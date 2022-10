本欄以前,一度叫《政法醫經與投資》,就是乜都寫。因為筆者認為本欄的讀者不只有興趣於投資,而是要一個立體式的認知,即Totality。

單講股,不講新冠得唔得?得。結果是可以人在天堂,錢在銀行。

單講股,不講俄烏戰得唔得?得。結果可以是荷包腫脹,核輻射射到你漲。

同樣,單講股,不講民生得唔得?得。結果可以是富甲卻要坐監,因社會亂立立,出不到街。

(Tony攝)

行政長官昨公布其第一份施政報告,使筆者一醒的,是政府新設個「紅組」,是在制定政策時,紅組專門針對所提出的政策方針挑骨頭,好去在制定政策之時,加以改善。這是軍事訓練式的紅藍對打,好找出漏洞,以便堵漏。

但如「紅組」的攻擊,提問未夠尖銳,則這個攻防戰將也兒戲,無論是制定政策,還是「紅組」提問,不離兩個重點:

1)貼地氣,即貼民之所需,不要閉門造車,也不要大白象;

2)方策正確,仍要執行有法,這就要在推行政策時因時因地制宜,靈活應變。這牽涉執行政策者的識見與堅持,進退要得宜、有據。

嘩,好玄啫!係,好似今時炒股要賺錢,是否單是勇者無懼買買買便可?要買得其時、沽得其時,才可免輸。不靈活,只死督卒進進進,可乎?

政策要貼地 紅組才有用

筆者會建議行政長官跟一眾決策官員看:

1)內地電視劇《紅旗渠》,看內地施政的地方官員,如何在資源匱乏,環境艱難之下,建出「紅旗渠」;

2)TVB的《無窮之路》,看中國是如何脫貧。看完後,再看國內不少電視劇,介紹下鄉的村官如何做好群眾工作,才可達致脫貧。

這裏,且撇多兩筆。

脫貧不是一年工作所成,而是十多年鍥而不捨的成果。

1)政府先定出脫貧工程,定出完成時限,亦要撥出支援資源;

2)查探出要脫貧的地區;

3)招募一千名大學生去做村官,由他們帶領各貧區做致富脫貧工作;

4)脫貧能否成功是在細緻的執行力(execution power)。

政策不貼地,就無論有幾多紅組批評都不濟事,如同筲箕補漏,補得幾多?要不做出筲箕政策,就一定要制定政策的官員眼界要高、要全面,這就要在制定政策時先多做貼地調查,要多方面的持份者參與。

不過,就不能讓這些持份者只為保護自己一方的利益,而置社會利益於不顧、樣辦?城規會,你識,就知我講乜,唔識我講都無用,政府要解決屋地,其中一個範疇是改革城規會。講完。

政府亦有個公務員學院,會對新招公務員作培訓,這是有必要的,不是你大學畢業,就一定可以做到好官,做好官是要有好的洞察力、決策力和執行力。

前美儲局主席Paul Volcker的老爸,在戰敗後的德國為一個小地區的行政官,戰後德國有幾慘,不用多說,做官去理民生更是艱難重重。但Volcker老爸卻做到受民稱譽,絕不簡單。Volcker深受啟發,在退休後,成立個Volcker Association,目的是倡政府的有效管治(Effective Governance)。建議新設立的公務員培訓局,可以參考下他們所倡議的有效政府方策。

該聯盟提出個為甚麼美國政府會大而無當,體制日大,但治效日差,看欄一便是政客四年/五年一任是流水的官。競選之時誇誇其談,上任了,就交由鐵的衙門的官員去執行。這些衙門官員是不用向選民負責,變成無人監察,這些官員最叻是制定更多的制度,扯皮拖拉,以要求更多的財政資源。結果就是官僚架構大了、財赤大了,事做不了。

怎辦?

今次行政長官明確表示,有功者賞,庸碌者炒。吓!所有商企都是這樣啦?何解今時要公家學私企?不是話英國的文官制度好有效咩!點解今時要行政長官提出這個「創舉」。唉!官界流傳這個講法,如果你隻馬庸碌無能,最快的解決方法,不是寫report寫死佢,而是寫report讚佢,並建議他升遷去其他部門。哈哈哈!

香港回歸25年,但歷屆行政長官的施政方針有沒有連貫性?無。網傳有位台灣少年寫了篇網誌,講中國近40年為何成功,順便講到為何台灣跟不上,見欄二。

八個字:一貫到底,人走茶涼。香港宜吸收此教訓。

...................

The Rise Of A Massive Federal Bureaucracy

The bureaucracy itself has become a constituency, which explains the micromanagement. Micromanagement requires armies of bureaucrats to create rules, determine eligibility, monitor compliance, and dispense benefits. The politician's job has become one of using social problems to generate election wins. The bureaucrat's job has become one of using citizens who depend on social programs to create and maintain bureaucrats' jobs. Politicians and bureaucrats know that they won't be judged on what they achieve because failure can always be blamed on the other party or insufficient funding.

Voters with more goodwill than attention reward politicians whose intentions sound most noble. Politicians, unable to solve complex problems, hand the problems over to bureaucrats. Bureaucrats, unaccountable to voters, craft solutions that call for more bureaucracy. And our problems are never solved because no one in the system is rewarded for solving them.

As long as the federal bureaucracy remains largely unchecked, expect it to continue to grow unabated. Expect to see rules become more numerous and complex. And expect to see no one in Washington take responsibility for a federal government that has been out of control for the better part of a century.

資料來源:https://bit.ly/3gqhyGg

...................

中國規劃執行能力超強

台灣青年寫下一篇文章,5小時紅遍神州大地,上億人觀看,西方集體沉默、台獨看完發抖。近來,美國、歐洲等地傳媒都驚訝中國的科技井噴,說中國在被國際技術封鎖、最殘酷的情況下,居然能彎道逆襲,並開始對西方進行技術封鎖,對此感覺很不可思議和震撼。

其實再給中國10年的和平環境,中國將給世界更大的驚奇,而這一切跟中國超強的規劃能力和執行能力有着密切的關係,這種超強的規劃和執行能力,與制度又有着因果關係。

上世紀80年代,中國洞察了未來100年的世界走勢,並確立了中國的發展。戰略目標:到21世紀中葉,達到中等發達國家水平,並制定了「三步走」的戰略,確定了四個現代化的目標,今時中國願景和行動措施已去到了2040年了,而每個5年計劃,是對這些規劃和措施的具體劃分、執行而已。

中國是按照早已制定的政策走路。最近軍事科技井噴,資訊科技急速發展等,包括航空科技、量子資訊、北斗系統、戰機、深海下潛、材料科技等,都不是突然出現並爆發的,而是經多年累積,才厚積薄發的。只要朝着規劃、措施、願景走下去,中國很快就會到達世界巔峰,中國人的執行力果然令人歎服。

中國很多科技工作者才30多歲,很年輕,卻已給下一代人鋪路,奠定基礎。中國就可有兩代,甚至三代人去完成一個計劃,這樣一個民族怎會不強大?中國每個階段的目標都能如期實現,令人對中國制定目標的科學性、執行措施的有效性,佩服得五體投地。

反觀台灣,根本不知道戰略為何物,他們最多只想4年後,因為4年一次選舉,如何爭取選票,才是他們考慮的最大目標。即使會對台灣造成巨大傷害,他們也會不分是非黑白,社會發展還是停滯,政黨政治也會拖後腿,阻礙政府施政。為了選票,不惜破壞積極政策,這對自己才有利。這樣怎會有遠見看到40年後的工作目標?

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。