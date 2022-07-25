  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

25/07/2022

破局

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今時環球經濟困局是通脹與衰退兩頭逼：遏通脹，要加息；救衰退，要減息。如何是好？看歷史。

 

 (iStock圖片)

 

 

　　一、漢，由QE到QT

 

　　秦徙天下富豪於咸陽，即是春秋戰國以來所累積下來的財富全集於咸陽。項羽一把火燒了咸陽，大火三月不滅，即是將春秋戰國以來，全中國的財富燒了。故漢初，是一窮二白，漢高祖與文、景二帝就出了QE這一招。他們謂秦錢重，難用，意指秦錢含銅量多，故重，會袋穿袋，就將一枚秦錢的銅，分鑄為二個以至三個漢錢，此即貨幣供應可增加1倍至2倍。用現代貨幣學言，是M1增加了。

 

　　表面上是人人多了錢，但貨物主人無咁笨唔加價，米價大漲，即是通脹升。但高祖、文、景二帝三朝都忍住，捱這高通脹，目的是爭取時間，讓人民生計可以復活，即是使貨物供應、經濟、GDP增長。這是遏通脹中很重要一條，通脹是貨供少於需求，人民生產恢復就是貨供應多了，物價自然會降，這跟加息減少需求是不一樣。因為人民生活要進步、富足，就一定是需求日多。故加息遏通脹是治標，增加供應才是從根本治通脹。孫中山講天下大同的目標之一，是：貨惡其棄於地。

 

　　光QE、印銀紙，是不可增加貨物供應的。漢就用了稅制刺激，凡肯去開拓新田者，免稅N年。另方面又提倡要挖條坑去種苗，以免幼苗被風沙一冚就死，這等於農耕科技改進，以科技來促增生產。

 

　　幾年經營下來，漢朝的可耕面積多了，苗的成活率高了，即是收成高了。到漢武帝時，國庫就富到流油，綾羅棄於地，銅錢堆如山。這時漢武帝就行QT，開始將輕如柳絮的漢錢，加回一倍的銅量，即是收縮M1供應。錢值錢了，貨價就回下來，通脹也就消滅了。而尚敢用不足銅量的輕錢者，棄市，斬。

 

　　可惜，漢武帝有錢之後，就啟動與匈奴之戰，李廣、衞青、霍去病，把匈奴幾打至滅族。但同一時期也空虛了國庫，帶來經濟危機，民怨起。漢武帝就於輪台祭天，下詔罪己，這是歷史上第一次也似乎是唯一一次，皇帝話朕錯了。

 

二、1980年伏爾克Paul Volcker的加息和……

 

　　70年代末，美國其時美儲局長Arthur Burns，因政治取向，而對當時上升的美通脹不予處理。到通脹率升逾13%時，卡特總統為求連任，便換上伏爾克。他將M1貨幣供應限在5.5%，錢少了，息便升。3月期票據息升逾22厘，30年國債息升逾15厘，在三年內，就將通脹由13%拉低至3%區。

 

　　伏爾克不是光控制貨幣供應，當時美政府還減中小企稅，三年下來美中小企增長，經濟也由衰退回復增長。

 

　　對比伏爾克所做，跟漢初所做是相若的，只是少了漢初一個秦錢改鑄兩三個漢錢的QE事。伏爾克一邊QT，但也不忘促生產，減稅以利微小企業回增。

 

　　三、安倍的三箭經濟

 

　　安倍為相，推出其三箭經濟學理論：

 

　　（a）大量發鈔（QE）；

 

　　（b）低息；

 

　　（c）擴建公共投資。

 

　　不少人認為安倍這三箭起日本經濟於沉疴，但筆者認為，再多幾年，日本經濟又會再疴，原因？

 

　　日本經濟問題不在通脹，而在通縮。筆者80年代去日本吃碗麵是500日圓，今時也是500日圓。40年前港雲吞麵三毫子碗，如今時港雲吞麵仍賣三毫子碗，是乜情況？就是你的人工也會停留在70年代水平，一般白領月薪千多二千，就是，雞碎咁多工資，點有通脹？只有通縮。

 

　　要治通縮，不是靠QT、加息（會減少消費），而是靠鼓吹消費。但日本人和日本企業今時最大的困局仍是沿自1989年，日本泡沫爆破所來，當時出現了不少資不抵債的企業。但日本政府、商界，基於個別界別人利益，不肯讓之破產，成為殭屍企業，這些毒瘤一直拖累日本經濟回醒。

 

　　在個人層面，因為89年時日本樓價高企，美媒歡呼要三代人供完樓是日本經濟強勁的表現。這些糖衣毒藥，也竟有日本人信，結果當樓價一瀉千里，至今樓價仍未升回89年水平。日本供樓者只有供死會，沒有消費，怎有經濟回升？

 

　　過去數年，日本經濟似站穩住腳，是美息超低。美息一回升，日本就要面對日滙下跌，一年後，由於日匯弱，輸入通脹便勁，油價將會要了日本經濟的命，安倍的三枝箭將會射到自己腳趾公。

 

　　四、今時美國、美儲局一步錯步步錯

 

　　美儲局在2009年QE後，有數次機會QT，2015年縮表（QT），美股一跌，美儲局就騰雞，再QE；2018年隔夜錢一緊，美儲局又推出話不是QE的QE。到今時，美儲局持有的美國債和房揭債券已由之前的七千多億美元，增至今時逾九萬億美元，市場上多了八萬億美元的資金，美國人不是拿去辦實業、製造業，而是去炒股票，大企業賺了錢，也拿大部分出來作公司股票回購，而不是作產業投資。結果就是生產力（Productivity）逐年下滑，被他國公司，尤其是中國趕上。

 

　　一個明顯例子是，以前中國要入口洋釘，今時中國釘橫掃美加，是因為美國商家認為釘的利潤低，不如結業，買中國釘轉手賣，其餘資金和時間就去炒股。所以，不是中國釘搶了美國釘市場，而是美國釘自動放棄自己的市場。諗諗，釘咁平，由中國運至美國，運費咁貴，大家都是用同等的鐵，何故美國釘不用付貴運費兼有咁平美息，都競爭不過來？自己放棄嘛。所以美儲局或白宮想重振美製造業，就要將炒股的平錢變貴。但又同時將製造業的利息降下來，這個差異對待，是伏爾克用上的（見前文第二部分）。

 

　　特朗普和拜登都謂要重振美國製造業，美國人急功近利，No Way la。美國青年個個都認為自己可以一朝便成百萬、千萬、億萬富翁，就是要挖出多個代幣，寫出個遊戲程式，搞出個可吸眼球的網頁平台。人人宅男，只益了醫療界：頸梗、膊痛、彈弓指。

 

　　目前美儲局盼望的是，加息加到無消費，物價降，就通脹減，就可以不加息，減息了。但加息會帶來衰退，減息又會使通脹翻生，點辦？對鮑威爾言，早點唔撈美儲局長，就是解決他的噩夢時。

 

　　五、港局：樓/滙

 

　　一直以來，港的經濟危與機都在樓。

 

　　1997年2月，董建華未上任，他的大支持者話2000元的樓價太貴，所以他在未上任前的5月，就委任了梁振英去研究港樓策略。由於當時筆者也寫過些樓的文章，其中一篇是：《樓價二千八，供不起也請你供得起》，因為當時適婚男女有60萬人，一結婚就有30萬個住宅的需求。可能是這些文章也吸引了梁振英的眼球，他於1997年5月約我去香港會所午茶。我問他要建樓，地從何來，他說由淺水灣到舂坎角，有好多山坡可以建樓。但今時看來，地仍是解決樓的先要關鍵點。

 

　　董建華提出「八萬五」，可惜被金融風暴打垮。如真執行，每年真有八萬五，二十五年就會有212.5萬間樓，樓價怎也不會升至逾萬。

 

　　董建華下台後，曾蔭權再不主動推地，改用勾地政策，方便了地產商加價大賺。據聞曾上任時，反對政府主動推地，謂：唔見業主燒炭？到離任時最後一次行政會議提出要主動推地，原因？據聞是謂：仲唔推地，啲人上街啦！

 

　　今時要解決高樓價，仍是要先解決高樓價問題，要地？筆者N年都是那句：向郊野公園要地。不做這個解決不了高樓價，怕樓供應多了，會使今時已買樓者破產？日後再談。

 

　　過往十多年，港？能在環球股海中穩坐釣魚船，是因為國內和外資大量來港。但今美息升，國內又制水，港銀行同業結餘日日減，如減至五百億或以下，你估外圍大鱷會否又來攻港股滙？美國亡中/港之心不死，不要以為他們不會來，要怎拆局？是金管局事嘛，暫不談了。

 

　　一句，環球息、滙、經濟局不易破，各位多多執生好了。今文全無圖，硬嘢，不要話我搵圖呃位（其實搵相應的圖仲花時間）。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk