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19/07/2022

兩語定江山

#內房 #保交樓 #銀保監 #內銀 #爛尾樓
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 　　昨日未開市前，從技術走勢言，恒指是要回下的，因為內地供樓者示威，要求這要求那，鄉鎮銀行又爆煲，農民存款不見了。外媒都紛紛出報道睇中國點死，你仲唔雷曼次按（圖一）？結果，中國股市死不了，中港股齊升。

 

 

　　首先是中國的銀行股已跌至兩年來新低，因為是怕追樓者，會追爆銀行（圖二）。

 

 

　　第一，這些外媒混淆了一件事，就是美國的次按，是供樓者供不起樓，要爛尾不供。今時中國的供樓者是，我要樓，你不建樓交我，我就斷供。美國的是窮到無錢供，中國的是我有錢、有樓我就供。美國是窮到發爛渣，中國是有錢才發爛渣，點會有美國的次按爆破？

 

　　第二，要看看中國的銀行是否會出現樓按爆煲危機？看圖三。

 

 

　　只有三間大行按揭貸款是1%至2%稍高於政府所定的不可超越的32.5%門檻，但同時，他們予發展商的貸款是超低。也有4間二級銀行，其造樓按揭是高於政府要求的20%門檻，除有一間是超了5%外，其他都是在超5%以內。圖中所見，18家一、二級銀行其予開發商的貸款，以及承造的樓按，都是在國家所定的門檻之下，未有大幅超越。當然，我們不能單看這些數據，因為數據可以是造出來的，亦可以有很多隱藏危貸。但除了按公布數據而論外，還有甚麼可用作評論的資料？

 

（資料圖片）

　

　　摩根士丹利的一位叫Zhipeng Cai經濟師估計這次鬧的不再供事件，涉樓面約1.88億平米，約170萬個單位，他估計地方政府會盡力去促成交樓的。

 

　　野村經濟師Lu Ting指出，涉事的追樓業主，其供款可索至2020年末至2022年3月，涉資約4.4萬億元。

 

 

　　中國的房產市場是全球最大的（圖四），這並不為怪，因為中國人口多，而過往十多二十年的經濟高增長使國民收入增加，可以買樓。

 

 

　　近數年中國房產市場疲軟，使到中國銀行股的估值亦受壓（圖五）。如中國在三、五年內，能紓緩到中國樓市的淡勢壓力時，中國的銀行股價值會否被重估，估高些。昨日建行（00939）、工行（01398）就見大升（圖六、圖七）。

 

　　除有追交樓的示威外，亦有農民在村鎮銀行的存款不見了的示威。結果？

 

銀保監發聲 股市即回穩

 

　　7月17日深夜，銀保監會加班，一口氣回應上述兩件事，存款不見及追交樓。

 

　　銀保監聲明主要為：

 

　　1） 5家村鎮銀行5萬以上的墊付

 

　　原來的後台數據被犯罪團夥隱瞞或刪改過，為確保信息真實性，兩省新搭建了客戶信息登記系統，並與後台數據進行交叉核驗。人數較多，工作量大，採取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。

 

　　下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作，請大家耐心等待後續公告。

 

　　2）關於爛尾樓業主宣布「斷供」的回應

 

　　銀行要積極履行自己的職責，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。

 

　　指導銀行在地方黨委政府「保交樓」工作安排的總體框架下，堅持摸清情況、實事求是、科學分類、精準施策，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。

 

　　市場似乎接受了銀保監這兩語，股市江山暫定，但能否就此騰飛，估計有些難度。美國也有爛尾供，也有碌爆卡，還有加息和衰退或滯脹拖累，銀保監兩語定江山，美儲局要怎樣才可定江山？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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