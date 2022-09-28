俄烏陷戰，台海風雲亂，找位老人家--基辛格出來談談世局，以下是他最近一次訪談的節錄。

美國外交家基辛格

基辛格（Henry Kissinger, 1923 -）近日揚言，美國缺乏一位偉人來領導國家。何以見得？。以其99歲高齡，基辛格在政壇早已功成身退，但他近日卻高調復出，並發表多篇文章，批評現任總統拜登，直指他不合格。自基辛格退休之後，美國幾乎每一屆政府及白宮都對他推崇備至，不時請他出謀獻策，擔任諮詢、顧問的角色，包括小布殊、奧巴馬、特朗普政府都曾這樣做，只有拜登沒有。基、拜二人相識已幾十年，而基辛格卻直指拜登沒有領袖特質，只適合做處理一國家一般行政事務的官員。

基辛格認為，國與國之間的外交精髓是一種平衡的藝術，而不是兩國之間的較量。過往中美長期有一種默契：不管遇上甚麼問題，都不應在對台問題上較勁，美國過去從不會高調支持台獨。兩國外交，若一個國家不斷觸及另一個國家的底線是極愚蠢的行為，也不符合國際關係的規矩。中美經濟合作非常緊密，而且日、韓已是美國在亞太區的跳板，美國根本不需要台灣。若美國以發展經濟的代價，爭奪一個沒有甚麼用處的台灣，美國總統和一眾白宮官員是否錯判了形勢？美國在台問題上強硬，勢必令中美關係的裂縫愈來愈大。

美國既不會出兵支持台獨，卻一再試探中國的底線，這對美國聲譽造成極大的傷害，但拜登卻執意這樣做，令人費解。基辛格是國際關係的專家，外交上善於平衡的藝術，他自稱「最擅長的是抓著每個國家的核心利益，只要讓每一個國家都開心，那麼世界自然就會和平了。」然而，拜登現在卻只損害其他國家的利益，並沒有考慮損害了這些國家利益之後，美國可從中得到甚麼。基辛格批評拜登短視，在國際競爭中，短視就等於自掘墳墓。

中國崛興，勢不可擋，而拜登政府常在台灣問題上不斷挑釁，基辛格又怎樣評估現時兩岸形勢？以下是他有次接受訪問時的答案。

問：中、台問題，前景如何？

基：對中國來說，台灣是中國不可分割的一部分。當初美國與北京建交時，一方面我們要接受「一個中國」的概念；另一方面，中國要接受政治演變的長期性。毛澤東就曾說過，台灣問題可以拖100年。

問：那麼，我們可如何處理現在這段時期

基：美中在台灣問題上不斷對抗，將會引起反效果。美國愈想確認台灣是「第二個中國」，中國就愈覺得必須回應，針對台灣的軍力就會不斷增加，形勢愈發緊張。雙方都不應要求對方明確放棄其基本原則，美國已明確表示，中國武力攻台意味著美國會有重大反應，而最近美國公開表態，只會造成形勢更緊張。因此，爭拗要降溫，但要看中國有沒有行動：一旦出現軍事行動，美方才需要做決定。

若中、美國內民情都公然對台灣問題有著極大興趣，便只會導致形勢進一步惡化，而西方國家卻沒有就如何應對中國構成的長期挑戰作好準備。

問：我們應如何應對？

基：我們必須研究出一個應對中國的概念（concept），並能長時間堅持，而不應隨著美國政府更替而變化。我認為，這是對西方的一個歷史性考驗。

讓烏克蘭重新依附俄羅斯

2016年上台的特朗普不同意基辛格的外交政策及其思維，特朗普不懂得歷史及國際關係，也對北約有所疑慮。他覺得，外交就是達成交易（deal making）。基辛格指特朗普覺得，與普京維持良好關係，美俄便可萬事大吉。基辛格說，個人關係固然重要，但不是決定性的因素。

在基辛格眼中，普京是個機智、「受到俄羅斯歷史某種神話般的信念所驅使，卻不獲其他國家認同其觀點」的領袖。基辛格指俄羅斯領土橫跨歐亞許多個時區，周邊很多敵對政權，所以俄有其獨特的生存模式，以及民族意識和信念。此外，蘇聯解體，也令人俄羅斯民眾對所喪失的一切感到悲憤。

基辛格認為，普京所堅持的並非像希特拉般的征服主義，而是對俄羅斯的一種堅定的信念。他舉例指，在普京心裏，烏克蘭並不僅是前蘇聯一個加盟共和國，而是從俄羅斯分裂出去的一部分國土。雖然俄烏戰爭製造了以澤連斯基為代表的烏克蘭民族意識，但普京發動戰爭，是希望讓烏克蘭重新依附俄羅斯，故必須戰勝才可。他估計，普京在俄羅斯的地位岌岌可危，或不能長久維持下去。「絕大部分我認識的歐洲領導人都會同意我的看法：普京將得不到任何好處。如果俄征烏失敗，歐洲保持團結，烏克蘭仍是個獨立主權國家；若北歐國家也加入北約，烏克蘭應否加入北約的問題便會迎刃而解。」基辛格說。

若俄烏戰爭以目前兩國的軍事分界結束，即俄羅斯控制頓巴斯大部分地區及黑海沿岸地區，便會被認為是俄戰勝。基辛格指若新的國界線是以俄軍佔領哪裏為界，那將非常不幸，他呼籲西方必須驅逐俄軍至俄烏戰事爆發前的邊界之外，並建議歐盟和北約現在就與俄展開對話，從而建立穩定的系統。

基辛格以其百年智慧，預視了危險：一個以聯盟和諒解為基礎的世界，正被一個以自我利益為原則的世界所取代，其潛在後果前所未有地具有威脅性。國際衝突已導致各國沒有餘力去進行其他發展，而有些領導人則完全失去掌控形勢的能力。基辛格呼籲，各國須建立互信基礎，各方應開展對話，從而創造新思維，以取代一個主戰或主和的簡單模式，應對今時的複雜的國際局勢。

筆者按：拜登從政Ｎ年，他一直在圍繞外交事務上工作，故他不可能不知美國外交事務的方向和方針。外交，可以如基辛格所言，以尋求和平來做工作核心，但外交亦可以如日本軍國主義者所倡，以將諸國都併入「大東亞共榮圈」為宗旨，而拜登就是想構建「大美國共榮圈」。不過大家都知昔日日本軍國主義者，和今日拜登，並不在意「共榮」，只在意「獨榮」，基辛格的王道與拜登的霸道是水火不容的。

美國傳奇外交家基辛格

1923年出生於德國的基辛格是美籍猶太裔外交官，1938年移居美國，曾參與二戰，因精通德語，曾任德語繙譯及軍事參謀；戰後，他進入哈佛大學讀政治，並於1953年獲博士學位。

這位美國傳奇外交家曾經歷二戰、美蘇冷戰的年代，更為美國突破了當時的外交困局，乃70年代美中建交的重要推手，以及緩和蘇聯，乃至阿拉伯國家與以色列和解的功臣。1973年，他任美國總統國家安全事務助理時，妥善解決了越戰善後的問題，並因此獲頒諾貝爾和平獎。他曾任尼克遜及福特政府的國務卿，也是當年美國外交及國策的真正制定者。

基辛格歷任美國數屆總統的首席顧問及國務卿，被譽為是「中國通」、「南美通」的智囊，在國際政壇備受尊崇。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。