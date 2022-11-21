二十大人事落定，新人事會有新作風嗎？看來有。因為這個新作風可能在今年3月，已部署了。

今年3月國務院副總理劉鶴主持了個國務院金融委會議，研究該時的當前形勢，並於3月16日於新華網發表了公告。筆者認為內中重點有六，如下:

1.貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。



2.關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。



3.關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好。



4.關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。



5.積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。對市場關注的熱點問題要及時回應。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。



6.金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。



六個重點，歸而為:鬆銀根、慎收縮、防風險、撑香港。

中央這盤肯定是要活經濟，不過在3月17日美儲局猝然加息並愈加愈烈，市場眼球就被引往望息，反對國務院金融委的研究及應對方案忽略了。

在這國務院金融委會議之後，國內就有些「話將來」的言論出來，其一是黃奇帆向一個傳媒講了未來五年、十年中國房地產的走向。筆者亦已報道過了，而近日中央所推出的救內房政策，基本上是如黃奇帆所言的。內房之外，其他經濟領域在未來五年、十年又會怎走？哈，估唔到。

國內有些媒體在今年3月，國務院金融委會議之後亦有文章「估測」、「估測」。這類文章在事前不會有太多人留意，到政策、事件出現了，才會有人驚訝，筆者整理下，如下:

有傳劉鶴主持國務院金融委員會內部會議，研究當前形勢，提及「資本主義無序緊縮」。至於房地產企業，委員認為，要及時研究及提出有力、有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

有人解讀為:房地產依然是支柱產業，必須穩住，國家隊可以進場，收購兼併，由政府回購部分庫存房屋，高端做「人才房」，中低端做「用戶」、「新市民」(即原籍不在當地，卻因工作或就學等原因來到個別城市的人)的「保障房」。



「下半場」打法不一樣

不過，有人就認為，現在是目前中國經濟轉折點:之前(1979至2019年)屬「上半場」。其間2000年，透過加入世貿(WTO)，中國邁向世界，但「上半場」已完結，「下半場」的打法可以不一樣。

(CNS)

世界不斷在變，而疫情加快了淘汰，也加快了創新。「上半場」的賺錢方程式:收入來自資本增長不再；「下半場」的收入則來自營運增長。所謂「資本」包括:土地、樓房，各種資源和礦產，乃至廠房等，那是可以讓人「坐享其成」的工具。

「上半場」的方程式有其存在意義。在一個國家經濟發展的初期，它可以盤活整個社會資本，如加上槓桿效應，便可帶動經濟發展。任何一個國家，乃至一家企業或個人，想加速發展，都必須解決資本累積問題，有人把它比喻為「跑馬圈地」的過程。

「跑馬圈地」只要馬力(生產力)充沛，跑得夠快，「圈地」(發展成果)就會多，但這做法卻屬「野蠻生長階段」。這種粗放式發展會帶來兩大紅利:人頭紅利，受惠的是製造業和房地產，以及流量紅利，受惠的則是互聯網。

創造價值便受歡迎

有人指出，中國經濟增長是「先資本，後運營」的格局，並已由以前的資本驅動，轉為現在的運營驅動。「上半場」只要膽大、不擇手段，熟悉「套路」，便容易成功。不過，「下半場」是市場訊息高度對稱的年代，中間環節愈來愈少，而且競爭激烈，也沒有門檻，資本根本無處投放。不管國家、城市、企業或個人，都須靠管理，精耕細作，真正「煉金」。

今時有些企業市值雖高，利潤卻低，須變賣家當度日，最終必會消亡；現在企業須講求嶄新經營，產品及內容填充，有血有肉，才有機會成功。有人說:「工具會留給善用它的人，而價值思想就留給富貢獻精神的人。」只有用心做產品、內容、服務，能創造價值的人才會更受歡迎，社會也將愈來愈公平。

在「下半場」:個人短期拼機遇，中期拼能力，長期拼人品；企業短期拼營銷，中期拼模式，長期拼產品及服務；城市短期拼政策，中期拼人口，長期拼服務，即是公共服務的能力，包括醫療、教育、交通、福利等範疇上的辦事效率，這些都將決定城市的長遠發展。

「勤勞致富必久遠，投機取巧必招災。」似是老生常談，但所謂競爭其實是人品和產品的競爭。粗放型的發展進程帶來了粗鄙，只看短期利益的風氣，許多人只求「撈一把就走」，但依靠運氣賺來的錢，始終會因實力不濟而輸掉，財富由是得以轉移。因財富同樣是只留給智商配得上它、可以駕馭它的人，龐氏騙局，代幣訛詐，不已說明了一切？

一言括之，中國未來五年、十年，求質、不求量，撐死膽大的日子已過，風口亦已少了。之前站在風口被吹了上天的豬，將會一隻一隻摔下來，要不跌死，變做飛天豬啦！



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



