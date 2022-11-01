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01/11/2022

美元‧美息‧QE

#美元 #QE #美息
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　　今時全球經濟及金融的興衰似乎繫於美元這國際貨幣，而美元能否持續強勢仍是市場焦點。美國前財長薩默斯（Lawrence H. Summers）早前接受訪問時表示，美元將繼續升值。美元得以維持強勢，薩默斯歸功於美央行應對疫情及通脹，所作的快速反應：貨幣緊縮政策。

 

（iStock）

　

　　正如薩默斯指出，今時美元強勢有其天時地利，包括：

 

　　1)美經濟繁榮。今時美國內通脹率雖高，但就業市場穩固，就業人數已恢復至疫情前的水平，而佔GDP比例較高的服務業也逐步恢復，推動了美元升值。

 

　　2)其他國家貨幣疲弱。歐洲經濟受疫情所累，跌了22%，加上俄烏戰爭，天然氣及糧食供應大受打擊，令到歐元區經濟前景不明，歐元也史無前例與美元平價（1兌1）。

 

 

　　2008年，歐元兌美元還在1兌1.6水平，歐元之前從來沒有低過1.1，現風光不再（圖一）。摩根大通曾悲觀預期，下半年歐元將1兌0.95美元。ING銀行德、奧首席經濟學家布澤斯基（Carsten Brzeski）說，歐洲央行無論做甚麼，也無法生產更多能源，以降低能源價格，更不能停止俄烏戰爭，或生產更多芯片。英鎊、日圓走弱，更不忍卒睹。

 

　　對於英、日政府企圖干預匯價，薩默斯抱懷疑態度，並認為相對於資本市場的規模，政府的資源較少，難以對匯市持續發揮影響力。若看看日本負債，就知他們難挽狂瀾。

 

　　3)避險貨幣地位。在環球經濟動盪，全球避險情緒升溫之下，美元作為國際貨幣兼避險貨幣之一，怎不會被推高？

 

　　4)美聯儲加息。最重要還是加息。美聯儲加息令全球資本傾向流向美國的銀行，「美元回家」。全球市場上流動的美元少，美元自然升值。

 

美元強勢 放膽印鈔

 

　　美元強意味著同一幣值現可以買更多貨品或服務，美元指數近日曾升14%，創20年新高。美元指數（即美匯指數）是美元兌歐元、日圓、英鎊等6大貨幣的匯率，反映全球資金流進、流出美國（美元）的趨勢。美元強，意味著其他6大貨幣弱。

 

 

　　歷史上，美元出現過3次強勢：80年代初至1985年，美元指數高達160以上，40%通脹；2001年，約120左右，直至2008年金融海嘯，回落至約70的低點；今時高於110，估計還會升（圖二）。

 

　　美元持續強勢讓美國政府更有信心印鈔還債，因迄今似乎還沒看見甚麼嚴重後果。早於2011年8月，美國因未能提高債務上限，面臨違約風險，美國國庫債券首次被評級公司降級至AA+，與比利時、新西蘭國債同列。美聯儲時任主席格蘭斯班（Alan Greenspan）卻說美國國債非常安全，美國政府可支付任何債務，因可印鈔還債，違約機會是零！

 

印鈔還債 飲鴆止渴？

 

　　美聯儲無限量寬（QE），有人埋怨為美國帶來通脹，同時埋怨這也是現代貨幣理論（MMT）實現的結果。MMT近年因疫情而得到廣泛支持，自稱是民主社會主義者的美國國會獨立議員桑德斯（Bernie Sanders），其經濟顧問凱爾頓（Stephanie Kelton）是MMT的代表人物。

 

　　有別於主流經濟學派，MMT理論認為，只要透過印鈔便可以解決經濟問題，亦可挽救經濟危機，還可以創造社會福利。至於國債及赤字的問題其實並不重要，凱爾頓在其著作《赤字迷思》（Deficit Myth）就指出財政赤字，不必小題大做。

 

　　MMT理論認為，貨幣其實是政府創造出來的，稱之為法幣（Fiat Currency），政府不印鈔，便沒有錢花。印鈔可以讓愈來愈多的錢花到社會（經濟體系）裏去。體系內若多錢，政府可透過稅收回收。理論上，政府透過印錢及收稅，便可控制經濟體系中貨幣的總量，調節經濟發展，遏止通脹。

 

 　主流經濟學派認為，政府財政包括收入（稅收）、支出、負債（國債），政府要量入為出，財政才有盈餘。負責任的政府要積極避免財政赤字，但現實並非如此，因此便要發債，也為此需要更多收入去償還債務，令國債的風險愈高。

 

 

　　一個國家負債與GDP的比率以77%為標準，美國負債比率已超過120%，預期未來30年將逐步升至185%，令到投資者覺得買債風險高，在市場拋售，又令到國家負債成本更高。這樣會增大赤字，導致經濟衰退，造成惡性循環。如果這情況發生在其他負債高的國家身上，將會導致國家破產（見表）。

 

　　雖然MMT中印鈔的主張，與今時美央行直接印鈔買債，使「債務貨幣化」頗為相似，但凱爾頓強調MMT不等於QE，而美聯儲更不是依循MMT的模式操作。此外，她認為通脹不是單純由印鈔造成，而美國經濟也沒有恢復到最大生產值。

 

　　至於俄烏戰爭引發的能源及糧食問題、中國的抗疫措施令到供應鏈破裂等通脹外在成因，就更難以控制，故MMT論者認為，不應懲罰美國人，連番加息，企圖令需求降低來控制通脹。

 

　　有人認為，美國通脹不是貨幣供應多，而是供需失衡，才導致物價上漲。加息只會讓美元更強，令到所有進口到美國的產品價格更便宜，以解決美國內通脹問題。無論如何，美元因具世界貨幣特質，而為世界帶來影響，而恐怕高負債和赤字是全球各國經濟的常態，他們不可能降低到負債，正如橋水基金創辦人兼CEO達利歐（Ray Dalio）所說，美國將無可避免要走MMT的印鈔或「債務貨幣化」之路，後果。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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