今時大家都知上任英女首相卓慧思捅了個蜂窩,幾累到英國退休金破產。但美儲局主席鮑威爾更厲害,他可能捅了個馬蜂窩。蜂窩與馬蜂窩的分別是,馬蜂窩即黑蜂,人被叮多了,可致命,而無命的,是美國國債市場,已近崩潰邊緣,耶倫正全力補鑊急救中。

此文是成於11月2日,上周三,8號風球日,當晚美儲局會公布議息結果,美儲局可以仍鷹、鷹、鷹。但到12月,此鷹或要折翼,除非耶倫補鑊有成。

2021年中之後,美國通脹上升,但美儲局一直拒絕加息,並謊言是次通脹是暫時性的,直到2022年3月才轉軚,並轉急加息,由2021年7月至2022年3月。美儲局N個經濟學家,是否如斯不濟,看不到通脹的風暴來臨?當然不是,而是美儲局礙於要遏通脹就要加息,一加息就會使美國財政應付不了因加息而致美債息被增加的負擔。如美儲局加聯邦基金利率由疫初的1.25厘,加至4厘(今為3.75厘),美債息支出就要增加1萬億(見上周一筆者文--「12月加息放緩?」)。

2021年美全國稅收約4萬億,2022年至6月的頭9個財政月度,美稅收創新高至3.8萬億,按比例,美全年稅收可逾5萬億。但2022年頭9個月的美政府支出達4.3萬億,即已有0.5萬億的財赤,如何再來1萬億錢去支付美儲局的鷹加息?這些都是明擺著的硬數,美儲局亦不能不知。不過俄烏戰起,能源價升,再講通脹是暫時性的,是呃不了人,便只好轉為急加息,希望能在最短期內,將通脹遏回下去。不過,今次通脹不是因消費過度而來,而是因美制裁中國,加了關稅,使入口貨價貴了,及供應鏈斷裂而來,加息是起不了壓物價作用。一如加息是不可能使隻豬快速長肉,使豬肉價順。中國豬肉價近期亦貴了,中國壓豬價,不是靠加息,而是靠多投放冷藏豬肉!

前英女首相卓慧思減稅,使市場擔心英財赤增,英如不加息,就會使鎊滙價跌。兩者都不利退休基金、保險基金續持有鎊債,遂競相拋售,鎊債息急升,鎊債價崩,資金撤出鎊滙亦崩。

導致卓慧思捅了這個蜂窩,應是因為她不了解退休基金、保險基金對鎊債的倚賴度。十多年來的環球低息,使退休基金、保險基金對一些尚有一定息回報和幣值相對穩定的國家級債券不能不大力揸入,一旦反艇,就是戲院失火,慘過韓國梨泰院。

鮑威爾又如何捅出個馬蜂窩出來?

2015年美儲局已事先一年多前張揚要停止QE,並給出個QT時間表來,一早為市場張告,希望市場識做,自動收斂,配合美儲局去做個平穩退出。唉!華爾街有的是見錢血渴的野狼,沒有肯自我犧牲的雷鋒,有哪一隻狼不是想噬走最後的一塊骨頭,結果就是等到落幕之時還不走貨,硬要到見隔鄰起身,才肯離座。但那時市場已是缺水,有崩潰危機,於是美儲局不能不收起QT,再度QE,遂有甚麼的QE2、QE3、Operation Twist等。

2015年美儲局給出一年通知,都培養不出雷鋒。今時在今年3月加息之後,就每兩月一次大加息,0.75厘,你叫市場怎轉到身?

加息的制水效應,需時6個月才可以見效,3月的加息效果要到9月才可顯現。但美儲局因為之前不肯加息,今時便想用追擊炮把通脹打下來,只是揠苗助長,閉門幻想,結果?

數星期前,美財長耶倫講了句「大」話,不是她說謊,而是說了句很重磅的話。不過除了細心的華爾街人重視外,一般投資者都不知耶倫此話的重要性,以下是彭博新聞在10月12日的報道(見圖一)。

要明白圖一「大」話的重要性,就要明白美國發行國債的操作。美國憲法規定,美國政府不可以直接買政府發行的國債,但繞個圈就可避過了此法限。靠債商。

想拍賣美國新發行的國債的債商,先要領牌,他們叫Primary Dealer。他們競價買入國債,但一轉手便拿去美儲局作抵押借錢出來,又可以競拍下一批美國國債。他們做了個運輸隊,此中當然可賺到利潤,美儲局及美財政部亦樂意見他們賺,因為透過這個大挪移,便繞過了憲法的規限。商人(Primary Dealer)向財政部(政府)買入國債,跟著以商業運作,向美儲局(又是政府)去融資。這個挪移操作,一直沒多大困擾,直至最近美儲局要加息,又要沽出之前買入的美債,這些Primary Dealer便見資金緊絀。自2019年以來,美債已增了7萬億,不少是由這批Primary Dealer承了去的,債息升,使不少債券投資者卻步,在債息未見頂前買入債券,便會有債價損失。當這批Primary Dealer的貨(債),未能輪轉時,他們便一如國內的內房商,樓賣不出,就會有資金鏈斷裂危機,內房商因庫存多(樓賣不出去)而不敢拍地。同樣當美國債券的Primary Dealer因庫存多(債無人問津),他們亦不敢再競投新美債。於是美財政部的新債便無人賣,白宮會無錢使,後果十分嚴重,政府官員無糧出、軍人無糧出、無錢發社會福利金、無錢與烏克蘭去打仗,咁……

以上的無錢支這支那,都是小兒科。只要這個錢緊持續,而美儲局又仍鷹鷹鷹地加息,所有的債券投資者,都可能會先沽出較劣質、或較低息的債券(有十多年的低息債呀!),去轉買入今時較高息的債券時,債券市場就會起大波瀾。而旁及的,是有估美股可在現水平跌25%!這個馬蜂窩(圖二、圖三)鮑威爾敢去捅嗎?

此亦即鮑威爾真敢去加、加、加,加不手軟?留意我是說三次加,便沒有加了。

耶倫怎去應付她所說的Loss or liquidity in the market?(債市唔夠錢去買美國國債)。怎辦?

又是用恒之有效的方法,買!不過這次是美財政部自己去買(圖四),這又是不是QE?

一言括之,美儲局去QE,要有個中間人叫Primary Dealer。但如財政部直接去買財政部自己所發的債券,就沒有了中間人,但會合憲嗎?如修憲不及時,又如不犯法硬闖美金融市場,便會有難了。

Laws are made for breaking!!!先破法再改法,也可以嘛!但市場會點呢?走著瞧。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。