中國五千年文化，三千年詩詞，正是大江淘盡，有乜事情不可用詩詞說透。今藉恒指跌穿11年底，且以恒指自2003年1月起升，以詩詞論市，但請看文末紅色字，以恒指先行。

恒指於2003年起升，見過三萬二，跌過至萬一；再彈回上三萬三，又跌；又回上三萬一，再回下至今，怎看？

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①位恒指急升。正是：春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花。《孟郊：登科後》

②位恒指急急升，股民必癡。正是：有一美人兮，見之不忘，一日不見兮，思之如狂。《司馬相如：鳳求凰‧琴歌》

③位跌咗。正是：人面不知何處去，桃花依舊笑春風。《崔護：題都城南莊》

④位輸咗。正是：不如意事常八九，可與語人無二三。《方岳：別子才司令》

⑤位緩慢反彈，好難好合皮。正是：回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。《蘇軾：定風波》

⑥位終彈上。不過是：萬里悲秋常作客，百年多病獨登台，艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。《杜甫：登高》

⑦位今時跌跌跌。正是：世事一場大夢，人生幾度秋涼。《蘇軾：西江月》

⑧位假如跌穿埋2003年的起升位。就是：古今多少事，都付笑談中。《楊慎：臨江仙》

個別板塊表現又如何，且以些龍頭股來論：

股市跌了 總會升返

19年來港股升跌，能使投資者賺錢者，是靠：

(1)市場對其產品服務有需求；

(2)公司肯改革，尋找新市場；

(3)世界環境變，逼你發達；

(4)不要離開香港，正是猛虎不及人家地頭；

(5)公司不要借大。

股市有升跌，今時跌了下去，他日（雖然不知何日）總會升回來。跌市唔入市，都要睇股，待黎明重現，知道買乜股。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。