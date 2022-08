今年環球大旱,對今年末及明年的糧價會有大影響,糧價將升,用粟米、穀物來飼養的肉牛,其價亦將升,豬肉價亦如是,此即今年的食品通脹將升。

歐美不少土地已乾涸(圖一),CNN報道部分意大利農夫會失去八成農收。

在法國也相若,上月法國降雨只9.7mm,即0.38吋,7月的降雨較1991年至今減少了84%。是自1961年以來最乾旱的,法國是世界上第四個小麥出口國和第五大玉米出口國。

全球旱情嚴峻 缺糧推升通脹

德國也旱,萊茵河水位已降至危險水平,而萊茵河河運是承載了德國河運的八成量,河運不暢,德國經濟將滯。

德州的Dallas可作為美國西部乾旱的代表,Dallas已有67天無雨,較2000年的85天無雨有得比。德州有24.7萬個農場和牧場,不少牧場要提早屠牛。因為飼料不夠,結果是2023和2024年時美國的牛肉供應有斷層,肉價將高踞不下。

旱,並不是不常見,但歐美旱成如斯,是少見之事,結果?

2023年環球人類將缺糧。

為甚麼要講糧?因為這觸及通脹及人道危機。通脹,傳媒多報道,但每11秒,就有一位小孩因營養不良而死,就少有人知,你今時知道了,請由自己做起要惜食,亦要教導家中小孩惜食。

十分無奈,要繼續講錢而不講人命,小孩之命!

食不足不是只出現在非洲,在美國加州也發現。

在加州的亞馬遜倉庫員工發起罷工,原因是:

「We're not making enough to save anything……If something goes wrong with my car, I don't have savings. I can't afford to eat healthy food. I have to buy chicken nuggets or noodles,」 said Sara Fee, a lead organizer of Inland Empire Amazon Workers United, who sorts packages at the air hub.

他們入不敷支,致食不好,車無錢修,病無錢醫,故他們要求(圖四):

資方總回應,叫他們用Gas Buddy去省錢(圖五):

亞馬遜工人罷工發展後續如何,待發展,但可以肯定,美國工人的工資好歹也要上漲,亞馬遜為轉嫁成本上升,其貨價亦不得不漲。不利美儲局去遏通脹。

除了糧食外,美國的棉產亦因乾旱而失收。德州是種棉大省,圖二是德州乾旱圖,美國農業部,估計棉產會跌1,257萬包,是近十年來最低的,故期棉價格升(圖三)。美儲局要遏通脹又頭脹了。

中國的旱情也是嚴峻的,長江黃河上游已乾涸,有幸長江、黃河上中游之前築有不少水庫,亦有南水北調輔助,但估計今年秋糧是會較以往少收了的。

《紅星新聞》報道了,8月15日國務院新聞辦談國民經濟,國民經濟綜合統計司司長傅凌暉表示:初步預計,今年早稻產量和上年相比,基本相當。秋糧是全年糧食生產的大頭,目前各地晚稻等秋糧作物已基本完成了播種,江西、湖南、湖北等地晚稻基本栽在適播期。根據初步調查,今年秋糧播種面積有所增加,穩定全年糧食生產有較好基礎。從長勢來看,根據遙感長勢監測顯示,當前玉米、中稻、大豆等主要秋糧作物長勢和去年基本持平。

傅凌暉稱,但也要看到,南方持續高溫導致部分丘陵崗地和「望天田」等灌溉條件較差的地塊受旱,華北、東北降雨導致局部作物倒伏和農田積水。根據中國氣象局預測,今年我國汛期氣候狀況總體偏差,極端天氣事件偏多,旱澇災害較重,呈現出「兩頭澇、中間旱」的態勢。8、9月份是秋糧產量形成的關鍵時期,要密切關注自然災害、病蟲害等對糧食生產的影響,重點要抓好農業防災減災,加強田間管理,紮實開展病蟲害防控,確保秋糧穩產豐收,全年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上。

希望中國憑著以往建了的水利建設,能安度今年的旱情。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。