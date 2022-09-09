近十日，港股一瀉千多點，跌到股民心慌慌、意茫茫。在混沌之時，不妨看下大佬Peter Lynch的投資意見。

(1)撈底要留意乜

很多時候，大家都會等某股股價跌到某個數字，然後買入，以為「都跌了這麼多了，還能再跌到哪裏去？」我記得寶麗來從130元（美元．下同）跌到100元時，大家都說這是家好公司，只要跌破100元，便可大手買入。於是，很多人在它跌破100元買入，大家心想的都是「已經從135元跌到100元了，現在好抵買」。一年之後，股價跌到18元！儘管公司沒有負債，但估價實在太高，於是跌得很慘。

我在富達工作最初一、兩年，也做過類似的事。當時凱撒工業（Kaiser Industries）股價從26元跌到16元，我想：「已跌到16元了，還能在跌到哪裏去？」於是便以14元買入，那是凱撒工業上市以來最大的一筆交易。畢竟，已從26元跌到16元了，還能怎跌？我記得，當它跌到10時，我還致電媽媽跟她說：「都從26元跌到10元，不會再跌了！」然後，我卻看著它跌到6元、5元、4元、3元……還好這一切都發生得比較快，否則我現在可能還在做球僮或在超市賣菜。

當凱撒股價跌到3元時，我覺得全無道理。因為凱撒工業擁有40%凱撒鋼鐵、40%凱撒鋁業、32%凱撒水泥，還擁有凱撒通訊、凱撒沙石、凱撒工程、JEEP等，他們有這麼多生意，負債卻是零。我早年學到一點，當負債為零，你想破產都很難；如果有人能做到，那會是個成就。凱撒工業沒有任何負債，以每股3元計，整間公司市值7,500萬美元，當時可以買一架波音747飛機。我覺得肯定是甚麼地方出了問題。

不過，分析後，我發現他們其實沒有甚麼大問題。原來他們把手上所有股份都分給了股東，凱撒水泥、凱撒鋁業、凱撒鋼鐵等所有股份，都分到各自公司的股東手裏，然後賣掉了其他生意。這樣算下來，他們每股價值實際是50元！

試想想，如果你完全不了解這家公司，單憑它的股價從26元跌到16元，或從16元跌到10元就盲目買入，那當它跌到9元的時候，你怎辦？跌到8元呢？7元又如何？這就是大部分投資者的問題。因他們根本不知道為甚麼要買那隻股票，一旦股價跌，他們就手足無措。因此，當你不了解自己買的公司，便會出現以上問題。

（iStock）

忍耐才可成為大贏家

(2)投資先求知，Peter Lynch在其《學以致富》（Learn to Earn）提出五大點：

1.投資，事不宜遲。人生在花錢最少的階段時投資，例如自己還有父母照顧生活開支的時候，便要盡早儲蓄，然後投資，也要把工作賺到的所有錢都拿去投資。

2.長期投資於好股票。買一些有增長潛力的公司股票，便可成為市場的長勝將軍。除非有很好的理由，否則千萬別輕易沽出那些好股票。要像對待婚姻般，對股票忠誠，股價下挫永遠都不是沽的好理由。即使你精於選股，但若是個機會主義者，最終你也只是一個平凡的投資者。

3.買基金，買100%股票型的基金。如果你選擇基金替你賺錢，而且是長期投資，就該避免投資所有的債券型和混合型基金，而只買純粹的股票型基金。因為在過去90年中，有80年股票的表現超越債券，所以要選擇股票而不選債券投資：「如果你沒有百分百的投資股票，長期來說，你的財富就縮水了。」

4.以投資者的眼光看世界。股票的背後是一家家具體的公司，只要學會以投資者的眼光來看世界，就會發現到處都是潛在的投資機會。因為這些公司業務大部分離不開衣食住行，生活上有很多綫索，可讓我們找到這些投資機會，只是大多數人都沒有這個意識，沒有抓住身邊看得見、摸得著的投資機會，正如醫生明明知道哪家藥廠的藥最好，但他未必會買那家製藥公司的股票；銀行家深知哪家銀行最具競爭力，卻未必會去買它的股票一樣。

5.忍耐才可成為大贏家。冧市或調整無法避免，就像美國人無法避免大風雪一樣。「投資者在預防沽空所蒙受到的損失，往往會比真正沽空時蒙受的損失更大。」為了預防沽空時段，投資人往往錯失長倉的機會。

林奇引述數據，指在1954年以後的40多年，如果你能完全投資股市，年均回報率為11.5%，但如果你在這40年的40個漲幅最大的月份中，都沒有投入股市，投資回報率就只剩下2.7%了，差距甚大。

假設你的運氣很差，自1970年以來每次都在年度最高點買入，則你的年平均回報率只有8.5%；如果你捕捉波幅的功力很高，每年都在股市的最低點買入，則回報率為10.1%。最好與最差的投資者其實相差也不過是1.6%。

這個統計數字告訴大家：「成功捕捉波幅並非真正的贏家，真正的贏家是一直投資於股市，並投資在有增長的企業中。」

(3)何時沽，風高浪急怎應對？

問：當你管理資金時，面對其他基金經理競爭及業績表現的壓力，會否使你傾向太快沽貨？

P：買股票，你可以100%虧蝕，我便試過，但最大的錯誤仍在於錯沽了一間好公司。沽了之後，它翻了一番，然後它又翻了3、4倍，一旦股價升了10倍，我又會認為股價太高了！

我明顯錯了！我曾過早沽了玩具反斗城（Toysrus）了，賣了之後，它升了20倍！對家得寶（The Home Depot）我也做了同樣的蠢事，這可能是我曾犯過最大的兩個錯誤。

問：那甚麼時候該沽呢？

P：你應該搞清楚你為甚麼要買股票。如果是一間周期性的公司，他們做得很差，做得很糟糕，你就等到情況好轉，便沽它，但對一家增長型公司來說，以沃爾瑪（Walmart）上市10年後為例，你原本可以買下它的股票，賺500倍的錢，因為他們仍只佔美國市場的15%，但為甚麼他們不能去到17、19、23%或更多？因此，在其後40年，你必須對這隻股票有一個10年、20年的計劃，把它寫下來並依著計劃做，這就是我怎樣做。至於你會怎樣沽，你的公司由你決定。



問：金融危機及安全問題會否改變了你相信和選股的方式?

P：沒有。你是仍然買一家公司，而你買一家公司是買它的增長。無論是一家紡織公司，還是電子公司、軟體公司，你最好了解他們做甚麼，如果他們做得很好，不管市場發生甚麼事情，其股票無論如何都會表現得好。如果今天道指是1000點或500點，你在麥當勞、強生（Johnson & Johnson）、吉列（Gillette）都會賺很多錢，但這些公司的盈利過去30年，已上升了很多。即使市場是50000點，你亦有可能在投資伯靈頓工業（Burlington Industries）中虧蝕，因為盈利實在太差。

問：你贏的機會有多高？

P：投資十分有趣，你甚至10次不必贏5次，如果時機捕得準，將可獲利兩、三倍，並抵銷平日輸的20或30%，所以當你自己買股票時，先問自己能蝕多少，能賺多少，那你才會賺很多錢，但投資畢竟會有風險。

當然，Peter Lynch講的是王道，不過今時中美較量，風雲詭譎，各位還是要小心看外圍變化。下周會談中美在匯市上的較勁，會怎牽動中美的經濟和股市。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。