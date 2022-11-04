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04/11/2022

股神點買股

#巴菲特 #估值 #巴郡
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　　巴菲特（Warren Buffett）被視為「股神」，更被譽為是世上最偉大投資者之一，很多投資者都想向他偷師，或跟他買股。

 

（iStock）

　

　　多年來，巴菲特都會與他的股東、一般投資者，包括他的讀者、觀眾等，分享投資心得。投資者往往想「尋寶」，預早買入低估值（undervalued）的「千里馬」，博它升值。怎判別一隻股票的價值被低估了？取決於其「內在價值」，即是每股現價與其價值比較，得出「安全邊際」，而「安全邊際」就是股價與內在價值之間的差距，它可判別買入一隻股票風險高低。

 

　　假如每股實值100元，但現時現價卻是150元，安全邊際-50元，即物非所值；若每股實值100元，現價卻只是50元，安全邊際就是+50元，便物超所值了。投資者要買市值遠低於其內在價值的股票（「安全邊際」＞0）並持有，直至其股價接近或等於內在價值（即「安全邊際」＜或=0）就沽出獲利。

 

　　不過，計算「內在價值」，不同行業有不同的計算方法，尤其是新興行業，包括與網上、生物科技或環保能源等相關的，便較難找到計算的公式。此外，內在價值的估算方法也有很多，包括看過去5至10年，公司財報內損益表、資產負債表及現金流量表等，從而預測個別公司未來3年的盈利增長。

 

買可確定的公司

 

　　巴菲特沒有以上太多的理論，他從實踐中體會。25年前，他在巴郡股東會中，已被問及「內在價值」可由哪些「工具」決定，以及其應用的原則、標準是甚麼。他直言自己明顯地對小數點後那兩、三個位並不太在意，但他深信長期而穩陣（long term, risk-free）的政府債券息率可作參考。

 

　　巴菲特說，若投資者可看到，某公司未來100年或直至它倒閉，財源從業務流到股東，即使折扣到某個百分比，哪怕是5%或7%，都有不同價值，投資者須隨着時間，估計那家公司的股票將變成怎樣。「投資者看業務，而投機者卻只看股價。」他舉可口可樂、吉列、迪士尼等公司為例，指投資者會知道這些企業做得如何，但科技股就較難知道其業務和表現了。

 

　　正因巴菲特對高科技或類似產業，看不到其股票會變成怎樣，也令他難以理解，從而預計10年、20年後它們的價值，故他過去並不熱衷於投資科技股，也讓他避過了2000年代初的科網股災。

 

　　1972年，巴菲特以1,500萬（美元‧下同）買喜詩糖果（See's Candy），到了2007年，純利約為12.6億元。假設喜詩市盈率為10倍的話，這35年間其市值是投入的134倍！當年巴菲特要判斷，10年、20年，甚至幾十年後，喜詩的競爭優勢及弱點。

 

資產須增現金流

 

　　衡量股票的內在價值與現金流有關，資產必須能自我增值。巴菲特指出，投資是放錢出去，以賺取更多金錢回來，而不是賣斷給別人，資產本身須可生財。他說買個農場比買盤生意更加真實，因10年、20年後，投資者難以確定所買的生意如何，甚至難以提供一個有根據的猜測（educated guess）。

 

　　同場的芒格（Charlie Munger）補充，投資是機會成本。這或許便是巴郡以精選、集中為投資策略的根源。巴菲特解釋，當有公司游說他們入股，他便有個疑問：是否較買入或收購可樂，甚至買吉列還好。他強調，巴郡傾向買些可以確定的公司，若管理層不務正業，涉足其他業務，他們便不會考慮。

 

　　25年過去，時不再來，過往業績也不代表將來表現，而投資者看的正是將來。投資者或可從巴菲特近期買了甚麼股得到啟發。

 

 

　　截至今年9月中，巴菲特的投資組合內，增持了9家企業的股票：Ally金融（Ally Financial, ALLY）、西方石油（Occidental Petroleum, OXY）、派拉蒙全球（Paramount Global, PARA）、塞拉尼斯（Celanese, CE）、馬克爾（Markel, MKL）、麥克森（Mckesson, MCK）、動視（Activision, ATV）、蘋果公司（Apple, APPL）及雪佛龍（Chevron, CVX）（表一），以下也許是巴菲特增持它們的原因：

 

　　一、抵買兼有現金流。Ally主要從事與汽車貸款及車保相關的金融業務。巴菲特增持Ally，除看上它有上百年歷史，並居重要地位之外，還因它股價與今年1月高位相比，跌了35%，PE 5倍，抵買。

 

　　更重要的是，過去12個月，Ally賺了20億元現金，而在過去6個月，Ally亦已用了約12億元回購10%股票。巴菲特正喜歡由持股公司自行回購股票，總勝於用自己資本替它回購。

 

　　現金盈利相信也是巴菲特看中塞拉尼斯的主因。塞拉尼斯市場佔逾120億元生意，今年賺16億元，孳息率為13.3%，對投資者來說，公司賺現金能力自然愈高愈好。

 

　　二、不熟不做。巴菲特增持西方石油股份至20%之後，巴郡已成為其最大股東。巴菲特雖很熟悉能源業，但當2019年完成交易後，油價卻由2018年每桶80元，大跌至2020年首季每桶20至30元！可以想像，對西方石油業務打擊之大。

 

　　不過，今年每桶油價平均回升至100元以上，這樣令巴菲特再次深刻領悟到，油價每兩年可翻倍。

 

　　另一巴菲特熟悉的是傳媒娛樂。自80年代起，他一直投資相關行業幾十年；90年代，他更是美國廣播公司（ABC）的最大股東，今時增持派拉蒙，絕不令意外。

 

　　至於麥克爾其實是「小型巴郡」，它們的商業模式也很相似。即使只買4.7萬股麥克爾，以其股價1,200元水平，在這輪投資其實並不遜色於其他項目。

 

　　三、公司規模大，壟斷市場。巴菲特買麥克森，其孳息率僅1.3%，比蘋果公司的25.7%或可樂的26.1%無疑微不足道，但他就看中麥克森規模大，在行內具競爭優勢，而且它與另外兩間公司佔9成生意，壟斷了藥品分銷市場。

 

　　四、併購套利賭一鋪。92歲的巴菲特投資動視這家電玩企業頗耐人尋味，但若從併購套利（merger arbitrage）的角度來看，那其實只是一場賭博。今年初，微軟宣布以每股95元買動視股票，卻未獲美政府批准，而巴菲特則以每股實際78元買入，比微軟出價有18%折讓。與以前的投資方式不同，巴菲特今次是「賭」：一、微軟買動視會否成功？二、他賺或蝕會是多少？如賺，就賺每股的差價17元，即放，帳面會賺近7,000萬元（17元X 410萬股= 6,840萬元）。

 

　　五、集中投資。相比之下，蘋果和雪佛龍的增持看似稀鬆平常，例如增持後巴郡也僅佔蘋果5.7%股權，但蘋果市值2.6兆元，5.7%其實已相當於1,480億元，這或會令你對此增持改觀。

 

 

　　事實上，巴菲特管理50隻股票，蘋果已佔組合逾4成（42%），加上雪佛龍，兩隻股票已佔整個組合約一半！有人說，巴菲特投資多元化，其實他傾向集中投資，從他投資5間公司（表二）已佔組合73%便可知道。

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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