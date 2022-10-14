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14/10/2022

美儲局又錯

#負債 #聯儲局 #家庭債
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　　無論昨晚(13日)美國的CPI數據如何，美儲局仍會做錯，話一定會加息不手軟。
　
　　美儲局犯了一個原本可以避免的錯誤，而令全球通脹火上加油（圖一）。聯儲局其實就是美國的央行，它的工作是確保美元購買力，並在符合美國的公眾利益下，制定利率政策，原本旨在降通脹、增就業，但今時情況不幸相反。

 

　
　　正如哈佛大學經濟系講師Judd Cramer說，今時我們最應關注的是，不只今年物價勁升，而它更引導民眾預期，未來物價升得更猛，那會造成疊加效應。這個「疊加效應」會否就以今年第二季，美國家庭驚人的總負債揭開序幕？
　

（shutterstock）

　
　　美國家庭截至第二季，總負債多達16.15兆元(美元．下同)，10年間升了41.79%，增幅驚人（圖二）。今時美國人的生活真可謂掙扎求存，每月要準時交租或供樓外，還要供車、還學債，而且還要找卡數，甚至還信用卡貸款。有調查顯示，有6成美國受訪成人認為，負債程度是導致他們「財務焦慮」的主因。

 

　
未來半年仍靠借？
　
　　美國社工Cassie Smith指欠債日多於一日，真會使人沮喪。即使她具碩士學歷，入行逾10年，但她也要打3份工，才可免淪為「月光族」。美國通脹創40年來新高，相信美國人負債將更多。事實上，另一調查顯示，有43%美國人預計，未來6個月他們會再增負債。美國人欠債往往是要供車、供樓，當通脹升，車、樓價俱升，債項亦水漲船高，正是十個茶壺九個蓋，出糧也不知道交租還是供車好，總之捉襟見肘，生活艱難。
　
　　今次為甚麼有這麼多的美國人負債累累？這對美國經濟又有甚麼影響？新冠疫情其實已給很多美國人改善財務狀況的機會。自疫情爆發以來，美國個人儲蓄率竟達12.6%，比自金融海嘯以來的7.25%（圖三）多了很多，而2020年，美國人清還信用卡債務更達830億元。因疫情期間，政府推出不少紓困措施，包括按揭、學債還款，以及其他債務的寬限計劃。當然這可能都是美國政府印鈔、派錢、派福利所造成的德政（圖四）。諷刺的是，疫情竟成為了美國史上其中一段美好時期，這可從不同債項的嚴重拖欠率下降看得出來。

 

 

　
家庭債泥足深陷
　
　　話雖如此，但美國的家庭債卻正在增加，近半(47%)美國人陷入更深的債務泥沼之中。隨著通脹持續，生活成本增加，而之前政府的經濟支援沒有了，聯儲局落井下石，公布繼續加息。
　
　　與港人一樣，美國人負債大部分與住屋有關，按揭貸款佔總負債比率高達72.5%（圖五）。有調查顯示，半數受訪者認為，負擔不起房屋是主要問題。市場供應短缺，造成樓價不斷攀升，香港人早領教過，也比美國人有更深的體會。

 

　
　　美國非住屋債中，美國入的學債也不斷增加。在2000年至2020年這20年間，在美國4年大學的學費升了近180 %！每年平均升9%！學費愈升，學生貸款自然就愈多。今年8月，美總統拜登宣布，為大部分每年借12.5萬元以下的學生取消1萬元學債，算是造福莘莘學子了。
　
　　此外，通脹也令美國車主的供車年期由過去的中位數5年，延長至6年，意味著貸款人要多付利息。通脹推高商品及服務的價格，但美國人工資卻追不上。去年，平均時薪跌了3%，同期通脹卻升了8.5%！
　
債有好壞之分
　
　　對美國經濟來說，家庭債就如雙刃劍:一方面，它會增加消費，佔美國GDP 68.4%；另一方面，「好債」例如學債、按揭、商業貸款等，可透過時間，為民眾提高教育水平、置業安居、累積財富。不過，家庭債若失控便與經濟衰退有關。歷史上家庭債會反映GDP低增長。如家庭負債與收入比率太高，如不能還債，會縮減消費，對經濟影響大，而家庭也開始向下流動，例如中產失業，但仍要供車、供樓、還學債，甚至將被債務沒頂。
　
　　即使美國人債台高築，也水浸眼眉，但美國部分樂觀的專家仍呼籲不必太擔心，只用心關注便是。聯儲局的數據專家Lowell R. Ricketts透露，聯儲局的系統沒有經濟爆破的警報，像樓市冧，而引發相關的金融危機。
　
　　政府政策在控制家庭債方面，扮演著重要角色。針對負債高、變相被扣減了工資的打工仔，有人便建議政府，每星期讓他們最少有1000美元收入，他們便可生活、養家，另重推子女免稅額也可減家庭債。今時美國有2300萬人欠醫療債，有建議政府也一併減免。
　
　　個人或家庭欠債往往不是好事，美國人負債累累，雖說是美國人「家事」，但美國經濟因美元關係，又涉及全球經貿，美國的制定政策者應對問題有多快多積極，不過美儲局為保持其鷹性，是仍會決心加息，這就可以是加錯了。
　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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