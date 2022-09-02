俄烏局已漸漸離開投資者視線，但真可以離嗎？不可以，今年9月15日，會有新局，搞不好，美歐俄烏都要擺上枱。

俄烏戰事，本應於今年4月可完結，但英美不買帳，就打到如今。

今年4月俄烏戰爭在土耳其斡旋下已屆臨門一簽。

4月22日，土耳其總統表示俄烏戰爭，由土耳其斡旋，可快速終止戰事（圖一）。

其實早在3月16日，烏總統澤連斯基也在電視上表示，烏克蘭不會加入北約，並強調：這個事實，得承認（Ukraine will not join NATO. It's a truth and it must be recognized.圖二）。基本是俄羅斯撤回至戰前即2月23日地界，而烏克蘭宣布不加入北約。

這個和平希望被英首相打破了，在今年2月，英美覺得俄羅斯好打得，有勸烏總統澤連斯基早早投降，但英首相突然訪問烏克蘭後，情勢便變。烏克蘭報章《Urainska Pravada》在5月時報道，當時英相帶來兩個信息，為免誤譯，全文錄下（圖三）。

英首相帶去的信息是：

1.普京不如想像中強，可以擠壓佢，而不用與之談判；

2.就算烏克蘭肯去和談，歐美也不承認。

這個消息在8月31日也有前美國國家安全局的官員證實（圖四）。

在英相訪問烏克蘭之後三天，普京就謂，和談無望，於是戰事就打至今。

俄烏戰爭10月會升級

俄羅斯不想長打，會想在9月15日結束這個拖拉局面，方法是在部分烏克蘭地區舉行公民投票，會否併入俄羅斯（圖五）。如會，即是該等烏區成為俄領土，俄會用軍事手段來保護該等地區的財產，而其中最關鍵的是地區包括了Zaporizhzhia核電廠。這個廠是烏克蘭主要供電來源，如此區是被俄羅斯合併了，即是烏克蘭可以無電用，在這個冬天，這是要命的。

美歐烏一定不承認這個公投，2014年克里米亞也有了公投，美歐烏也不承認，但就不了了之，今次又如何？

如果北約接受烏克蘭加入北約。一字記之：打；再另兩字是：制裁。

要打，美歐要再科款及供應烏克蘭武器去打。周前伊朗已交付了百多架無人機予俄羅斯（圖六），這將會增強了俄羅斯對烏的打擊力，美歐又會跟多少？

如果北約仍不接受烏克蘭入北約，即是普京逼澤連斯基不得不再承認，烏克蘭只能打個代理人戰爭，是你死你事。

這個沙蟹局，會否於9、10月就晒冷，盡地一煲？烏克蘭已啟動了斬首行動，普京顧問死不了，死了他女兒。澤連斯基與普京，那個會被斬首先，如斬了，戰局將怎發展。就算斬不了，到今年9、10月，戰局也將會升級，市場會怎反應？我不知，你自己考慮好了。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。