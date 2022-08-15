股市跌已竟年，經濟亦一致認為死梗，是否就到了個黑暗盡頭，曙光將現，可以撈底？若是，又應買乜？可以參考以前美林證券(現已合併於Bank of America內)的經濟周期投資模式（圖一）。

該模式是以兩個主軸為分界，該兩主軸為：通脹升/降和經濟盛/衰。兩主軸相交就生出四象。

(A)當通脹升，即經濟過熱，應投資於商品，因通脹時商品價升。

(B)通脹升，央行會加息，帶來經濟衰退或滯脹，商品也會無需求，價會跌，故應只持現金。





(C)到經濟衰退或滯脹末期，即是央行加息加到頂，便應改持債券，因為當踏入衰退期後，央行會減息去刺激經濟復甦，息與債價是成反比走向，息跌，債價便升。

(D)到進入經濟復甦期公司盈利會升，故可轉買股票。

美林投資是按他們以前30年的數據、功力而制定出這個簡單、易明，有用的投資模式，按理今時是應在A期末段、B期初段。所以不是買商品，就是揸現金，或買些債券便是。但有人認為這個30年前的投資模式，今時未可就此套用，因為今時的通脹、衰退，跟30年前不一樣，如新冠疫一樣是個變種，同樣的一味藥，未必奏效。

這些人士認為今時的通脹是因濫印鈔票而來，不是因貨品的供求失衡而來，故今時縱然美國已連續兩季GDP有負增長，理論上應叫技術性衰退，不應持股，但近來美股不是升又升？

另方面美國/環球經濟是否會步入確切衰退，經濟學家和投資行分析員還是未曾一致，投資者如站錯邊，或會損失大了。

這個衰退不衰退的爭議，可以美銀、德意志銀行為悲觀(衰退)一方，及摩通、瑞銀為樂觀(無衰退)一方來說明。

(iStock)

德意志銀行於今年4月初就謂美國經濟會衰退，到7月，又再強調衰退會衰過預期。德銀全球匯率研究部主管George Saravelos於上周三((10日)的美國通脹數據公布後，從期貨市場表現中，總括出美國在今年底前陷入衰退的概率為100%。在今年2月時，市場認為到2024年12月底，美國會陷入衰退，但今時期貨市場Trader反映衰退會於2023年1至3月出現，而聯邦基金利率會於明夏開始下降。

美銀則認為今時通脹會帶來衰退，公司盈利會受損，標普500會跌至4000點。對息口前景，美銀研究小組的David Folkerts Landau認為，為遏通脹，美儲局會升息至5%至6%，遠高於美儲局所訂的3%水平，這會否帶來市場震動？

摩根則認為，基層的美國人有五分之一人的銀行存款較疫前多，而基層的工資加幅會較多，故消費有保障，2022年的GDP經濟增長雖較年前低，但未致陷衰退。瑞銀信貸策略主管馬修米爾(Matthew Mish)亦持相同看法。

但基於美國已出現兩季GDP負增長，加上上周公布的就業數據中，失業率上升了1.5%計，按趨勢，美經濟應逐步走弱，在2023年底是可以出現衰退（圖二）。

央行遏通脹，如果不用高息，往往需時甚久。1970年代就用了近10年仍遏不下，反見遏不住，而再上，今時會否重演，要走著瞧。唯一可知的是70年代的通脹期間美股PE是由20倍跌至7倍(加高息後)，而今時的美股PE約16倍左右。

講完一輪，買乜好？不妨參考美國銀行的客戶買貨意向。8月9日的報告中指出，該行客戶(包括對沖基金、機構和個人客戶)已連續第六周買入美股。買入最多的是科技業、通訊服務業和能源業。賣出最多的是醫療保健和消費類商品，工業股的累計賣出時間則最長。

有評論認為這批投資者，似還未有為經濟衰退進行配置。而美銀策略師Savita Sabramanian認為目前的美股反彈只是熊市反彈，他指出，自1929年以來，每次熊市反彈1至5次。他亦指出8月至9月是歷史上表現最弱月份，該兩月的平均升幅只為0.1%，遠低於全年月均1.1%的升幅。

即是點呢？

如按歷史，8月和9月會跌多，咁買乜好呢？

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。