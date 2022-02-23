俄承認東烏克蘭兩個共和國獨立，跟著派兵去此兩國「維和」。為甚麼在烏克蘭共和國內，尚有兩個共和國？之後事態怎發展？



在東西德合併時，北約與美國曾承諾當時的蘇聯，北約不向東拓。1991年3月6日，在波恩簽的條約表明，東西德合併後，北約不拓大，簽約者有美、英、法、德。但到1992年美國違約並實行「Wolfowitz Doctrine」，當時蘇聯分裂，力弱，便忍你囉；今時俄羅斯有力，就要追北約遵約。近日普京明確聲明，北約不可東進一寸，前幾天北約話俄羅斯提出北約不可接受的條件(即普京要求北約不可東進)，於是俄羅斯就延長與白俄的軍演，並射了枝可攜核彈的超音速導彈。



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蘇聯解體時，烏克蘭從蘇聯分出去時，就帶有親俄的在東烏克蘭的頓湼茨克州、盧甘斯克州。這兩州一直想回歸俄羅斯，因為他們是俄羅斯人為主，故親俄。在2014年，西烏和東烏打了場頓巴斯戰爭（QR Code 1）。



由俄羅斯控制的位於烏克蘭東部和南部俄語地區的親俄勢力與烏克蘭政府軍發生交戰。烏克蘭東部和南部俄語地區的親俄勢力要求將這些地區併入俄羅斯聯邦。其中，克里米亞在2014年3月經過公投後宣布獨立並隨後加入俄羅斯聯邦；而頓內次克州及盧干斯克州當地的親俄民眾也佔領了政府建築物並升起俄羅斯國旗。有關局勢的持續動盪，進一步引起外界對烏克蘭爆發內戰拖累全球經濟的擔憂。



頓巴斯戰爭爆發後，烏克蘭政府與烏克蘭東部的頓內次克人民共和國、盧干斯克人民共和國兩個政權之代表，在2014年9月5日於白俄羅斯首都明斯克簽訂的停火協議。2014年中，烏克蘭總統波羅申科同意和烏克蘭東南部新俄羅斯聯邦的代表簽訂停火協議；該協議簽署後，烏克蘭政府同意給予東南部兩州的自治權，但兩州仍留在烏克蘭領土內。盡管如此，東南部地區領導人仍多次表示不會放棄爭取獨立。9月16日，烏克蘭國會通過一項賦予頓巴斯地區特殊自治地位的法律。2022年2月15日，隨著俄烏危機的發生，俄羅斯國家杜馬以351票贊成，16票反對，1廢票通過了承認頓內次克和盧干斯克人民共和國的法案，並要求俄羅斯總統普京即刻簽署該法案。烏克蘭外長稱此舉是對《明斯克協議》的重大破壞。2月21日晚間，普京宣布承認兩個分離地區為獨立國家（QR Code 2）。



歐美當然話俄侵烏，但看歷史，這個「侵」又是否真侵？另外，北約已將飛彈放到俄門口，俄羅斯能做甚麼？



雙方已紮馬，後局如何？怕是談談(在聯合國，在大國首都)打打(在烏克蘭國土內)，飛彈不會射到華爾街、港交所，但「驚嚇」彈就會遍地開花，之後還有一連串對俄的經濟制裁。



俄全清美債 不怕被制裁



2014年，歐美已對俄作了連串制裁至今仍未撤，再制裁就是將俄踢出美元支付系統外，俄對此是早料到了，故兩三年前已全清美債，大買黃金，俄早前亦表示必要時就用加密貨幣。無論如何，歐美一旦對俄祭起不許用SWIFT(美元支付系統)，如果這個對俄不起傷筋骨作用時，就會啟示美元霸權的衰落。



俄承認烏境內兩個共和國後，除股跌、金升、油升多，就連對美儲局加息速度、幅度的預期亦立時滑下（圖一、圖二），美儲局將可大大放心地，不必在3月的預期加息上大動作了。只不過，美通脹未必會因俄入烏此舉而跌，反之更可能短期內加速油價上升，會推使通脹升，美高通脹，而息未跟上的現象，是會為美金融系統帶來壓力的，要幾時爆？走著瞧。



中國的立場為何（QR Code 3）？



中國常駐聯合國代表張軍重申中國主張回到《新明斯克協議》的立場，指這是各方公認、解決烏克蘭問題有約束力的基礎性政治文件，並經安理會第2202號決議一致認可；但遺憾協議中大部分條款未得到真正落實，當前又在接觸線發生新的違反停火事件。



歐美會否遵守《明斯克協議》？相信不會，聯合國對俄的指摘亦可以受到俄一票反對，中國棄權或反對，故事件就會拖拖拉拉，一如克里米亞事件，一兩年後就塵埃落定，無聲無息了，今時尚有幾多人仲記得克里米亞事件呢！



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

