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22/09/2022

美息會看乜？

#聯儲局 #美國加息 #外匯
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　　由於昨晚（21日）美儲局議息，雖然無乜好講，但點都要講下來應下景。人匯問題留回明日才續。

 

　　昨晚美息會要看乜！

 

　　(1)加息75點子，不用看；

 

　　(2)要看美儲局的點陣圖，如顯示在2022年底，息在4.0%至4.25%，而在2023年，則在4.25%至4.5%見頂，市場就會好Happy，如高於4.5%，市場就會唔Like會跌；

 

　　(3)美儲局對縮表的進程，美儲局原定6月起每月縮表475億美元，9月起每月縮950億美元，若是，美股應在現水平再下7%。

 

　　加息與縮表有一個共同後果，就是減低美元的流動性。如昨晚美儲局會議中或會後的記者會有表示，美加息幅度有高於上述者，美股及世界市場會作出反應--跌、跌、跌。

 

儲局估計加息至4.5%以上

 

 

　　紐約聯儲局於8月的調查反映，美國人對1年及3年後的通脹預期，有較大幅回下（圖一）。

 

 

　　市場對一年後的一眾商品價也預期會回下（圖二），而對失業率則預期會升高（圖三）。綜合起來即是在未來一年，美通脹應回下，美儲局便不應不踩掣地加息。不過為甚麼仍有分析者認為美息會加至6厘，而光頭神探麥樸斯估美息會加至9厘？

 

　　估美儲局會加息至6厘、9厘的人，是以美儲局一心為遏通脹而加息。如果通脹率一、兩年內未能回至2%下，而是頑固地企於4%上時，則美儲局要加息至6%，即通脹上2%，才可將通脹率在較長時間內壓下。但麥樸斯認為美通脹率於一、兩年內，仍會頑固地企於6%水平，美儲局真要遏美通脹，就要讓美息企9%水平，才可壓低美通脹率。

 

　　筆者則估美儲局是會加息多於4.5%，但又未至6%，原因明天談。

 

　　在美國加息壓力，人匯昨日又破7。擔心嗎？留番予中國領導層去擔心啦！

 

（iStock）

　

　　美國加息一定對非美元貨幣匯率產生壓力，非美元貨幣的匯價一定要貶下。中國有不少原材料入口是要用美元計價，人匯貶值了，即是這些原材料價會上升，增加了生產成本。如這個成本增加不能轉嫁予消費者的話，即是中國企業的邊際利潤會被削減。

 

　　迄今為止，兌美匯計，人匯跌了10%，日匯跌了40%，南韓匯跌了30%。以近月計南韓貿易逆差跌至66年來新低，而日本則連續12個月有貿易逆差。中國？仍有貿易順差！

 

 

　　要明白？不難理解，以中國入口石油為例，中國則轉而向俄羅斯購油（圖四）。可以用盧布和人民幣支付，減少了在這一環節，中國對美元的要求。更誇張的是，在8月份，中國不從美國入口一滴石油（圖五），那就一個仙美元也不用了。少用了美元去外購，那就任憑美匯起，我人匯都可穩坐匯海船。

 

　　看到這個，你應知道中美已在匯市上早早開戰了。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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