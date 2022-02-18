Omicron：我害港

港人近日對港府抗疫不力，十分忿怨，所以網上就有了個Omicron的最佳中文譯名，叫「娥滅港」。但筆者認為單怪「娥」無用，一直都謂是團隊嘛，所以使香港達致今日苦境的，是決策團隊的高官們，他們應每天都問:我害港？





有無害港可以是:應做無做和做又做錯。前事不忘，後事之師，跟高官們算算帳。



抗疫先要打疫苗，此由聶德權負責，但兩年下來，打疫苗就是一年多以來鼓勵不到人去打，近十多天，就預約唔到或排大隊，這是危機意識不足和應對無方。有危機意識，是否早早就要多方設法去拉人來打，是拉人來打，不是等人來打。一位疫苗小組的醫生劉宇隆，昨天在電視上，就怪自己未有盡力去鼓勵人來打疫苗。他是專家小組，他講的「未有盡力」應不單講自己不力，怕也講到負責者也不力，如個老細出力，定然鞭到隻馬出盡力。



醫院本救人，今竟救醫院



此中最恐怖的，怕還是主管者係咁意出力，又或根本不是同心同德，故自然會Hea住做，這就是行而不果。



今時打針有大改善，會派籌、會增加針站，為何之前不做，而之前在未打夠人口百分比時便已關針站，提早收工？無他，你叫我做，我做咗啦，但是否達標？明顯未啦。



這個未竟全功，便已沾沾自喜去領功，在陳肇始表現上，最得到體現。在電視上陳謂已將第一個傳播鏈截斷，但話音未落，專家已講有N條傳播鏈在社區傳播。



如差人拉咗個嘍囉，而賊頭在逃時，敢開記招領功，必然被人鬧到開巷，小功大過都分不來，是因為看的盤局太小，尚要掛帥抗疫、滅疫？使人擔心。



不講別的，以前港人可以安心地講，病呀，去醫院啦！今時衞生處叫港人病呀，非必要不要來醫院。唉！醫院本救人，今竟叫人救醫院。



此外，前晚下雨，估計今周六、日晚也有雨，陳局長，你會否去為躺在露天待醫的病人擔把遮？如果有，你會知道病人有多苦、港人有多忍讓；如果無，怕這些病人仍要受苦，假如有一位露天病人在寒風冷雨中逝世，你會辭職嗎？



同理心，接地氣，不是講的，是要確實做的，做就要想方設法讓這些病人有片瓦遮頭。以下地點可以嗎？



(1)各區學校的禮堂、有蓋操場；



(2)各區的體育中心；



(3)灣仔會展；



(4)機場的候機室；



(5)找民安隊，搭建供60人以上的大型帳幕，不是衞生處那些9m、15m的遮陽帳幕；



(6)在醫院停車場或醫院附近空地搭建臨時僭建建築物；



(7)……



很多很多可以做的事，你去露天瞓下，就會想到出來的。



當然還要講講要以真面目示人的特首，不用多講。為甚麼在視像會議時，就不敢以真面目視人？如戴口罩是法例之所定，不要再犯法啦！愈犯法，愈使港人覺得你強詞奪理，有法不依。



近天，特首強調可以找到幾多幾多酒店房間，但這只杯水車薪。以今時日爆疫萬計，並以1.5倍速度擴散時，即是一星期後，即有二萬五至三萬五人染疫，那萬間房怎夠？以病患者要佔用房間最少三天計，1萬間房夠這個龐大的病患者？



再兩星期？三星期？病患者達10萬時，是否要在房內加床去解決了？



當統帥是小看了敵情，致備戰不足，必敗，10萬個床位或許有多，但無這個十萬心，只得一萬心時，就不是勝兵先勝而後求戰，而是敗兵先戰而後求勝。



另一個高官團隊的死穴是:重人權。因此安心出行無追蹤功能，人人都可自由活動，結果就是要花長時間，事倍功半地查接觸者，對外傭在中環等區以及港人的的超額團聚，一直不作嚴正執法。



結果就是每周日，外傭放假、家人團聚，都成播疫溫床。假如港官團隊肯重視社會的存活，重於人權時，怎不可以出台短期限人身活動自由的臨時法例，以遏制疫情的快速傳播。明知一粒老鼠屎會搞禍一鍋粥，仍任由老鼠隨地隨意拉屎，怎遏疫。其實今時守法港人已日日宅家，罰善縱惡，是欺善怕惡的高官團隊之所為。



鬧完港府要鬧阿爺，前日只送了5000劑連花清瘟膠囊和藿香正氣片予港人，點解唔送多啲？藥物是由中醫團隊派送，但為甚麼不是由衞生處派送？阿爺可能太顧一國兩制，病毒是不會認兩制，而是只得「一國一制」的。如認為這些中藥好，便應大大大大大地發予港人，以遏疫；如認為不好，就請收回，不用派。在大疫面前，是應千萬人吾往矣，不能畏首畏尾，遏疫要如燒大炮仗，一炮打響把病毒打瓜。



阿爺要金睛火眼，留心此時仍Hea做官員，必要時即換之，又或秋後算帳，才可造福港人，才可之後組到個治港好團隊。



兩年抗疫，如之前有不足，請改。千萬不要再Hea做事:凡做與不做，請問句:我害港？香港承擔不起。



講完害港，再講怎不去害自己。Omicron發自南非，疫起時，其地日均溫是19度，故Omicron應為寒濕疫。未來幾天，香港寒濕，病毒活躍，又如個人身體有恙，如肚濕滯，是易中招。故這幾天要注意保暖，清好腸胃，家中如有暖爐，不妨開之，以去寒。要吃藥，看昨文，要食療，可吃薑和多飲暖水。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)