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31/10/2022

12月加息放緩？

#加息 #聯儲局
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　　本文原題《美儲局可以加幾多息？》，成於2021年7月5日。該文於2022年1月17日及7月4日重刊過，今天又再重刊，因為市場一直被美國通脹＞加息？＞能加幾多息？所困擾，這篇一年前舊文可作參考。

 

 

　　美國通脹自2021年3月，在美國抬頭，但美儲局一直避處理。到上周，美國消費物價指數終爆上7%，今年曾升逾9%，是30年來之高（圖一）。美儲局於是在上周來了個「快(補鑊)、狠(補鑊)、準(乜都噏)」的嚴對通脹言論，但美儲局可以加幾多息？

 

(iStock圖片)

 

　　傳統的抗通脹手段，其一是加息。美國聯儲局可以用上加息這手段嗎？答案是:不可以。為甚麼？先明白三點:

 

　　1.美國政府目前有28萬億美元債(一年後已升至31萬億了)；

 

　　2.大部分這個28萬億美元債是短債，而短債對利率加減是極端敏感的；

 

　　3.一加息，美國政府的利息支出會大增。

 

 

　　過去10多年，美國各個年期的債息均見下跌（圖二），債息下跌，使到美國政府雖然一直加大發債，但為這龐大債務所付的利息額卻一直下跌。（圖三）

 

 

　　這個美國大債仔的「借大，但息付少」的蜜月期會在2025年就完結（圖四）。因為市場及聯儲局都估會於2022年/2023年起加息，如美國債息加了0.25厘，美國政府的利息支出就會增加100億美元。

 

　　又如果聯儲局將其手上所持的債回吐，減至金融風暴前的1萬億美元資產時，而美官息又回至金融風暴前的4%時，美政府就要為其票據多付1600億美元息，為長期債券要多付2900億美元息。以上所估的增加利息負擔並不包括將會發行的債券，只計算目前已發行了的。這些新發行的債券其利息負擔估計會達5000億美元。

 

　　總括言，聯儲局如容許加息，並加息至金融風暴前水平，美政府每年要加多的利息支出約為1萬億美元。

 

　　美國怎支付這個每年1萬億美元的利息支出和還這28萬億以至50萬億的美元債的本金？

 

　　估計美國是會買多幾部印鈔機，印多些美鈔出來付息，而本金就有拖無欠，有息派便不算壞帳，不用破產。

 

　　這個支絀的情況可以維持多久？不知，因為美國政府年復一年的龐大支出，是未看到可以由稅入而來清債的可能性。

 

 

　　上周Kyle Bass這位反華先鋒及大美國主義者則表示，聯儲局最多加4至5次息(每次25個點子)就會被迫停（圖五）。他的原因是兩點:

 

　　1.由於人人反碳，使到投資開採石油、天然氣的財資支出減少，此即未來的石油供應無甚增長。如需求稍增，油價可以升上百美元一桶。

 

　　百美元原油價，即是油站油價可逾4美元/加侖，美國駕車者只習慣2美元/加侖的油價，4美元/加侖即是通脹再爆錶，美選民會呱呱叫，那麼在2022年11月的中期選舉，民主黨的選情危矣。拜登承受得了嗎？

 

 

　　屆時美儲局敢再大加息以「害」民？雖然叫3月加息之民調大漲，但到12月會加4次息的民調則下滑（圖六），這或許說明部分問題。

 

　　2.如加4次息，即加1厘了，美股必跌，美儲局和白宮敢毁了美股，這個美國中產階級的財富機器？

 

　　雖然美儲局今時加息逾1厘，但它真能加息不手軟？

 

　　筆者和Kyle Bass認為美儲局加息可以口狠手不辣，是因為今時美國經過N年QE，已轉化成個hyperfinancialized超級金融化的社會。在個hyperfinanicialized的社會裏，「息」是操生殺大權的。筆者小學讀有《插秧女》一文，其中有兩句:「4月又5月，更盼分龍雨」。沒有這個四、五月的及時雨，秧苗將乾死，全年將顆粒無收。

 

　　禾與股同樣要水的。禾無水會乾死，股無水，點呢？

 

　　一年前市場估美儲局會在今年12月放緩加息，今時，市場在一度估美儲局會大大大加息之後，又再回頭估今年12月美儲局會放緩加息了。真是風水輪流轉？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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