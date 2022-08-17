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17/08/2022

巴菲特．麥樸思．金君瓦拉

#巴菲特 #麥樸思 #金君瓦拉 #投資
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　　這三個人都是股神:巴菲特，人人知是股神；麥樸思，不少人知是新興市場教父；而金君瓦拉是印度的巴菲特，由借5000盧比入市，日前死時身家達58億美元。
　

（iStock）

　
他們的成功投資有何共通點？
　
　　巴菲特的投資規條是:買民生物用股，所以他持有可口可樂、亨氏(番茄醬、嬰兒食品)、石油、保險公司、銀行。今時篇幅不足，遲些再講。
　
　　印度巴菲特金君瓦拉（圖一），其父是稅務官，有教過他怎買股，但無給錢予他去買股，他向堂弟借了5000盧比。1986年，以43盧比買了5000股塔塔茶業的股票，3個月內，此股升至143盧比，3年後更賺了250萬盧比。

 

　
　　於是他成為資產管理公司Rare Enterprises的合夥人，管理自己的投資組合。迄今年6月，金君瓦拉公司持有19隻股票，包括:
　　
　　Titan:生產珠寶、手錶和眼鏡等時尚配飾；
　
　　Sesa Goa:從事鐵礦石勘探、開採和加工；
　
　　Lupin:跨國製藥公司，是全球最大仿製藥公司之一；
　
　　CRISIL:印度首家信用評級機構；
　　　
　　Star Health:跨國健康保險公司
　
　　金君瓦拉主要投資於大消費股票(如上)，他謂:重要的不是你買甚麼，而是你買的價格。
　
　　即是做股要有所值的價值投資，而金君瓦拉是很有耐性地等有錢途的股陷困境時買入，這個趁低買知易行難，公司破產摺埋就無仇報。不過高追就更危險，一個回下，你止蝕不？
　
　　1997年3月，筆者訪問了當時稱鄧普敦基金的麥樸思，請教他投資之道，當時的訪問文如下:
　
麥樸思教你怎投資
　
　　筆者專訪了鄧普敦基金的舵手，光頭神探麥樸思，問了他三個投資問題，相信會夠各位享用一生。
　
　　第一問:年屆四十，估計壽可八十，該如何投資。(此問其實是替自己問)
　
　　麥樸思:要提取退休福利時，應在十五至二十年後，這麼長的一個投資期，應考慮投資新興市場(emerging market)。因為這些市場的經濟增長率，是倍於已發展國家，故如投資在這些市場十多二十年，其回報將極可觀。
　
　　要投資在哪些國家？文盲程度低，政府肯花錢教育人民的國家都可以。因為人民能讀能寫，便可以吸收新知識、新科技，可以提高人民的經濟活力，從而使該國富強，有利該地的股市。所以前蘇聯、中國、印度，均是可以考慮的國家。
　
　　該投資在哪些行業？人民有經濟活力，國家富強，最先受惠的是金融服務業。這類行業一方面因人民富有，致對其服務需求增加，另方面因通訊電腦科技進步，會使這些行業的服務成本下降，加大了這些行業的邊際利潤。
　
　　其二是壽險業，有錢之後，對保險的需求壯大。更精確的統計數據，又能使這些行業的經營者，能更準確地算出成本，從而達到較好的利潤。
　
　　其三是電訊業，雖然這些行業的收費日降，但科技使到他們的經營成本下降更速，變成邊際利潤仍有增長。
　
　　其四是消費品業。人民富有，消費必多。幾十年來，兒童玩具業、化粧品業均歷久不衰，就是因為消費者需求不減。
　
　　第二問:年只二十、未成家，該如何投資？
　
　　麥樸思:先要找遮頭之瓦，先置業。有屋之後，將餘錢買入環球新興市場基金，到較年長及再有錢時，買入其他個別國家基金、行業基金。
　
年輕未婚者投資策略
　
　　住，是要優先解決的，但不是不問價地買樓。樓價應要跟租金收益掛鈎，而這個租金收益，不應低於一年期的銀行存款息，如低過，便暫不買樓。如欲收租作投資，只應以一年十個月租計，因要預一個月租作交稅，一個月租作屋宇維修費。
　
　　要買入環球新興市場基金，是因為提錢作退休將會是四十年之後的事，而投資市場常變，買入單一新興國家的基金，難肯定有關國家能四十年不變地興旺，故交由基金經理代為監察市場變化，會較穩妥。
　
港股長線仍十分樂觀
　
　　第三問:香港市場近日表現不濟，何故？紅籌與國企，哪樣較好。
　
　　麥樸思:香港市場近日不濟是因為之前升幅已多，故不少基金在減磅，若港股回下十至十五巴仙，將會再吸引外資來。長線言，港股仍可十分樂觀。
　
　　紅籌與國企兩者，重點是看其管理層，有些管理層十分不濟，亦有些受到國家政策所囿，總之一句，要小心選擇。
　
　　1997年，不少人沽港股樓、移民，麥樸思謂港股有可為。今時2022年，話之恒指回至20000點下，仍確較1997年的恒指有可為。至於買A股要看其管理層，一針見血。
　
　　從這三位股神中，你可學到甚麼，會有個怎樣的買股路線圖。
　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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