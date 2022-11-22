新經濟還需「舊」原料

可能有人以為，以綠色能源為重心的新經濟，不再需要由傳統工業支持的經濟體制、模式，甚至原材料。若此，就大錯特錯了。以電動車為例，銅箔的需求便將增加，而製作銅箔的電解過程中，也需要使用大量電力。提高目前電網的效率及穩定性，亦成為了發展電動車產業的重要基建。

對於有人估計，銅產會在未來幾年出現過剩，美國礦業大亨、艾芬豪礦業(Ivanhoe Mines Ltd.)主席弗里德蘭(Robert Friedland)上周於新加坡出席一個新經濟論壇時直言，抱這想法的人是在發夢。

弗里德蘭投資於採礦及工業基本原材料(basic materials)，包括黃金、鎳、銅等已幾十年。他說美國官員可以製造衰退，可以加息，也可遏止經濟活動。但當中國人放寬封城、管控等措施後，經濟活動將復常，而世界邁向新經濟，重要金屬及工業基本原材料便將長期持續出現短缺。

俄烏戰事引發能源危機，這樣會不會進一步推動綠色科技達致能源過渡？弗里德蘭指供應鏈斷裂，令到世界更加看到每樣事物與物價上升的密切關係。俄烏戰爭令大量商品短缺，例如今時鎳和銅的存量便是幾十年來最少。

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銅和原油等國際大宗商品的價格看漲之際，有人預期，經濟將快速復甦，各國貨幣及經濟刺激措施也將推動需求擴大，大宗商品的供應將跟不上需求的增長。美國不少大行指大宗商品市場已進入「超級周期」，即大宗商品價格將長期上漲，之後再下跌。

如果「超級周期」已開始，投資者可有甚麼部署？弗里德蘭表示，如果我們一方面希望開始燒烴油(hydrocarbon oil)，另一方面又燒炭、燒石油以維持全球GDP 3%的增長，必會遇到很多重大的挑戰。在提供工業基本原材料以利能源過渡方面，他稱還有很多工作要做。

全球耗銅量 中國佔逾半

至於全球核威脅，上周一(14日)，習近平與拜登在印尼G20峰會上清楚表示，雙方均同意俄烏戰爭不應使用核武。意味著中美都不同意俄羅斯以核武恫嚇烏克蘭，從而遏止俄聲稱使用核武的言行，這對全球未來增長無疑是正面的。

弗里德蘭指出，中國現佔全球逾半的耗銅量，內地民眾暫時或因封城、封區等措施而未能進行經濟活動；若看美國疫情管控過後的經驗，民眾消費力瞬間引爆，中國經濟前景也可如此預期。

弗里德蘭認為，金屬礦業對國家安全十分重要。今時全球經濟受到破壞，中國從經濟體系的頂部直到底層，都希望保障整個供應鏈正常運作，而美、加等西方國家就更關心國家安全。他指出，美國民主與共和兩黨都認同，美國需要更多銅:民主黨需要綠色經濟，而共和黨則著眼於國家安全。

當被問到美國今時才想到要保障銅的供應是否已太遲時，弗里德蘭含蓄地表示，保障重要金屬的礦務，需時20至30年。



他又指礦業並不適合「聰明人」做，因為它動輒投資幾十年，而中國很有前瞻性，西方世界現在才急起直追，應付需求。例如德國一直需要原料，今時卻仍落得「要燒煤過冬」的下場，這是過去不會發生的事。

礦業須憑科技轉型

礦業雖不是綠色產業，但弗里德蘭表示，日常生活中幾乎所有東西都是礦業的產物。礦業的確可令到人類的生活轉好或變差，而它也須依賴急速大步向前的科技以轉型，從而再創造。他補充，這世代勝在有科技發展的疊加優勢，例如無綫寬頻、超級電腦、智能學習、AI等，讓他相信會找到更好的方法去採礦以及採甚麼物質。

今年能源市場混亂，會不會令弗里德蘭對科技或傳統投資的想法有所改變？他指出，採礦需要有龐大資金流，他現正再投資於鐵礦非傳統的、顛覆性技術(disruptive technologies)，以減少耗能及採礦時所產生的碳足迹。

他透露，他們正研發新技術去壓碎、研磨岩石，過往這些工序會製造出全球暖化氣體總和的5%至8%。

他續解釋，若要從石頭採得金屬，便須從滑石粉(talcum powder)中研磨它們出來，這會消耗大量能源。不過，弗里德蘭斷言，礦業20至30年後應會有很大的轉變。日後的生產過程，耗能遠較今時高效，卻沒那麼富破壞性，並將從地面移往地底。

能源過渡涉多問題

接踵而來的危機打擊著全球經濟，而俄烏戰事也勢將延續至2023年。在這背景下，西方國家仍興致勃勃於新經濟，期待完全達致「能源過渡」。弗里德蘭表示，今時大部分人甚至不能界定「能源」是甚麼；至於「過渡」，那麼能源究竟該「過渡」到甚麼程度？例如燈、攝影機都會由可持續的新能源驅動？

從宏觀角度看，弗里德蘭認為「能源過渡」涉及整個供電網絡。即使是電動車，也不能沒有銅，而供電也需要整個電網大規模轉型；否則，當所有電動車同時充電，必會拖垮供電網。能源固然要順利過渡，但不少人卻低估了在重要原材料方面所需要的投資，結果？會供不應求；結果？原料價升；結果？通脹不下；結果？……



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



