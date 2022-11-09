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09/11/2022

美中期選舉與中港股

#美國中期選舉
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　　11月8日美中期選舉，人人有不同的角度，筆者揀了對中港股市的影響。筆者從四方面探討這問題：

 

　　一、民主與共和兩黨，誰會取下國會／參議院的大多數議席；

 

　　二、勝出的黨對民主／保守價值觀的差異；

 

　　三、勝出的黨對中國是否較關注；

 

　　四、總合上述，推論對股市的影響。

 

 

　　一、基本上，共和黨會攫取國會和參議院的大多數議席（圖一），拜登會成跛腳鴨政府，這個不多談。

 

　　二、民主黨和共和黨在國內／外交的取態，在這些年來是有頗大變化。有個The Chicago Council on Global Affairs一直有做調查，以下是些調查。結果？

 

 

　　較多共和黨人（77%）話自己是保守（conservative）（圖二），有逾半的民主黨人（58%）話自己是開放（liberal）（圖三）。甚麼是保守，甚麼是開放，各人尺度不同。但兩黨派人對自稱保守、開放的差異度這麼大，在不少具體事務上將會起衝突，例如墮胎、同性戀等等。而這些價值觀的衝突，會分裂美國民情。

 

 

　　三、在不同的事務上，民主黨人和共和黨人是有較不同的重視度（圖四）。基本上共和黨人認為中國是個威脅，而民主黨人認為國內的大白人主義和極右端主義者是威脅（圖五）。

 

通脹數據比選舉重要

 

　　四、對股市影響如何？

 

　　摩根士丹利認為有3點要留意：

 

 　1)如共和黨勝出，市場無大波動，因為市場已如是預期。如民主黨勝出，可能反映選民不認為今時的高通脹是由民主黨帶來，故民主黨日後有更大手筆去擴大財赤，去完成拜登的「Build Back Better」大計。由於政府擴大財赤預算會帶來通脹，這與美儲局的遏通脹計劃背道而馳。市場會預期通脹會更高，美儲局會加更多的息，亦會有個更長的高息期。

 

　　2)如共和黨勝出，短期不會帶來市場波動。但到2023就難說，屆時國債到頂，政府要停擺之說又會出來，會帶來市場不穩，除非民主／共和兩黨又如2010年時合作共度財政難關。

 

　　3)不宜在8/11過早預期或信選舉結果，一定會多了假票、呃票、廢票等投訴。要在較後時間，才可以出現讓失敗者也接受的選舉結果。

 

　　11月8日的一切紛擾，都要在11月10日的美國公布其10月通脹數據而終止。一句：之前升得多，一切通脹利好消息，都無大作用；反之丁點兒的通脹利壞消息，都會使市大跌。

 

　　中港股市？

 

　　筆者認為11月10日的美通脹數據重要過11月8日的紛擾。美國選出乜黨，會對中國手軟嗎？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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