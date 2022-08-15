  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

15/08/2022

買乜好？

#投資 #股票 #衰退
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　股市跌已竟年，經濟亦一致認為死梗，是否就到了個黑暗盡頭，曙光將現，可以撈底？若是，又應買乜？可以參考以前美林證券(現已合併於Bank of America內)的經濟周期投資模式（圖一）。

 

 

　　該模式是以兩個主軸為分界，該兩主軸為：通脹升/降和經濟盛/衰。兩主軸相交就生出四象。

 

　　(A)當通脹升，即經濟過熱，應投資於商品，因通脹時商品價升。

 

　　(B)通脹升，央行會加息，帶來經濟衰退或滯脹，商品也會無需求，價會跌，故應只持現金。

　　(C)到經濟衰退或滯脹末期，即是央行加息加到頂，便應改持債券，因為當踏入衰退期後，央行會減息去刺激經濟復甦，息與債價是成反比走向，息跌，債價便升。

 

　　(D)到進入經濟復甦期公司盈利會升，故可轉買股票。

 

　　美林投資是按他們以前30年的數據、功力而制定出這個簡單、易明，有用的投資模式，按理今時是應在A期末段、B期初段。所以不是買商品，就是揸現金，或買些債券便是。但有人認為這個30年前的投資模式，今時未可就此套用，因為今時的通脹、衰退，跟30年前不一樣，如新冠疫一樣是個變種，同樣的一味藥，未必奏效。

 

　　這些人士認為今時的通脹是因濫印鈔票而來，不是因貨品的供求失衡而來，故今時縱然美國已連續兩季GDP有負增長，理論上應叫技術性衰退，不應持股，但近來美股不是升又升？

 

　　另方面美國/環球經濟是否會步入確切衰退，經濟學家和投資行分析員還是未曾一致，投資者如站錯邊，或會損失大了。

 

　　這個衰退不衰退的爭議，可以美銀、德意志銀行為悲觀(衰退)一方，及摩通、瑞銀為樂觀(無衰退)一方來說明。

 

(iStock)

　

　　德意志銀行於今年4月初就謂美國經濟會衰退，到7月，又再強調衰退會衰過預期。德銀全球匯率研究部主管George Saravelos於上周三((10日)的美國通脹數據公布後，從期貨市場表現中，總括出美國在今年底前陷入衰退的概率為100%。在今年2月時，市場認為到2024年12月底，美國會陷入衰退，但今時期貨市場Trader反映衰退會於2023年1至3月出現，而聯邦基金利率會於明夏開始下降。

 

　　美銀則認為今時通脹會帶來衰退，公司盈利會受損，標普500會跌至4000點。對息口前景，美銀研究小組的David Folkerts Landau認為，為遏通脹，美儲局會升息至5%至6%，遠高於美儲局所訂的3%水平，這會否帶來市場震動？

 

　　摩根則認為，基層的美國人有五分之一人的銀行存款較疫前多，而基層的工資加幅會較多，故消費有保障，2022年的GDP經濟增長雖較年前低，但未致陷衰退。瑞銀信貸策略主管馬修米爾(Matthew Mish)亦持相同看法。

 

 

　　但基於美國已出現兩季GDP負增長，加上上周公布的就業數據中，失業率上升了1.5%計，按趨勢，美經濟應逐步走弱，在2023年底是可以出現衰退（圖二）。

 

　　央行遏通脹，如果不用高息，往往需時甚久。1970年代就用了近10年仍遏不下，反見遏不住，而再上，今時會否重演，要走著瞧。唯一可知的是70年代的通脹期間美股PE是由20倍跌至7倍(加高息後)，而今時的美股PE約16倍左右。

 

　　講完一輪，買乜好？不妨參考美國銀行的客戶買貨意向。8月9日的報告中指出，該行客戶(包括對沖基金、機構和個人客戶)已連續第六周買入美股。買入最多的是科技業、通訊服務業和能源業。賣出最多的是醫療保健和消費類商品，工業股的累計賣出時間則最長。

 

　　有評論認為這批投資者，似還未有為經濟衰退進行配置。而美銀策略師Savita Sabramanian認為目前的美股反彈只是熊市反彈，他指出，自1929年以來，每次熊市反彈1至5次。他亦指出8月至9月是歷史上表現最弱月份，該兩月的平均升幅只為0.1%，遠低於全年月均1.1%的升幅。

 

　　即是點呢？

 

　　如按歷史，8月和9月會跌多，咁買乜好呢？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#投資 #股票 #衰退

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk