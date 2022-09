說這話的,是芝加哥美儲局的一篇研究,筆者一直認為鮑威爾今時遏通脹是無能為力的。筆者人微言輕,講了都無人信,如今芝加哥美儲局有研究出爐,好歹都有點份量,值得留意。

(iStock圖片)

研究是由芝加哥美儲局的Leonardo Melosi和Johns Hopkins大學的Francesco Bianchi做,研究由肯薩斯美儲局發表。

研究的總結是:

This increase in inflation could not have been averted by simply tightening monetary policy.

今次的通脹上升不能靠美儲局的貨幣政策來遏止。

US government fiscal policy contributes to inflationary pressure and makes it impossible for the Fed to do its job.

政府的財政政策增加了通脹上升壓力,使到美儲局不能盡其遏通脹之職。

研究報告共35頁,附頁有7頁,並不長。於19/8/2022出爐,但只許於27/8/2022出街,故該研究是新鮮熱辣,及時的。

不想看整份報告,就看其撮要:

Low and stable inflation requires an appropriate fiscal framework aimed at stabilizing government debt. Historically, trend inflation is critically influenced by actual or perceived changes to this framework, while cost-push shocks only account for short-lasting movements in inflation. Before the pandemic, a moderate level of fiscal inflation has counteracted deflationary pressures, helping the central bank to avoid deflation. The recent fiscal interventions in response to the COVID pandemic have altered the private sector's beliefs about the fiscal framework, accelerating the recovery, but also determining an increase in fiscal inflation. This increase in inflation could not have been averted by simply tightening monetary policy. The conquest of post-pandemic inflation requires mutually consistent monetary and fiscal policies to avoid fiscal stagflation.

撮要的第一句已清楚不過;

Low and stable inflation requires an appropriate fiscal framework aimed at stabilizing government debt.

要維持平穩及低通脹,需要一個肯穩定政府債務的財政政策。

這裏要作點解釋:

美國政府發債去應付政府支出,理論上,要是健康的,會由企業及個人去認購,美儲局不用參與認購。但如美政府發債量過多,企業及個人承接不來,就是債供應多,資金供應少,發債者要用高息去吸引更多資金去接債。但這會推高了債息,使美政府的債息負擔增加,這個應是好事。因為借貸成本高了,任何理性政府會謀求削減支出,少發債,但美國政府不肯,於是出術。

由美儲局出面,號召各可以認購債券的金融企業先認購,之後抵押予美儲局,取回資金及一定的服務費。如此一來,美儲局便等同買入美債。由於美儲局可以按所持美債額度去發行信貸、融資額,這等同美儲局資助了美政府的財政。美儲局持債額由疫前的萬億美元,至今時的逾7萬億美元便是。

按美國憲法,為求限制政府做大花筒,美儲局是不可以買入美國政府債券的。但經上述一轉,美儲局不是買入美國政府國債,而是接納了金融機構以美國政府國債作抵押來融資,這是美儲局要做的職能。



上述研究的文題是:

Inflation as a Fiscal Limit.

真箇抵死,也是畫龍點睛;通脹就是財政制約。

政府做了大花筒,難免要加稅,會使民生困苦,苦到一定程度就會窮民起義。中國朝代興替莫不與因政府揮霍致國庫空虛,而要被更替。美國今時靠軍事霸力來割全球弱國的韭菜,但中俄崛起,這次不易割了,會怎樣?

不理外圍反應,就是美國內圍也會有大反應,其一是:

1.今次的通脹,不易由美儲局加息去遏止,此點稍後談;

2.之前低息,促使不少燒錢行業興起,但如今息高了(估計要升息至4厘或以上)。不單使不少科技行業減少發展,減少招聘(圖一),更會迅速減弱美國的GDP增長;

3.美國的製造業也呈現兩年來的最弱增長(圖二),反映招聘將少,GDP也會被拖下;

4.無論上周五的非農就業數據有多好,美國就業終要放緩。但如愈慢放緩,而美儲局仍因就業好而一併加息,就易加過頭,會怎樣?

歷史反映,每次美儲局加息加到經濟衰退就會QE,這個循環屢見不爽(圖三),各位等看今周市場的動盪好了。