10月24日恒指一跌千點，跌到血流成河，11月1日及2日恒指則升千點，這是反彈定見底？

跌到心寒，又是在美儲局議息而定會加息之時，不少投資者都對這個明確的淡象，認為是反彈而已！但筆者認為恒指會開始在萬四至萬六水平整固，之後再定後向。

(iStock)

股市是金錢遊戲，有水（錢）就生，無水（錢）則亡。這些水是「聰明水」定「笨人水」，不太重要。是「聰明水」則恒指這個萬四/萬六水平是有較強力支持，以待黎明。是「笨人水」，則恒指這個萬四/萬六水平守不了多久，又會再跌。

要知有無水入，看成交。港股自10月17日起，整體成交是見趨升的，此時入市的投資者是散戶定大戶？筆者傾向是大戶在入貨，這跟今年3月底時的恒指走勢及成交是相若的。其中OBV在3月底時見回升，近兩天亦見如是回升（圖一、二），但當然還要待一個月後才可確認。

是甚麼會讓大戶落注？

一字曰：抵。

生果價錢有平貴，皮光肉滑，靚靚的芒果，定然價貴。但黑點斑斑的芒果，賣相欠佳，無論幾爛，只要夠平都可以有人買，至多攞去做堆肥。

股票是否夠平，一般看兩個因素對比：1)息；2)盈利增長。這兩個因素是相互對比和轉化的。

中國有話：「寧欺白鬚翁，莫欺少年窮」，最能說明這兩點。

白鬚翁是年將就木，就算今時幾富有，可能醫藥費也吃窮這個白鬚翁；但少年有的是青春，有發展潛力，可成首富，故今時一些不具盈利的股票，亦可以考慮買。

當前使不少股窮的三座大山是：

1)美國有加息壓力；

2)中美有爭拗；

3)疫情。

美國的加息壓力，是有望在12月底前放緩，原因在今周一，本欄文已分析過。主要是加息過多，美國的31萬億國債的利息支出會大增，美國財政部會頂唔順，美財長耶倫於周前已講過，怕市場無咁多Liquidity（即是錢）去買美債，咁就大件事。美儲局與美財政部，邊個聲大？美股市場已察覺到這個，近日便回升／彈了。

在二十大之後，新班子再開啟中美對話，王毅與布林肯通過電話，王毅叫布林肯細看習近平在二十大的講話，布林肯則謂會談有建設性。說話內容外人怎知，但起碼是無拍枱，咁就算好啦！

疫情方面，中國一定是堅持要清零，但由於有了鼻吸式疫苗，這會較打針來得快速地控制疫情。一個護士，以每打一針要一分鐘計，一小時只能為60個防疫者打針。但如用鼻吸式，用一小時來派鼻吸疫苗，分分鐘可以有上千人做齊防疫。這對控制疫情擴散是有效的，這個鼻吸式防疫在中醫中，恒久有用開。在未有任何疫苗開發出來前，筆者已用少林襌武醫的滴鼻來防疫，只不過這些滴鼻液是私家貨，不能公開予大眾，因為西醫點信這個已用了幾百年的中國防疫法和方劑。

監管聲明要穩股匯樓

只要這三座大山有望被移除時，跌過頭的A股、港股便有望回彈。

10月26日，中國人行、銀保監、證監和外匯管理局聯合發聲明話要穩股、匯、樓，但具體是用甚麼工具去穩股、匯、樓？不詳，到昨日筆者查資料，查到如下：

10月16日晚間，證監會釋放利好消息：為進一步提高外資投資A股的便利性，證監會正在研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符合條件的境外公募基金參照境內公募基金按產品計算持有證券數量，豁免香港中央結算有限公司適用特定短線交易制度。相關思路和措施已基本明確，正在履行相關程序，條件成熟時將依法公布實施。

制度上改乜？咁改：

經深入研究，並廣泛聽取市場各方意見建議，證監會依據《證券法》授權，擬明確外資適用特定短線交易規則。這是進一步深化資本市場制度型對外開放的重要舉措，有利於提高外資參與A股市場的便利性，穩定外資預期，更好保障滬深港通機制的運行效率，促進資本市場高質量發展。

據介紹，短線交易是指上市公司大股東、董監高等特定主體在較短時間內，將本公司股票或者其他具有股權性質的證券買入後又賣出，或者賣出後又買入的行為。《證券法》規定，上述特定主體在6個月內的買賣行為屬於短線交易。

此即是炒。

大戶可炒，市便可活，當然對散戶言，可能是危險了。

另外，又方便了公司回購。

為進一步提升回購、增持的制度包容性和實施便利性，10月14日晚，證監會發布消息稱，證監會對《上市公司股份回購規則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》部分條款進行修訂，並向社會公開徵求意見。同日晚間，滬深交易所分別修訂回購股份指引和股份變動管理指引，並向社會公開徵求意見。據悉，上述兩個指引的修訂適用於滬市主板、深市主板、科創板和創業板。整體來看，上述規則的修訂內容主要包括四大方面，分別是優化上市公司回購條件，放寬新上市公司回購限制，完善回購、增持窗口期，合理界定股份發行行為。業內人士認為，回購股份指引和股份變動管理指引的修訂進一步放寬了回購股份限制，並優化了窗口期安排，有利於上市公司運用回購增持等市場化工具維護公司合理價值。

結果？資金集結了。

圖三是10月17日，國內《券商中國》的一個文章的標題。

近年，回購是支持美股上升的最大動力，A股又能否步後塵？

今勻A股／港股是彈還是升？

筆者傾向較樂觀地認為，先橫行整固，再圖後着。

昨日12時，恒指、期指，仍未能升破10月27日的高位，恒指15833、期指15843位。但到掛出8號波，恒指就見出15867、期指見出15888。雖未能於收市位攻克這個10月27日的山頭，今日能否攻克？

能，咁就……，會否是一頂高於一頂的前哨？希望、希望、希望，跌得好慘啦！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。