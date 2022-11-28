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28/11/2022

I See What U See

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　　上周四(24日)美儲局公布其11月議息會議紀要，基本如下：

 

　　1. 美儲局首度暗示衰退機率達五成，是3月息升以來首次。

 

　　2. 絕大多數與會者認為應放慢加息步伐。

 

　　3. 幾乎「明示」12月只應加50點子息。

 

　　4. 有認為最終利率水平將高於先前預期，因為就業市場仍緊，通脹壓力仍在。

 

　　5. 持這個觀點的出席者人數是Various，這是美儲局鮮有用上的詞，以前只用Several、a few、majority等詞。用Various，就是模糊「認為最終利率水平將高於先前預期」的支持者有多少人。因此這個Various是等於無乜人，連a few也不到，故可看成這隻息鷹已折翼。

 

　　6. 總括言，上周四的美儲局議息會紀要，對未來的美息前景會是：

 

　　A. 短期至12月議息會，會因11月的美儲局議息會紀要，而息軟；

 

　　B. 至明年3月美息可能會鷹一下；

 

　　C. 明年中至下半年，美息會因衰退而長長長期地軟。

 

 

(iStock圖片)

 

　　上一段的B謂今年12月至明年3月，美息可能會鷹一下，原因何在？有四個，要用上甲、乙、丙、丁來分述，免與上文的1、2、3、4……混淆。

 

　　  (甲)要看12月1日公布的PCE，美國個人消費開支。

 

　　美儲局看通脹的指標不是看CPI，而是PCE。所以投資者為CPI回下而歡呼，可以是拍錯掌。

 

　　PCE也是量度通脹的指標，CPI是個人消費指標，PCE是個人加社會消費指標，故PCE是較廣泛地反映美國整國的通脹。哪個能更說話，不用說了。

 

　　CPI是由美勞工部統計，這個官方部門是有搬龍門(不可以說是造數據)的習慣。今年10月，美勞工部就是將美國個人消費的醫療環節調低了逾6%，美國醫療費用是年年增的。但就剛在中期選舉前夕，美國醫療費用就話低了逾6%，總使人有為拜登、民主黨貼金拉票之嫌，就是因為這個醫療費低了逾6%，才使到11月公布的CPI低見7.7%，跌至2021年7月前水平。

 

　　PCE是由美國經濟分析局(BEA)統計，他沒有搬龍門的習慣。PCE在近月也是見回下的，但如12月1日公布的數據，沒有如CPI那樣跌那麼多的話，即是10月美國通脹雖跌但不是大跌，那樣對12月15日的美儲局議息會，是否會鷹一下的刺激呢？

 

　　從PCE的走勢可見（圖一、表），2021年7月是美國通脹起始升前。如美CPI回至2021年7月水平，咁PCE，是否也應回到2021年7月的4.2%。如不能回到4.2%，即美儲局應對10月CPI之跌，信幾多？

 

 

　　  (乙)3個月與18個月利率曲線倒掛

 

　　利率曲線倒掛即是長期息低於短期息，傳統上，這是經濟衰退之兆，市場一般以3個月與10年債息，或2年與10年債息的倒掛來說事。但今年3月鮑威爾被市場成日講的「2年和10年債息倒掛，衰退?，衰退?」煩，於是鮑威爾就於3月時在一個場合中表示:

 

　　「美聯儲的工作人員對觀察短期美債，前18個月的收益率曲線頗有研究，確實可以100%解釋收益率曲線的威力。這是有道理的，因為如果它倒掛，就意味著美聯儲要降息，意味著，經濟疲軟。」

 

　　今年7月有評論認為7月美儲局宣布加息前，鮑威爾曾強調，作為經濟衰退指標的3個月期和18個月期的國債收益率曲線正在發出警告訊號，大幅加息預期應要減弱。不過今年7月公布6月CPI是9.1%時，美儲局仍鷹鷹鷹，市場亦附和鷹鷹鷹，是因為鮑威爾忘記了3個月與18個月債息的倒掛意義？市場亦忘記了鮑威爾今年3月時談3個月和18個月債息倒掛，美儲局就要降息之說。

 

　　今時筆者提出I See美儲局是See 3個月和18個月債息，所以如12月至明年3月中，它倆是倒掛了，大家就明美儲局必要做乜:降息！！

 

　　今年11月1日周二盤中3個月和18個月的美國國債息差一度收窄至不足0.2%，幾近倒掛，這息差是遠低於今年4月時的2.7%。3個月和18個月息倒掛在1996年至今，出現了4次，有3次出現了衰退（圖二）。不要小看這個3個月和18個月的債息倒掛，不是鮑威爾隨口翕的，而是美儲局經濟學家做過了研究的。所以以後看美息倒掛，是應See what U(美儲局)See才是。

 

 

　　  (丙)就業情況

 

　　美儲局一直謂美國就業數據好，就是經濟捱得起加息。但在今年12月和明年1月之後，美國就業是否好景就難說，因為不少大企都謂要裁員。11月17日有如下報道:

 

　　在過去10天，有10家大企宣布裁員:

 

　　1. Gannett(USA Today這報紙的老闆)要裁6%員工，12月1至2日通知；

 

　　2. Roku(電子媒體)要裁5%員工，約200人；

 

　　3. CNN在12月初起裁員；

 

　　4. Cisco(網絡器材)要裁5%，4000人；

 

　　5. GE Appliances(通用器材)在未來數周要裁5%員工；

 

　　6. Asana(科技公司)要裁9%員工；

 

　　7. Outside Media(Lifestyle媒體)要裁12%員工；

 

　　8. Lyft(科技公司)裁227個職位；

 

　　9. Twitter，要裁4400個職位；

 

　　10. Amazon，要裁1萬個職位。

 

　　以上的都是大公司，他們面對經濟衰退、市場收縮、利息升、資金成本上升，共同的應對是裁員，其他大、中、小公司也會如是幹。美就業定會轉差，一如秋去冬來，是必然事。怎到美儲局死?，話就業市場不差？

 

　　甲、乙、丙三個因素如按既定發展，美儲局是不能再?加息的。但有「丁」這個因素可以逼美儲局死?加息，明天談這個「丁」。


 


  投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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