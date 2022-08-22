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22/08/2022

上周五的美股

#美股 #美國通脹
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　　我們講美通脹，並不是要關心美國人的民生，我們講美就業，講美GDP，並不是要關心美國的經濟表現。我們只是想從中估到美股後市，對有炒美股的朋友，這是重要的。就算今時港股跟美股不太掛勾，港股仍多少受美股走向影響，美股後市如何？

 

　　上周五(19日)，本欄有文《三周賺1.1億美元》，講的就是衍生工具所可提供的爆炸賺錢力。「爆炸」，是有人做錯邊，當「知錯而返」或「中伏」，價就會暴走。衍生工具的威力曾幾拖垮整個美金融體系。

 

（iStock）

　

　　在1998年，美國的「長期資本對沖基金」在俄羅斯市場鎩羽。倒骨牌效應之應，逼使當時的美財長魯賓，不眠休72小時致電各國大銀行暫不要對美「長期資本對沖基金」逼倉。不然美國金融體系會垮，一眾大國的金融體系也不得好過。

 

　　一份期貨雜誌叫《Risk》，很多年前已講過要重視這些衍生工具所帶出來的「核」反應，其意是當衍生工具市場不透明、不公開時(因有很多大單是做Over the Counter「OTC」Trade)。一旦爆煲，而是爆單邊時，市場價格可以暴走。一如上周五文所介紹過的3B家居(美:BBBY)的衍生工具可使買中者三周(其實是無三周，三周是指由布局起，價暴走只用一周多)內，勁賺，但買錯邊呢？勁蝕囉！

 

　　今文在周五美股未開市前估美股，未必會估中，要看美國大投資者在衍生工具方面的部署。如他們是以安全第一來部署，上周五是可以平安無事。但如他們部署有失誤，就會產生共孽，美股可以一晚下挫10%至20%。這個情況在2018年出現過，嚇到美儲局要推出RP和RRP機制來救市。

 

　　為甚麼上周五可以爆煲？

 

　　每個月的第三個周五，是美股的期指期權結算日。結算就是埋單日，有人會揀早些埋單，有人會揀Rollover，轉下月再戰，但亦有人揀當日就了結。如在這結算日，股價有個大波動，動到超乎於普羅合約的風險承受範疇時，價就會急暴走，從而產生滾雪球倒骨牌，後果成災了。

 

 

　野村證券每個月的第三個星期都會向投資者發出警告（圖一），今次野村指出，上周不少美國的經濟數據(CPI、PPI、密歇根大學一年通脹預期)都展示通脹放緩之兆。這使投資者憧憬美儲局會放緩加息步伐，所以美股就一再上升，但這個升、反彈，其能量是有限的。

 

 

　　近日，就剛彈到200天線（圖二），之後？在2007至2008年也有類似走勢出現（圖三），即是之後，市會跌。

 

 

　　短線的夾淡走勢也似是夾夾下就無力而回（圖四），未能乘勝追擊，越過雷池。

 

 

　　美10年債息一度下破100天平均線（圖五），但如今又爬回上來，似乎息口市場不肯向低處走。

 

　　如果市場突然扭轉了美儲局只會溫和加息，而改認為仍會急加息時，會怎樣了？會在上周五發難沽下，還是揀在今周或之後才沽下？要看市場大佬想怎做，或已做了甚麼。

 

 

　　無論如何，市場有個想法，就是不管你通脹要加息，還是無通脹有衰退，標普500可能就如圖六走。後市一字記之:跌。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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