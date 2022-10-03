恒指萬七，投資者紛問見底未。很簡單答案是:大市未見底，個別股已見底。何解？要解，要先明白，今次跌市之因為何。

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先是有疫，再有俄烏戰，跟著美加息，解鈴還須繫鈴人。要這三個跌市之因除，才可望見底，不看這三因，而光估，萬八、萬七、萬六、萬五是否底，是瞎猜。

疫今時漸去，除非有新病毒，不然到今年底，應可除口罩。經濟活動可以重啟，國家GDP可望升，公司盈利可望好，利股市，不升都可企穩，因為股價跟公司盈利是成正比。

在這次跌浪中，年初的跌，是撇泡沫，即炒過頭的股先跌。見出來的，是PE被砍下至「合理」水平，所謂「合理」，是各股各按其行業，再按其自家公司的經營優劣而定。例如投資者接受科技股，行業PE可以較地產股行業的PE高，故不可以簡單地謂20倍PE的是貴過10倍PE的。這好比是打拳賽，要同一磅數的，始可放在同一擂台來比拼。

無論如何港股跌已經年時，泡沫應已被或幾被擠盡。故如不計下述的特殊因素，又如在一個平常調整市（強調今次不是個平常調整市），不少港股已可買入長揸。因為疫情一過，經濟活動重張，各公司盈利應可改善，股價可望回升。至於升多少或仍要跌多少，看各公司怎去部署應對下半年的經濟轉化。國泰 （00293） 已升（圖一），但東方海外 （00316） 或風光難再（圖二）。

俄烏戰是普羅投資者未可估猜，遑說控制之變數。最好的投資不是買地(如Bill Gate大買農地)，不是買金(如不少央行所為)，而是買罐頭，估不到？是因為我們窮，沒有富人的思維。

今時好富好富的人，是怕俄烏戰會引來核戰，這個核戰應不會是全球性核戰，而只是地區性核戰。核後不毛之地的地域是有限的，長崎、廣島的原子彈，影響不到東京，切爾諾貝爾的核漏，影響不到巴黎。多年前的福島核禍，今時已謂可以輸出日本漁農產。但如你是財主佬，你會食澳洲龍蝦定福島龍蝦？命賤就食福島龍蝦，命貴就一定食澳洲龍蝦。

如俄烏戰不打出核戰來，就一如海灣戰爭，飛彈怎都打不到香港來。另方面，從目前發展看來，俄烏戰可能到今年底，或會發展成50年代台海炮戰，由每日萬發，轉變成單日我發炮，雙日你發炮的擺擺樣局，再後便乜炮都不發。筆者是否太樂觀？走著瞧。

俄烏戰無論結束與否，都會帶來不少改變，最基本是歐洲工業得番半條命，不少歐洲工廠會搬去中國續命。美國會剪了歐洲羊毛，使美財赤可以續拓，即是可續美元命。但這將是有限期的，估計在2025年之後就……在這危機下，美國對中國的打壓會更烈，中俄會行得更埋，上合組織會更擴大會員及政經影響力。今年9月16日上合組織簽了個《撒馬爾罕宣言》中的34粒字會掀起今後環球？市的海嘯，這34粒字是:

「成員國注意到，有關成員國通過了擴大本幣結算份額路線圖？支持擴大該領域合作。」

這34粒字雖無提到美匯，但就會捅痛美匯，以後再談。

當然，如在未來5年，普京瓜了，習近平退了，莫迪下台了，沙特王儲失勢了，伊朗教主不見了，就另論。當然核戰了又另論。

不少人認為今時市跌，是因美加息，錯一半。加息是kill市之刀，但推刀之力何來？是來自2009年美儲局的QE。而今時是要還自2008年以來的QE。

QE是舉債，政府發債，即是向市場借錢。有時，這個政府發債是有必要性的，但過了頭，就不好了。

橋水基金創辦人兼CEO達利歐提出信貸周期(Credit Cycle)的理論。「信貸周期」即是透過借貸(債務)在購買商品、服務或金融資產後所引發的連鎖反應。錢在經濟活動中固然重要，但錢以外，債務有其對經濟發展的重要作用:過低的債務水平，會使經濟體錯失發展的機遇，導致增長過慢；債務過高，卻可能帶來經濟泡沫化，一旦泡沫爆破，最終會帶來經濟衰退。

達利歐認為，對一個國家的經濟來說，一旦舉債，就啟動了一系列機械性的、可預測的連鎖反應，就像一個人借錢，就會創造出一個周期:借款時，你不僅是在向貸款人借錢，其實還是在向未來的自己借錢。在未來某年某月，你必需要降低消費水平，以償還債務，而這種先借貸消費、後緊縮開支正是今時美國的情況，也與達利歐描述的信貸周期非常相似。

在一個經濟體債務開始增加的初期，它的槓桿所帶來的收入提升足以抵銷借貸成本，達利歐會稱之為「好槓桿」。「好槓桿」會帶來資產價格上漲，而資產價格上漲又會引發的財富效應，進一步刺激消費。不過，當「好槓桿」累積過多，超出了債務人償還能力的時候，就變成了「壞槓桿」。不堪重負的債務人會選擇減少支出、變賣資產的方式來還債，造成經濟體整體收入下降，資產價格收縮，引起的財富縮水效應也會進一步抑制投資與消費，造成惡性循環，經濟便將陷入蕭條。

一個國家負債過高會引發債務危機，若要債務大幅減半或避免違約，達利歐指延長還款期或降低利率，都會是個痛苦的過程。他認為面對債務危機，可以透過有四種去槓桿的方法應對:一、財政緊縮；二、債務違約/重組；三、債務貨幣化/印鈔；四、財富轉移，以降低債務與收入的比率。

一言括之，出來行，定要還。

美國對2008年起的QE發債，曾試圖在2015年時縮表，即上段的(一)，但無成。於是又再QE印鈔，即上段的(三)，今時則是透過加息，來試圖作財富轉移，剪世界羊毛(即上段的四)。但如果這也無效，美國就可能有債務違約的風險。事實上，今時美國的信貸評級公司早在10年前，已將美債評級降了。

美國債務違約的觸發點不是還不起美債的本息，因為這仍可以透過印鈔來蒙混。最重要的是國外投資者不再買美債，或不再買那麼多美債，光靠美國人本身的財富是買不了那麼多的美債的。那時就算美儲局不加息，美債息也會自己升，因為市場(具體言是債市)資金枯竭。這才是2023年環球市場隱患之所在，此患不除，是無底的。Dailo的忠告是甚麼也不要買，Buy Nothing，這是他30天前發出的忠告。可惜我報道遲了。

最佳投資是罐頭吞拿魚？

面對即將來臨、史上最大的金融危機，《窮爸爸富爸爸》的作者、著名投資者清崎(Robert Kiyosaki)去年9月底已提出警告，指自2008年金融海嘯以來出現的問題不但仍未解決，而且現在更加差了。他認為，一眾嬰兒潮出生的打工仔，他們的公積金就像被強盜掠奪一樣，虧損了一大截。

自稱是黃金死忠粉絲的清崎建議，在今時形勢，投資者可以黃金、白銀等對沖風險。他又指出，「金磚五國」正尋找一些有潛質的、可以黃金支持的貨幣，作為跨國貿易的交易貨幣。

「每當看到金、銀價跌便會開心」的清崎雖擁有金礦、銀礦，但他認為今時「最佳投資」反而是吞拿魚罐頭和茄汁焗豆罐頭！因為通脹即將飆升，「你不能吃金、銀或者比特幣，但你可以吃吞拿魚和焗豆。食物最重要，饑荒將是世界下個需要解決的難題，投資於解決方案最好。」信不信由你。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。