陳勝吳廣是秦末揭竿而起的「暴徒」，「暴」與「不暴」，看你是講官話還是民話。揭竿而起，是民不聊生，官逼民反。法國大革命，就是鬼佬陳勝吳廣，推翻了法國的路易皇朝。

今冬歐洲暖氣不足

到今年末，歐美會有不少鬼佬陳勝吳廣湧現。結果？官頭痛，民好凍。因為今冬歐洲暖氣不足。





暖氣不足是因為歐美制裁俄羅斯，禁其出口油、氣。歐狂制裁俄油氣入口，是要跟美國同一鼻子出氣，但就不顧你歐洲有無本錢去跟。代價就是今冬歐民好凍，如出現凍死人，歐洲政局會不穩。

鬼佬陳勝吳廣有幾廣布？

1. 英國

已有7.5萬英民成立了個Don't pay運動（圖一），會於10月1日起不交電費、暖氣費，除非這些電力公司和供暖公司減費。英國媒體叫這做Revolution，譯過來，你講民話，是叫革命、起義；你講官話，是造反。造反呀，官會點？（圖二）如現對峙，要看英國警察有多文明了。1990年，英國政客提出個Poll Tax，英國出現不了陳勝吳廣，全國串連，當然有警民衝突，最終該Poll Tax要撤回。但今次要不交費，或要減費，涉及的是營運商，他們不像政府的無成本Poll Tax。他們的燃料是要高貴用的，你估你英政府能夠有力號令各發電廠供暖商要減價，益街坊？

英政府只能是個不能落場的球證，在場兩隊人廝殺，除了喊咪打住、咪打住外還能做甚麼？有，由政府派津貼，結果？QE。英國仲話QT？

2. 德國

德總統仍謂最終要關閉俄羅斯輸氣往歐的北溪二號，而北溪一號又只供氣一半以至10%。今冬德國唔使諗都會凍到抽筋，建議德政府找波司登 （03998） 訂大量羽絨，每人派三件、一件大碼、一件大大碼、一件大大大碼。出街穿件大碼，坐家中無暖氣，穿件大碼再穿件大大碼，晚上睡覺，再穿多件大大大碼。因應歐美人士今周定會多買羽絨，港人宜今時買定啲去年貨，夠平。亦可伺機買波司登股票，預佢今冬銷路好。

3. 法國

法國核電發電公司Electricite de France SA，於8月3日宣布，由於乾旱，河水枯竭，唔夠水去冰凍核反應堆排出來的熱水，故要減少電力輸出（圖三）。但8月9日，法國政府話，唔得，要全力發電，至多河水熱就熱啲（圖四）。結果，過熱的河水會怎影響到生態？法國的核電有不少是輸予歐洲其他國家，醫得頭來腳抽筋。

4. 挪威

挪威有歐洲的電池（Battery of Europe）之稱，因他輸出電力予歐洲。但在今周一，挪威政府公布，由於河水量減，會禁止電力輸出，或要採配給制（圖五）。事實上，今年以來挪威的水力發電量已減了18%。

5. 偷電賊

英國2021年10月，每戶電／暖費約每年1,400英鎊，原估計此費會升至2,800英鎊，但今時估會再升至3,358英鎊，即逾倍。結果就是有不少偷電、偷暖氣賊，政府要怎辦？拉不拉？見圖六。

6. 土耳其

歐盟中有個國家唔聽歐美枝笛，向俄羅斯付盧布買油氣。土耳其不跟歐美，其人民今冬可以夠暖，不用穿三件羽絨了。其他歐洲國家呢？見圖七。

參考科幻小說中，在嚴寒中打退入侵者（圖八），管治者推行的政策不要來利民，而是要來爭鬥時，害死的是其人民。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



