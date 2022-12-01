鮑威爾昨晚有講話，此文成於昨午2：30pm前，我不知鮑威爾昨晚講甚麼，但我知鮑威爾可能講大話。

（CNS）



12月15日美儲局議息，在之前兩周，美儲局人員是要噤聲。昨天是議息會前最後的一個開聲期，那鮑威爾會講甚麼？兩個可能性：



1)我鷹；



2)我鴿。



他會講哪一句？



他總不能講我鴿，但他如一講鷹，就會撞上高盛的槍口(圖一)。



美供應鏈緊張情況紓緩



高盛創造了個獨家的供應鏈指標，這個指標在11月28日時，下跌至3，上周則是4，即是供應鏈的緊張情況放緩了。圖一的紅?指標，紅色區是供應鏈緊，綠色就是供應鏈緩了，供應鏈便可接上了，通脹問題也就可緩下來了。



自美儲局加息遏通脹以來，筆者就不止一次指出，今次美國通脹是由供應鏈斷，供應不暢，物價便升而來。光加息是解決不了物資的供應，加息只能削弱需求，即是要人民節衣縮食。這跟物價狂漲一樣，會引來社會動盪。但要人民粒米不進以減少需求，把糧價拉下，可以嗎？



在今年6月，當美通脹爆錶時，美國西岸洛杉磯貨櫃碼頭的港壓問題已在緩解，這亦是筆者在6月通脹見9.1%便認為通脹已見頂的原因之一。但鮑威爾不敢這樣分析，這樣講，因為他這樣一講，就不能堅持加、加、加息了。因為加息不能使供應鏈緩解，亦即這次通脹是不能靠加息來遏下去的。



高盛對於由港壓而帶來的供應鏈斷供壓力，是做了不少工夫，也做得細。人家是大行，有資源，一察覺問題方向，就押資源下去，研究個透。



圖二是2020年2月至2022年11月的高盛自己開放出的瓶頸指數，在上周是一掉就掉了21%，幾近回到2021年6月這次通脹上升時水平相若，這就是說供應鏈的壓逼，已回至通脹上升時。你道鮑威爾昨晚的講話會提出這個嗎？





高盛亦有個東西岸碼頭港壓的指標(圖三)，西岸碼頭的港壓，今時已回到去年5月時水平。美國西岸，即是中國貨源之路。東岸碼頭仍有些港壓，但這跟中國貨無關。中國貨源無阻礙，即是美國的供應鏈，起碼來自中國的那些貨，可以供而無缺，通脹也就易下來了。





貨流通暢了，貨櫃船運費就下來了，上海至洛杉磯的來回運費也已回下至2020年9月時水平(圖四)。





供應鏈問題還說解不了？



今年不少美公司在年報中提及業績下滑是因為供應鏈受阻(Supply chain disruption)，其實在2021年第三季已開始回下(圖五)至今，公司年報一定是說有Supply chain disruption，不然做差了的業績怎交代？





由於船運費回下，故生產物價指數中的航運指數也在今年中下跌了。有趣的是，這個美PPI中的運費指數，跟美CPI走勢是高度關連的(圖六)。





美儲局一直講加息多少要看數據，上述一大堆數據，指出鮑威爾昨晚應講鴿。但如仍講鷹的話，就是「講大話」!!!



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)