今晚（13日）美CPI又是全球矚目。上個月市場估會是8.1%，公布為8.3%，於是市場反艇。今晚筆者估開細，原因？

1. 消費者無錢啦！

美國消費者是靠碌卡來應付高通脹下的消費，雖然美國工資有上升，但升幅追不上物價／生活費用的升幅，結果就只好碌卡。

今年首8個月，美國消費者平均每月碌了310億美元的卡數，碌碌下，卡數會愈碌愈大。卡數不同銀行貸款，舊債未清，新債免問。卡數只要清到利息，新債仍可碌碌碌，卡數是個滾雪球般可以愈碌愈大（圖一）。

今年8月美國的卡欠數調查增加了18.1%，達322億，年率化，是年增8.3%，322億卡數，是高於市場預期的240億增長，估低了，是因為7月的卡數增長稍放緩，只增6.8%。而在2019年疫前，這個增長率只為3.6%，與工資年增長率是相若，才不會有碌爆卡之虞。但如8月增長率是18.1%，年增長率是8.3%時，就是超於年工資增長率，亦反映美國人可能儲蓄已被花光光，不能不靠借靠碌卡度日，這個「借」總有個限度。8月的卡數據，在10月初才出爐。

美儲局主席鮑威爾一直謂：「households are in very strong financial shape」（美國家庭財務形勢好），果真？

（iStock）

美國消費者如計入卡數、學生貸、車貸、房貸，共有債務16兆。債台高築仍可視為財務形勢好，要先有借有還，並要準期還。不過據Lending Tree這個機構數據：

1）32%的持卡者在過去6個月都是遲找數；

2）為甚麼遲找數？61%持卡者謂無錢找數。

碌卡度日有兩個掣肘：

1）卡有個消費上限，不可碌爆，一爆，就只好紮炮；

2）卡數還不到，會被收卡。

美國就業前景將轉劣

2. 打工仔失業啦！

雖然10月公布的就業數據是叫利好，但美國打工仔的就業前景將轉劣，職位空缺，大減了110萬份空缺（圖二）。減額最多的是在醫療和社福業（減23.6萬個職位）、服務業（減18.3萬個）和零售業（減14.3萬個）。

一直以來，市場多關注新增職位的增減，少談職位空缺。事實上職位空缺是就業前景的探射燈，如職位空缺減至零時（當然這不大可能），這代表甚麼？代表打工仔可揀的工少了，是就業市場轉黯淡之兆，雖然今時美國仍有一千萬個就業空缺。但已是自2021年10月以來最少空缺的，如再惡劣發展、發展下，美國打工仔就不大好過了。無收入或少了收入，怎有勁消費？物價能不下？

有謂一葉知秋，這亦或許解釋了為甚麼9月的新增職位是自2021年4月以來最少的（圖三），老闆要縮皮呀！

3. 房價跌

推動消費物價指數上升的一個推手是美房價升，但在加息壓力之下，美國20個城市的綜合房價都跌啦（圖四）。房價跌，租金價也跌，美工人薪金與租金的鉸剪差愈來愈大，租金也只好跌。

4. 通脹預期回下

剛公布的紐約聯儲局調查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期有回下（圖五）。為甚麼通脹預期有回下？因為消費者預期他們的家庭消費會回下（圖六），消費者估自己會慳啲使，即是撳住荷包。人人慳啲，消費與物價都可望回下。

5. 其他

油價回下了（雖然之後會升），二手車價又跌，新車價又跌，這都不講了。

綜合以上，所以就估今晚美消費物價指數會開細。

昨日港股低位回升，如果今晚美消費物價指數又開細，咁，周五時，港股會點呢？

不過，又唔好咁開心，還要留心隻百厭星君：英鎊與英債。唉！點解會咁進退失據㗎，英金融業果真氣數盡？

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。