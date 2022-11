28/11/2022

I See What U See









上周四(24日)美儲局公布其11月議息會議紀要,基本如下: 1. 美儲局首度暗示衰退機率達五成,是3月息升以來首次。 2. 絕大多數與會者認為應放慢加息步伐。 3. 幾乎「明示」12月只應加50點子息。 4. 有認為最終利率水平將高於先前預期,因為就業市場仍緊,通脹壓力仍在。 5. 持這個觀點的出席者人數是Various,這是美儲局鮮有用上的詞,以前只用Several、a few、majority等詞。用Various,就是模糊「認為最終利率水平將高於先前預期」的支持者有多少人。因此這個Various是等於無乜人,連a few也不到,故可看成這隻息鷹已折翼。 6. 總括言,上周四的美儲局議息會紀要,對未來的美息前景會是: A. 短期至12月議息會,會因11月的美儲局議息會紀要,而息軟; B. 至明年3月美息可能會鷹一下; C. 明年中至下半年,美息會因衰退而長長長期地軟。 (iStock圖片) 上一段的B謂今年12月至明年3月,美息可能會鷹一下,原因何在?有四個,要用上甲、乙、丙、丁來分述,免與上文的1、2、3、4……混淆。 (甲)要看12月1日公布的PCE,美國個人消費開支。 美儲局看通脹的指標不是看CPI,而是PCE。所以投資者為CPI回下而歡呼,可以是拍錯掌。 PCE也是量度通脹的指標,CPI是個人消費指標,PCE是個人加社會消費指標,故PCE是較廣泛地反映美國整國的通脹。哪個能更說話,不用說了。 CPI是由美勞工部統計,這個官方部門是有搬龍門(不可以說是造數據)的習慣。今年10月,美勞工部就是將美國個人消費的醫療環節調低了逾6%,美國醫療費用是年年增的。但就剛在中期選舉前夕,美國醫療費用就話低了逾6%,總使人有為拜登、民主黨貼金拉票之嫌,就是因為這個醫療費低了逾6%,才使到11月公布的CPI低見7.7%,跌至2021年7月前水平。 PCE是由美國經濟分析局(BEA)統計,他沒有搬龍門的習慣。PCE在近月也是見回下的,但如12月1日公布的數據,沒有如CPI那樣跌那麼多的話,即是10月美國通脹雖跌但不是大跌,那樣對12月15日的美儲局議息會,是否會鷹一下的刺激呢? 從PCE的走勢可見(圖一、表),2021年7月是美國通脹起始升前。如美CPI回至2021年7月水平,咁PCE,是否也應回到2021年7月的4.2%。如不能回到4.2%,即美儲局應對10月CPI之跌,信幾多? (乙)3個月與18個月利率曲線倒掛 利率曲線倒掛即是長期息低於短期息,傳統上,這是經濟衰退之兆,市場一般以3個月與10年債息,或2年與10年債息的倒掛來說事。但今年3月鮑威爾被市場成日講的「2年和10年債息倒掛,衰退?,衰退?」煩,於是鮑威爾就於3月時在一個場合中表示: 「美聯儲的工作人員對觀察短期美債,前18個月的收益率曲線頗有研究,確實可以100%解釋收益率曲線的威力。這是有道理的,因為如果它倒掛,就意味著美聯儲要降息,意味著,經濟疲軟。」 今年7月有評論認為7月美儲局宣布加息前,鮑威爾曾強調,作為經濟衰退指標的3個月期和18個月期的國債收益率曲線正在發出警告訊號,大幅加息預期應要減弱。不過今年7月公布6月CPI是9.1%時,美儲局仍鷹鷹鷹,市場亦附和鷹鷹鷹,是因為鮑威爾忘記了3個月與18個月債息的倒掛意義?市場亦忘記了鮑威爾今年3月時談3個月和18個月債息倒掛,美儲局就要降息之說。 今時筆者提出I See美儲局是See 3個月和18個月債息,所以如12月至明年3月中,它倆是倒掛了,大家就明美儲局必要做乜:降息!! 今年11月1日周二盤中3個月和18個月的美國國債息差一度收窄至不足0.2%,幾近倒掛,這息差是遠低於今年4月時的2.7%。3個月和18個月息倒掛在1996年至今,出現了4次,有3次出現了衰退(圖二)。不要小看這個3個月和18個月的債息倒掛,不是鮑威爾隨口翕的,而是美儲局經濟學家做過了研究的。所以以後看美息倒掛,是應See what U(美儲局)See才是。 (丙)就業情況 美儲局一直謂美國就業數據好,就是經濟捱得起加息。但在今年12月和明年1月之後,美國就業是否好景就難說,因為不少大企都謂要裁員。11月17日有如下報道: 在過去10天,有10家大企宣布裁員: 1. Gannett(USA Today這報紙的老闆)要裁6%員工,12月1至2日通知; 2. Roku(電子媒體)要裁5%員工,約200人; 3. CNN在12月初起裁員; 4. Cisco(網絡器材)要裁5%,4000人; 5. GE Appliances(通用器材)在未來數周要裁5%員工; 6. Asana(科技公司)要裁9%員工; 7. Outside Media(Lifestyle媒體)要裁12%員工; 8. Lyft(科技公司)裁227個職位; 9. Twitter,要裁4400個職位; 10. Amazon,要裁1萬個職位。 以上的都是大公司,他們面對經濟衰退、市場收縮、利息升、資金成本上升,共同的應對是裁員,其他大、中、小公司也會如是幹。美就業定會轉差,一如秋去冬來,是必然事。怎到美儲局死?,話就業市場不差? 甲、乙、丙三個因素如按既定發展,美儲局是不能再?加息的。但有「丁」這個因素可以逼美儲局死?加息,明天談這個「丁」。



