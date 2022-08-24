Hartnett頂？

Hartnett是美國銀行的投資策略師，他過往的預測神準。在上周五，他在標普4328位沽貨，並透過彭博公諸於世，之後美股跌，在周一續跌（圖一）。昨晚（23日）美股還跌不跌？

假如昨晚續跌，美股標普會出現頂部三隻烏鴉形態，是利淡後市的。如真是呈現三隻烏鴉，則Hartnett的4328沽，是一石激起千層浪的沽，可以開啟之後的一組跌浪，會跌至幾多？不知。

（iStock）

假如昨晚不續跌，並見反彈逾600點（即收復周一晚的跌幅有突），則Hartnett的4328沽會有難。有些不夠把持的淡友會冚倉，冚多200至300點，即回上4100以至4200時，Hartnett頂將有機會被上破。



Hartnett在標普的4328頂的重要性在於，Hartnett於上周五一沽，其他4個美股指數都跟200天平均線kiss goodbye，並跌向100天平均線（圖二）。

Hartnett在上周五（19日），標普4328點沽，不是亂來的，以下是筆者之估。

第一、他認定近月的美股是反彈，不是回升。

第二、凡反彈，就有個力盡的一刻，所謂強弩之末不能穿魯縞。

第三、觀察何時為強弩之末：

Ⅰ標普彈抵200天線（圖三）；

Ⅱ以往歷史是反彈到200天線便無力上（圖四）；

Ⅲ具體的是上周美股挾淡，挾到周三就無力（圖五）。

第四、10年美債息見回升至100天線（圖六），息升，股債都有難。

第五、要揀個時機發難，上周五是美股期貨結算，待結的金額達2.1兆。如挾淡者仍有力，指數就會上上上。但如挾淡者已彈盡糧絕，則Hartnett這個新淡友便是生力軍，可以輕易攻城掠地。回看圖一，看該圖的自4328後的跌速，是較4328之前的升速快，反映在4328時，是民心已思淡。Hartnett登高一沽，但又不忘通告彭博去將他沽貨的消息發布出去，就是借助民眾力量，一舉將挾淡者打殘。

美股後市仍淡

市道後市如何？

昨晚美股是可能出現些反彈，因為市已跌700多點，高低位計，更可以逾千點，應有弱雞淡友怕死，先食糊。但如昨晚美股又再下跌裂口開，而反彈無力（在300點內），即是好友反攻無力，新淡友又不甘於目前戰果，則三隻烏鴉成立，美股後市仍淡，淡至今周五的Jackson Hole會議。至於鮑威爾講甚麼已不重要（估是講要衰退都不要通脹，息會加加加），因為市場已將9月加0.75厘息的壞消息，在上周五起的跌跌跌中，消化了，當然鮑威爾轉鴿又另話。

今文中的圖三至圖六都是在上周五美股未開市前已可看到，故美股的市道，已可估到大半。作為散戶，可以參與在上周五沽美股行列，如不沽，也可以想想港股會否受影響，而提早轉入防空洞，不必「等消息」，「等市開」了。知險避險，是投資者免荷包受損的不二法門。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。