攞籌……。假如這些措施在過年前就提出來，相信就沒有今時的日爆千疫，亦不用累街坊排十多個鐘，無病都排出病。



是甚麼讓AO官無前瞻、無危機感？就是他們心底裏不信國內動態清零的一套，而傾向歐美失效政府的與病毒共存的一套。看，新加坡也不是由「清零」，而在病疫肆虐無力遏疫後低頭與病毒共存？



港大深圳醫院院長盧寵茂在一個訪問中清楚指出，「與病毒並存」是「與病毒共到黃泉」，訪問看「盧寵茂反對與病毒共存」。



不少人謂清零的負擔太大，Bloomberg在2月12日就有文反對清零，Hong Kong is Not Wuhan, It Can't Afford a Lockdown ，但同個Bloomberg在2月9日就有文謂中國的清零策略有益世界。題目是Why the World Needs China's Covid Zero Strategy。前後矛盾，政治文章而已。



歐美政府之前也曾封城抗疫，有一定成效，但當選民和資本家以封城阻搵食而反對時，歐美政府就放棄，感染人數更爆炸式上升，他們以為可以達到人人染疫就做到群體免疫，這個消極做法不是沒有後果的。最近世衞發表報告謂新冠後遺症多達200多種。意大利天主教聖心大學研究指出新冠疫後遺症與非典後遺症類似，影響是年計（圖二），疲倦、呼吸困難、胸痛，是最常見，這些後遺症可以維持多久？今時不知，但如長期持續，對個人健康、對國民經濟損害有多大？



病毒清零才是健康之道



因此與病毒決絕的清零，而不是要人人染疫的與病毒共存，才是保障人民生命、健康之道。



只要港官認識清零是唯一之選時，就要著手補鑊，今時困境是:



(1)病者多、床位不足



這就只好用上方艙醫院，在一切有蓋場館設方艙醫院，將患者自家中移出。居家隔離，在香港是絕不可能，不少家庭是只得一廁，不是三房兩廁，怎可家居隔離而不感染到家人？沒床就打地舖，將患者先集中，移離再感染他人的可能性，才可以截斷病毒鏈的傳播。



(2)廣宣傳



在方艙醫院未建起時，也應利用傳媒，尤其是電視，教導必要時居家隔離的防疫安排，亡羊補牢再不做便晚，如何做，衞生署考慮。



(3)請重視中藥



政府對居家隔離者，有甚麼醫療建議，總不能只是瞓、瞓、瞓嘛，中國的連花清瘟膠囊對新冠病患者有一定醫療效用，美國醫學機構也有報道（圖三），明白衞生署對建議用藥有不少顧慮，但死馬都要當活馬醫嘛，不醫，馬一定死實。



如果港衞生署認為連花清瘟膠囊無效反而有害，就請教導居家隔離者要服甚麼藥，還是乜藥都不服，在家等、等、等。



筆者亦請傳媒朋友在港府的疫情新聞會上提問:家居隔離者要自我食甚麼藥？有答案，可以大大造福病人。



(4)不要以檢測、谷針為唯一工作目標



檢測、谷針要做，但今時如檢測後而不隔離，則檢測何用，打了針不是可防中招，只是可免中招後發展成重症，此即打了針而染疫仍有可能，打針染了疫而仍無隔離與治療，叫市民怎好？因此衞生署要對今時醫療劣局，提出可使人安心的醫衞行為建議，光等是最使人失信心。這些心靈雞湯在目前情況，是有需要的。



(5)擴大封樓



今時已有不少封樓措施，只是封的時間短，未做足必要事務(認真檢測、隔離)就放人，使到封而不密，今時國家支持有人手了，請擴大封樓以至封小區，做好圍城、圍點才是，在此港官要放棄一個絕對錯誤的思維，就是人權自由，看圖四，此圖充分反映，你的人權自由，是要社會埋單，如人人講這類自由，不自我約束，甚麼防疫都無用，筆者並非光言外傭，港人自己也是，不去車公廟、不去拜年，有今天之禍？



國家有了支持，還需要港官有肯承擔、肯真幹，做好一定的封區、隔離才可有望清零。



唔好話我神經過敏，這段新聞錄音，有關去深圳開完中港聯手抗疫會後的負責人安排，請留心最後一句。特首是否要解解話呢？不改心態，難病毒清零，但香港就可以清零。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

