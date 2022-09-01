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01/09/2022

也談比亞迪(01211)

#比亞迪 #巴菲特
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　　巴菲特終於出手沽比亞迪（01211）了，有甚麼啟示？

 

　　巴菲特於8元買入比亞迪，持貨13年，升至240元以上沽出，賺逾30倍，又再成為巴菲特的投資傳奇，也符合他要長期投資，要股價低殘時入市，升至價超所值時沽出。

 

（CNS）

　

我的問題：

 

　　是否240元的比亞迪已物非所值？但如看比亞迪的業績，應不似。

 

集團簡介：

 

　　集團股份亦在深圳證券交易所上市，編號為（002594）。

 

集團主要從事以下業務：

 

　　(1)二次充電電池及光伏業務：製造和銷售鋰離子及鎳電池，光伏產品及鐵電池產品（包括儲能電站及鐵電池組），該等產品主要應用於手機、電動工具、光伏和儲能產品、電動汽車等；

 

　　(2)手機部件及組裝服務：製造和銷售手機部件（例如外殼、鍵盤）及提供組裝服務；及

 

　　(3)汽車及相關產品：製造和銷售汽車、汽車相關模具及部件，及汽車租賃與售後服務，亦包括「雲軌」（為首條擁有自主知識產權的商業運營雲軌線路）相關業務。

 

業績表現：

 

　　按照中國會計準則，2022年上半年度，集團營業額上升65.7%至1,506.07億元（人民幣，下同），股東應佔溢利增長2.1倍至35.95億元。期內業務概況如下：

 

　　（一）整體毛利增加75.4%至203.42億元，毛利率減少0.8個百分點至13.5%；

 

　　（二）手機部件、組裝及其他產品：營業額減少4.8%至410.7億元，佔總營業額27.3%，利潤總額下跌45.8%至6.75億元；

 

　　（三）汽車、汽車相關產品及其他產品：營業額增長1.3倍至1,092.67億元，佔總營業額72.6%，利潤總額增長1.2倍至38.56億元；

 

　　（四）於2022年6月30日，集團持有現金及現金等價物為413.37億元，總借貸包括全部銀行貸款、應付債券及其他抵押款，為296.34億元。

 

 

　　上述數據值得留意的是，集團現金逾400億，借貸則略少於300億。在這個加息年代，集團應有資金去擴展。因此，一眾大行對比亞迪未來三年的盈利和派息都是樂觀的，見表。

 

　　就算是在巴菲特宣布會沽比亞迪之後，一眾大行仍是維持比亞迪「買入」、「增持」的建議，最淡的，也只是建議持有。

 

 

　　在8月初以來的每日沽空中，也未見有特別大的沽空行動（除非昨日），反映市場是，人不畏沽，奈何以沽畏之。見圖一。

 

美政府料打壓比亞迪

 

 

　　然筆者於8月9日的《午市閒談》中，就建議比亞迪價下破287元就宜沽。8月9日，比亞迪最低為288.4元，收於289.8元。翌日8月10日，比亞迪就以大成交急跌至279.6元收，之後就見在289區下反覆，直到昨天大瀉（圖二）。

 

　　這個下跌會跌至幾許？

 

 

　　周線圖（圖三）啟示會跌至200/150元間，月線圖（圖四）的保歷加通道底通道是在150元區，會否到達？我有個想法，比亞迪不同於中石油 （00857） 。

 

　　中石油是舊經濟，遲早被淘汰，比亞迪是新經濟，在未來的十年二十年中，電動車是可以大行天下，今時已有人認為比亞迪的規模可以跟特斯拉爭一日長短，巴菲特為甚麼會對這明日之珠，不留戀？答案應只有一個，是他看到比亞迪的「錢」途不易，就是因為比亞迪可以挑戰特斯拉，美國政府一定會出手打壓比亞迪，阻佢發達。

 

　　這幾十年來，我在投資市場所見，我是不相信成功的投資家，是光靠財技而成功，他們好歹都有十分穩靠的政客資訊，來助其做出能賺大錢的投資，羅富齊家族如是，摩根家族如是，索羅斯如是，巴菲特又怎可例外？

 

　　巴菲特棄「錢」途光明的比亞迪，原因之一可能是，美國不會對任何可以挑戰到美國企業利益的中國企業手軟。今時投資者仍對美國查看會計審計底稿不大重視，這其實是美國在部署稍後要扼殺邊隻中企。中美合作，難矣！

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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