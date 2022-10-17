甚麼事冇天理？美CPI爆表，但美股不跌反升，美債息不升反跌，美儲局主席鮑威爾要大喊，無天理。咁辛苦經營去遏通脹，撇資產泡沫，但市場不賣帳，真是冇天理！

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為甚麼會如斯冇天理？一句講晒，是伯南克帶出來的禍。

全球最長情、最大的投資機構是保險公司、退休基金、國家的社保基金(下稱「保退社」)。他們掌控了N億人的退休幸福，任重道遠。

這些保退社之所以能照顧N億人的退休幸福是因為他們靠買入並持有國家級或優質債券，靠賺息來支援日後的派送。

在1980年，這些保退社日子相當好過，因為當時美國國債及不少國家如英、德、日國債都有相當高息口。美國30年債息在發行時就有8厘息，10年的有6厘，如通脹只在6%或以下(自伏爾克遏通脹之後，美通脹一直是在8%/6%以下)。保退社基金只要買入這些高息債券，持到投保者年老要領款時就沽債理償便是。

90年代有位富婦人，找我議她退休金事。她謂：她全不識投資，她月要24萬元生活費，已有樓，有8000萬可投資，點投。

我告知，簡單，8000萬，留1000萬作零花，拿7000萬出來買30年美國國債，每年息8%，即年有560萬息收，月花24萬，即年花288萬。每年尚有272萬元剩，再買30年美國國債，千萬不要去買股。30年後，便食老本以至天年。

這就是有錢人必買債券的原因。

但到伯南克QE後，美30年債息低至3厘，以至更低時，上述之法尚可以嗎？不可以了，就算8000萬全拿去買30年美債，年息3厘，也只能年收息240萬，應付不了月24萬元，年288萬元的生活費支出。怎辦好？

保退社有足夠的投資精英，他們會怎做？兩個方法：

(1)做利率互換以謀求賺多些少息；

(2)拿些資金出來不買債，但去買下股、買下物業，做些以保退社一直以來認為是較高風險而應不做的投資。不過無法，要生存嘛。

筆者的保險單是保證年息4%。伯南克做美儲局主席後的過去幾年以至十多年，保險公司如單靠持有只3厘或不到3厘的國債怎好了，只好去冒下險。

凡冒下險的投資是怕息升、匯跌，尤其是息急升、匯急跌，那就轉身也轉不過來，要焗蝕。又或出現N間保退社齊齊cut loss就會出現市場大波動，波動過頭，就會成股災，或雷曼事件，是環球性的金融災難。

英國新女首相上場，為贏掌聲，賺選票，就宣布學戴卓爾去減稅。但她不識經濟，世界變了，戴卓爾時無伯南克、無QE，息不是近零。今時有了伯南克的QE和零息，逼使鮑威爾要加息。英新女首相一宣布減稅，市場就計到你財赤增、發債會增、債息會增，資金會自英國流走，鎊匯會跌，於是英國的保退社就沽貨。

要明白，歐美的保退社是會投資於全球的，英國保退社一沽，就是全球金融市場受壓。一壓，又到美國的保退社要沽，又到澳洲的保退社要沽，結果就是骨牌效應，倒下了。

匯豐(00005)的股價可以作為個代表，匯豐穿底日，就是英新女首相呱呱叫減稅時。

更慘的，是英國財相和英倫銀行又話，會救英國的保退社，會承他們的沽盤。話會承1000億，但實際只承了不足20億，而且救贖期只得三天，就是上周五(14日)到期，可見到上周就是環球都被勁沽？

好嘞！到上周四(13日)，英新女首相又轉軚話不減稅了，如真不減，即英、美、澳……等國的環球保退社都不用沽貨啦。英鎊匯升、英債息跌，當所有沽盤都冚盤不沽，會怎樣？就出現了冇天理的一幕。

上周四，美CPI是於8:30pm才公布。但在之前市場已於7:30pm前傳英國會不減稅，外媒於7:58pm已報道此事（圖一），英官方否認此事，但市場不理，於7:47pm已炒上鎊匯（圖二）。

美CPI公布後，美股債急挫，但不旋踵便企穩，並回升，之後更急倒升逾800點，甚麼致此？

Oops，原來歐央行的研究員於上周歐央行大員到賽普勒斯退修時，這些研究員向歐央行大員呈交了個新的預測模型，謂要遏當前通脹是不用加那麼多息，加到2.25厘便夠了（圖四）。此消息是於上周四晚11:31pm出街（又見圖三）。

於是美股就冇天理地升了，這個升，既是冇天理，能持久嗎？當然不。除非鮑威爾學伯南克，QE兼減息。會嗎？

我認為會，從伯南克可以得到諾貝爾獎就知華爾街幾擁戴伯南克啦！鮑威爾如不讓華爾街好過，怕鮑威爾任期不長啦！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。