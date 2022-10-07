今晚美公布9月非農職位數據，投資者關注該數據會否轉差，使美儲局有放緩加息的空間。初步看沒有，基於甚麼而來這結論？是基於已公布的小非農ADP數據。

(Henry攝)

非農就業數據是由美勞工部統計及發布，基本分兩部分。一部分是失業率，是機構致電一定數量的家庭，問他們這個月有無工做。如無，是否想搵工，如不想，就當此被調查者，是不在勞動人口，不理了。如被調查者謂想搵工，但搵不到，此人就當是失業者。

過去N年不少勞工寧可不打工，光領失業救濟。但近年將失業救濟期一般縮短至13周，至第14周，該失業者一就紮炮，一就起碼要去搵工。所以近年來，出來找工做的「前失業」者就多了，而新增職位增長就火了。

圖一是小非農8月新增職位走勢，圖二是小非農9月新增職位走勢，明顯地是上升勢頭持續。一直以來，小非農在這方面的數據是較美勞工部所公布的數據較保守。是小非農數據正確，還是美勞工部正確，不用理。反正今時小非農的職位增長數據仍升，則理論上，美勞工部今晚公布的新增職位數，也會升，只在升多升少。

薪酬上升趨勢漸緩

另個值得注意的是薪金增長，有工做，可能薪金只能餬口，但無乜消費，這樣通脹升極有限。小非農的報告自今年8月起是增加了項對薪酬的調查，結果見圖三。可以見到薪酬上升趨勢漸見平緩。

圖四和圖五是8月和9月的薪酬增幅對比，見到9月時，無轉職者，薪酬由8月的年增7.6%（後上修訂至7.7%），到9月就增了些至年增7.8%，這肯定是不利通脹回下。不過如是轉工者，則8月的轉工者薪金仍可年增16.1%。但9月時，薪金就下降至年增15.7%，這個減縮可能反映新的工作工薪是下調了，而且下調不少。這會否是反映僱主多了籌碼，不愁請不到人，而可以壓低工資？

這些猜測暫未知正確否，因為這個小非農的數據是新的，只在8月起用，數據未夠多。要有多幾個月數據，才可清楚。

假如今晚公布的新增職位仍有相當增幅，而薪金亦有一定增長時，則美儲局仍可做鷹，而股債將無乜運行了。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。