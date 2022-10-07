  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

07/10/2022

今晚就業數據

#非農職位數據 #美國經濟 #外匯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今晚美公布9月非農職位數據，投資者關注該數據會否轉差，使美儲局有放緩加息的空間。初步看沒有，基於甚麼而來這結論？是基於已公布的小非農ADP數據。

 

 (Henry攝)

 

　　非農就業數據是由美勞工部統計及發布，基本分兩部分。一部分是失業率，是機構致電一定數量的家庭，問他們這個月有無工做。如無，是否想搵工，如不想，就當此被調查者，是不在勞動人口，不理了。如被調查者謂想搵工，但搵不到，此人就當是失業者。

 

　　過去N年不少勞工寧可不打工，光領失業救濟。但近年將失業救濟期一般縮短至13周，至第14周，該失業者一就紮炮，一就起碼要去搵工。所以近年來，出來找工做的「前失業」者就多了，而新增職位增長就火了。

 

 

　　圖一是小非農8月新增職位走勢，圖二是小非農9月新增職位走勢，明顯地是上升勢頭持續。一直以來，小非農在這方面的數據是較美勞工部所公布的數據較保守。是小非農數據正確，還是美勞工部正確，不用理。反正今時小非農的職位增長數據仍升，則理論上，美勞工部今晚公布的新增職位數，也會升，只在升多升少。

 

薪酬上升趨勢漸緩

 

 

　　另個值得注意的是薪金增長，有工做，可能薪金只能餬口，但無乜消費，這樣通脹升極有限。小非農的報告自今年8月起是增加了項對薪酬的調查，結果見圖三。可以見到薪酬上升趨勢漸見平緩。

 

 

　　圖四和圖五是8月和9月的薪酬增幅對比，見到9月時，無轉職者，薪酬由8月的年增7.6%（後上修訂至7.7%），到9月就增了些至年增7.8%，這肯定是不利通脹回下。不過如是轉工者，則8月的轉工者薪金仍可年增16.1%。但9月時，薪金就下降至年增15.7%，這個減縮可能反映新的工作工薪是下調了，而且下調不少。這會否是反映僱主多了籌碼，不愁請不到人，而可以壓低工資？

 

　　這些猜測暫未知正確否，因為這個小非農的數據是新的，只在8月起用，數據未夠多。要有多幾個月數據，才可清楚。

 

　　假如今晚公布的新增職位仍有相當增幅，而薪金亦有一定增長時，則美儲局仍可做鷹，而股債將無乜運行了。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#非農職位數據 #美國經濟 #外匯

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk