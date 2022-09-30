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30/09/2022

God Save the £

#卓慧思 #英鎊
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　　英女王逝世，God不用再Save the Queen，但仍未可閒，要改為God Save the £。

 

(iStock)

　

　　英新女首相因應自己可能是過渡首相之憂，仿效鐵娘子戴卓爾大減稅，謂是還錢於民，實質變相派錢買民心。但她不懂經濟（奇怪，整個內閣及新英財相，都不懂經濟？），減出個禍來，有乜禍？

 

 

　　外媒批之（圖一）：

 

　　嘩！觸逾10億鎊的資產的孖展補倉，債市崩盤，退休金清倉，你叫數月後的英國大選，選民怎敢選你保守黨。

 

 

　　英國為救市，宣布無限量買債（QE），於是英國30年國債息急跌106點子（圖二）。

 

 

　　這個英息一跌，立將美息全線普遍拖下25點子。美10年債息便下跌32點子（圖三），是自2009年以來的最大單日跌幅，將9月下旬以來，鮑威爾的加息幅度，一炮消去，鮑威爾真係多得你唔少。

 

　　鮑威爾可能對拜登大呻，嗰神婆搞串我哋個加息局。

 

　　於是美國昨日便透過IMF，叫IMF轉告英女首相重新考慮大減稅之舉。這位「神」會不會聽？走著瞧。

 

 

　　點解鮑威爾會叫她為神婆？因為市場立時認為，美國有這位豬隊友，會拖使美國加不多幾多息，市場對美息減的預期立馬提升（圖四）。

 

英按揭息料急升

 

 

　　我不會稱新英女首相為「神婆」，因此帶不敬。我會尊之為神，因她此舉立馬拉低美滙指數（圖五），為所有非美元貨幣貶值減壓，這不是神是甚麼？所以God Save the£，而The£Save the World！！！

 

 

　　當然美息下，美股淡友便被挾（圖六），美股升，帶挈前晚歐股升（圖七），昨日港股亦升。只可惜這個好景未必可以恒持，因為這位「神婆」可能在美國和IMF的逼迫下會很快收回「神」舉，跌回落凡間，並受全英國的唾罵。因為新女首相的神舉，會使英國的按揭市場息升，而26%的英國供樓者是用浮息，不是用定息造按。市場息口一波動，放按揭者就會要加多些安全系數，即是會加息。現時英按揭息是2.25%左右，但市場已預期此息會在6至9個月後，升至6%！！！

 

　　God Save the £；

 

　　God Save the英國供樓者；

 

　　但最重要是希望 £ Save the World！！！

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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