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19/08/2022

三周賺1.1億美元

#賺錢 #股票
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　　二十多年前Jardine Fleming一位基金經理告訴我，在大藍籌上賺到錢，不一定顯得你識炒股，只是識揸股。只有在小型股上賺到錢，才是真識炒股。
　
　　你可能認為是，唓，撐死膽大的嘛，夠大膽，夠搏，可以賺囉。但請看看以下這個用2500萬美元，三星期內賺逾5倍，賺到1.1億美元的操作，就知，投資真先要求知，知識就是財富。
　

（iStock）

　
　　故事的主人翁是個仍在南加州大學讀書及做研究的20歲小伙，Jake Freeman，個人資料見圖一。

 

　
　　他曾在家Volaris Capital Management做過暑期工，他今次賺錢的投資是用家Freeman Capital Management，LLC操作，是個空殼公司，地址是明亥俄州一家專供空殼公司掛靠的公司。
　
　　Jake Freeman從朋友及家人借來了2500萬美元(借到這個數，不是好口才，就是有家底)，圖二是J. Freeman的發達圖。數星期前他在5.5美元/股下買入了BBBY的6.2%股票，買入後便去函該公司話，我買了嘞！並提出改善BBBY公司「錢」景的方法，包括減支出、發行換股債以增加現金流（圖三）。這個一出，使不少人估，呀！有大孖沙來相助，不然怎會買入6.2%的股票？於是股價便開始上升，但同一時期，有識者不信邪，BBBY衰成咁，你Freeman神仙呀！BBBY有幾衰？

 

 

　
　　BBBY公布其第二季業績跌了25%，虧損由5100萬美元擴大至3.58億美元，現金則由10億下滑至1.07億美元（圖四）。

 

　
　　擂台擺好，有識者話你BBBY無得救，沽空你。普羅散戶話有望得救，BBBY可回升，而且有大量的明年1月到期的認購期權，認購價在60美元者有11257股，認購價在80美元者有5000股，認購價在175美元者有444股。當然這些期權認購股數是之前並沒有公布出來，而是當Freeman向美證監處報告大股東沽股利益之後，才公布出來的。
　
　　類似的操作在年前的GameStop見過。散戶是無能力去將BBBY價推上雲霄的，美國的散戶除了會買入正股外，更多的是買入認購期權。那些沽出認購期權(等同沽貨)的投資者，及沽空者，便用上「知識」去做甚麼的Delta Hedge、Gamma Hedge去對冲及減低其虧蝕(因股價一直升嘛)。
　
股市狼永遠存在
　
　　這樣的攻防戰一直到Freeman通知美證監處，我沽貨啦！BBBY的投資者才知他們是入了個局，要怨的有二:
　　
　　(1)為何自己貪，去蹚這渾水；
　
　　(2)為何不醒覺，唔走得快。
　
　　BBBY股的好淡友只好同聲一笑，歷史唔記，就荷包記。
　
　　這些股市的狼，是永遠存在，華爾街有，交易廣場第三座也有。
　
　　今晚美股會有期權、期指結算，近日散戶買得勇，會否掀大波動呢？有懷疑便撤出，是保荷包之道。
　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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