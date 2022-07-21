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21/07/2022

同遮唔同柄

#港股 #美股
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　　前晚美股彈升逾700點，港股有跟升，但也只跟得那二、三百點，成交也是奀奀的，帶動不到投資者入場。原因？同遮唔同柄囉。

 

 　前晚美股升，是因為華爾街的最大熊人發報告，轉牛了。

 

（iStock）

　

　　這個大熊人是美國銀行的首席投資策略師Michael Hartnett，本欄年前也介紹過了他不少熊觀點，事實也真的是熊在大路上。


　　所以，Michael Hartnett在股壇上是威望的，當他由熊觀轉牛觀，股市上就能起大波瀾，這就是Opinion Leader。

 

　　是甚麼使Michael Hartnett由熊觀轉牛觀？他是以數據作判斷，他看甚麼數據？可否在以後，我們也依樣畫葫蘆，自己做自己的Opinion Leader？以下以Michael Hartnett調查基金投資團體的意見，數據說事，我不阿支阿佐。

 

大市是死貓彈

 

　　筆者揀了十二項（圖一至十二）出來，可歸納為三類：

 

 

　　（1）市場情緒悲過頭

 

　　市淡一個月，可以再淡多一個月，但當淡了N個月後，就會易出反彈，是真扭轉還是死貓彈，看幾點。

 

　　死貓彈可看成是抗疫疲勞，一解除抗疫措施，就人人放監，但疫真去了嗎？未去，就如今時日日有三千多

 

　　疫爆。要不死貓彈，要疫去，即是跌市之因除去才可。筆者看，疫未去，經濟衰退未除，通脹未降，故今時乜彈都是死貓彈，未可是新升市。

 

　　（2）基金／投資者仍有錢

 

　　基金持錢處最高水平嘛（圖三），即是有錢啦！

 

　　市場資金流動性近月雖緊，但未緊如2008年10月雷曼時，及2020年4月時，除非之後美股的市場流動資金大減，不然在市場仍有錢，但股價又跌了這麼多，只要人心一轉，市就可彈。

 

　　（3）最近市場悲觀情緒稍減

 

　　市場對通脹前景稍不悲觀，對美息上升壓力稍減，這是乾柴。一有Opinion Leader話可，就自然入市者眾，之前淡友，倉皇冚倉，火乘風勢，就一彈逾700點了，這個霎時衝動，是不可以持久的。

 

　　港股又如何？

 

　　港股有疫，經濟前景未樂觀，港元流出的壓力，這就是同遮唔同柄。筆者一直認為期指22622，升破不容易，升破了，才是港股新升浪之始。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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