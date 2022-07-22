窮，就是無錢。窮到只剩得錢，唔明。的確，對窮佬言，窮到只剩得錢，是無理，但對有錢佬言，窮到只剩得錢只是無奈，「無理」與「無奈」是因為窮佬和有錢佬是不在同一角度看錢這回事。



窮佬是以錢來維生，故愈多錢愈好；但有錢佬是以錢來謀生，故錢是要來投資、買資產才可錢搵錢。如果錢投不出去，都剩在自己手上時，即是無生計可謀，長久下去，就會窮了。



（iStock）



美基金經理持股少



數日前，美股爆升逾700點，就是美國的基金窮到只剩得錢之故。昨文介紹美國銀行Michael Hartnett對基金經理做了個調查，得出他們今時持錢多，持股少（圖一、圖二）。故一有任何利好消息，這些基金經理就會掟錢搶股。當然之前的淡友「富」到只得沽盤而無錢時，就只好被人夾瓜，要以錢來冚倉以甩難。



港股呢？不用講啦。今周五，銀行同業結餘就會減到千六億，估計到下周就會減少到千億，再多一周就會到五百億，那時港息就會升、升、升。供樓者，要辛苦點了。高息股，也要跌了。各位的強積金，怕也要蝕了。港股整體能升嗎？這些都是在今年3月，美儲局一加息後，就應估到必然會發生的事。如仍以為美息加是美息事，港息可以像以前一樣不會跟加足，那是自欺欺人。經濟時局是恒久變化，今時唔同往日，至於怎唔同，每個時局都不一樣，不可拿舊時怎樣怎樣來說事。股市大戶在今年2月起已不斷沽股，恒指不也由今年2月起回下？聰明錢早著先鞭，自己不跟，不要怨人（圖三）。



港股何時才能重見艷陽天？王道是疫去，中國經濟好，北水再南來，銀行同業結餘不再跌反升就是。股市(金魚缸)是金錢遊戲場所，缸中無水魚難養。



偏門之道是，美股爆煲，美經濟崩潰，美儲局就不敢加息，或只敢加小息，不再QT，再度QE。這絕對是飲鴆止渴，但只要飲鴆的人不是你，話之美國佬死。



筆者無心咒美國人，只是你美儲局行事失誤，累街坊，是自作孽。美國經濟以房屋及零售為推手，在2019年底，一度回下，美息也一度回下(QE嘛)（圖四）。但當房屋及零售回升，美息不升，直到通脹爆煲，才不能不加息，但這個加息是在經濟衰敗中而加，經濟教科書話這是不應該的。但美儲局唔依書而行，為的是以為這會支撑經濟，不過經濟不是靠印銀紙印出來，而是靠人民勞動生產出來。印出來的錢，只會流去「虛」的炒賣業，不易流去「實」的製造業、服務業。



有錢佬最喜歡務虛，因為他們有錢，以錢搵錢增財富。窮佬只能出賣勞力，以汗搵錢來維生。



一個務「虛」過多的經濟，少了務「實」的支持是不能持久的，結果就是公司的盈利終跌(靠回購來支撑盈利市撑不了幾多年的)。今次美股就可能要迎接一個正在開始的盈利下滑困境，有衰退，公司盈利能有多好吖。



所以儘管窮到只剩得錢的基金，可以猝然買一下，但當公司盈利不佳時，他們最終還是要揸回錢。只有當美股爆煲了、經濟崩潰了，美儲局又要被逼減息、QE，環球股市又會再來次狂歡，但幾時會party over，天曉得。《資深投資者 石鏡泉》



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



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