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31/08/2022

美大行看加息

#美國加息 #蘋果 #美股
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　　這三間美國大行是：摩根士丹利、富國銀行和貝萊德。

 

　　摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson在周一（29日）最新發布的報告中指出，當前美國股市面臨的最大威脅應是企業業績，而非美聯儲本身。

 

（iStock）

　

　　雖然上季度企業財報好於預期，但Wilson警告稱，隨著企業疲於應對金融狀況收緊和急升的通脹，美國股市面臨的最大風險將是企業盈利疲軟，下半年盈利預期將被大幅下調，屆時股市才會真正觸底。

 

　　他寫道，盈利預期至少會下降5%，甚至有可能高達15%至20%。

 

　　Wilson是華爾街最直言不諱、最堅定地看空美國股市的人之一。他一直警告稱，近期股市的反彈將是暫時的，原因是經濟、貨幣政策收緊以及企業利潤前景帶來的風險。

 

　　「從現在開始，股市的走勢將由企業業績決定，我們仍認為企業業績將大幅下滑。因此，股票投資者應該關注這種風險，而不是美聯儲。」他在報告中寫道。

 

　　報告還稱，大摩分析師們正在關注的幾個指標，例如遠期銷售增長與生產者價格指數（PPI）變化率之間的息差，以及名義GDP增長與工資增長之間的息差，都顯示出了利潤率及盈利增長面臨的壓力。

 

　　此外，大摩還表示，該行的領先盈利模型也證實了這一觀點，該模型預計未來幾個月每股收益增幅將大幅下降。

 

　　最後值得一提的是，雖然許多公司都容易受到利率上升的影響，但大摩認為科技公司的風險尤其大，因為其估值基於未來數年的預期利潤。

 

　　此外，利率急升也增加了融資成本，為追求快速增長而燒錢的年輕企業增加了風險。

 

　　富國銀行全球資產配置策略主管Tracie McMillion此前也表達了類似的觀點。他說：「我們可能不得不看到第三季度和第四季度的盈利預期有所下調。」

 

貝萊德：9月再加息75個基點

 

　　貝萊德全球固定收益部門首席投資官里德（Rick Rieder）很快發布報告表示：美聯儲可能會在今年快速加息，但是在明年，美聯儲應該觀望一段時間，以避免政策過度風險。

 

　　里德在報告中寫道：「（美聯儲主席鮑威爾的言論）並沒有打消我們的信念，即聯邦公開市場委員會（FOMC）可能在9月21日的會議上再加息75個基點。」

 

　　里德表示，市場預期到2022年底，美聯儲將加息約125個基點。

 

　　美國聯邦基金利率目前處於2.25%至2.5%的區間。如果9月加息75個基點，將使美國聯邦基金利率升至3%至3.25%的區間，這已經超出了美聯儲利率制定委員會成員對「中性利率」的長期預期。

 

　　所謂中性利率水平，是指既不會促進經濟活動，也不會導致經濟活動停滯的利率水平。而如果美聯儲將利率提高到這一水平之上，將阻礙美國經濟活動。

 

　　美聯儲應該在快速加息後觀望效果。貝萊德解釋稱，貨幣政策發揮作用的滯後時間很長且變化不定，所以在快速將聯邦基金利率升至3%以上的中高區間後，「美聯儲將可以達到目的，然後放鬆，觀察其政策調整的效果」。

 

　　不過目前，美聯儲通脹仍舊火熱。最新數據顯示，美國7月份CPI年率為8.5%，盡管比6月份的41年高點9.1%有所下降，但仍然距離其2%的目標十分遙遠。

 

　　里德認為，盡管「美聯儲控制目前的高通脹率絕對是必要的，但我們擔心美聯儲可能過度收緊政策，並破壞美國經濟從疫情衝擊中恢復的大部分進度。」

 

　　他指出，新冠疫情爆發以來，美國工資水平保持增長，尤其是低收入工人的工資持續增長。如果美國目前已經度過了食品和能源價格上漲的最糟糕時期，那麼工資增長和勞動力市場收緊，應該會對低收入者產生積極影響。

 

　　上述資料來源為財聯社。

 

　　總括言：

 

　　1. 美股（包括環球股市）將要在2022下半年至2023年面對因經濟放緩或衰退而帶來的盈利萎縮。這個預期，已先將高市盈率的股票股價砍了下來，再接著下來的應是看各個公司應對經濟放緩／衰退，即是市場萎縮下的管理層經營能力，能過此關者即是其管理層應對市場萎縮的能力好。當在2024／2025年經濟放緩／衰退壓力減去時，會有好表現，屆時值得投資留意。

 

　　2. 美儲局加息加到明年初，應要停一停、諗一諗，總不可能次次加0.75厘。事實上，加息的影響，要六個月來發酵，到今年底至明年3月，才可以看到今時所加的兩次0.75厘息是否收效。

 

　　如果美儲局真正「鷹」加息至5厘時，美國經濟會死起碼一半，美儲局會否肯承擔這個高昂成本？貝萊德也為此有存疑。

 

　　美股今時所受的壓力會較其他市場大，原因是美國司法部立案去調查蘋果的壟斷操作。在上周五，蘋果股價已下跌3%，不經意的投資者或以為這是由美儲局的「鷹」言所致，但蘋果管理層應知美司法部此舉較美儲局加息更為要命。這或許解釋了一下，為何美港股市近日是分道揚鑣。是也不是，走著瞧。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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