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23/09/2022

鮑鷹？

#通脹 #聯儲局 #美國加息 #鮑威爾
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　　鮑威爾鷹言一出，美股立跌，港股亦跌出十年低位，故不能不先講講，人匯下文要推至下周一才講。

 

　　鮑威爾鷹言對炒友言有何要注意？

 

(CNS)

　

　　(1)注意一：kneejerk reaction

 

　　歷史證明，議息會後的宣言，只會為大市帶來一時（往往是一日）的反射式反應，此即昨晚（22日）及今晚美股有望回升。

 

　　(2)注意二：鮑鷹了

 

　　昨文指出，市場已預期加息0.75厘，故這是non-event。但市場要留意點陣圖會否升息了。結果，果如是。

 

 

　　圖一是高盛的淡倉殺戮圖，顯示未有議息結果前，美股先跌。一到加0.75厘時，消息證實，淡友便被挾，市升。到鮑威爾出鷹聲，市再跌。

 

　　(3)注意三：升息預期高了

 

 

　　圖二是美儲局的點陣圖，今時儲局官員估聯邦基金利率會較今年6月時他們所估普遍升了約1厘。重點是今年12月時，息會升至4.4厘，明年首季會升至4.6厘（之前估是只升至3.6厘）。

 

　　最重要的是，鮑威爾之前話加息不一定會引來經濟衰退，今時改口，話加息可能會帶來經濟衰退，原句是：

 

　　There isn't a painless way to get inflation bebind us.

 

　　要有痛，就是經濟衰退了，有幾痛？難估。

 

今次加息注意六點

 

　　對於今次加息，另有幾點要注意：

 

　　1.這個75點子息仍未被市場全消化，這不是指股市水平，而是指市場的流動性；

 

　　2.美儲局會於9月縮表950億，對美市場的流動性的影響，待看；

 

　　3.加息是否真能遏到通脹，筆者認為不能遏到這次的美國通脹。原因？

 

　　今時以年比蔬果漲9.4%，禽肉漲15.9%，奶品漲16.2%，穀物類漲17.4%，油類漲21.5%，加息能使這些物價降下來？

 

 

　　4.美債的孳息曲線已見到拉平（圖三）

 

　　反映市場已預期加息使債息市場安心，孳息曲線倒掛就有危機。拉平了，到再回至上升態勢，就有望經濟危機可平息。

 

 

　　5.兩年期息升最急（圖四）

 

　　因為美儲局加息最猛的時期就是在最近兩年。

 

　　6.美儲局謂以後加息途徑看數據

 

 

　　圖五是目前重估數年後的美經濟數據，可以見到2024年美國PCE inflation和Core PCE inflaition始可回至2.3%，而在2023年則仍各在2.8%和3.1%。如美儲局認為美通脹率要回至2%才可收手不加息的話，則由今時至2024，美國仍是處個加息期，這會帶動環球息口市場高企，投資者不可不察。

 

　　但美儲局能否只一心遏通脹，而不顧其他？不可，這個稍後談。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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