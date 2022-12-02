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02/12/2022

江澤民時代與中國芯片

#芯片 #黃令儀 #陳進
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　　留意，文題是「江澤民時代」與中國芯片，而不是「江澤民」與中國芯片，先撇清此重關係，免被控。江澤民時代的中國芯片發展為何？
　
　　看江澤民時代，為甚麼要看其間的芯片發展？那是因看到華為、中興(00763)等內地科企，近年受到外國廠商制裁，損失慘重，艱苦經營，而想到當年若芯片發展沒有走了條貪污路，今天形勢或大不相同。
　
　　中國早於1965年，已在上海自主研製第一塊單片集成電路，比南韓還要早10年！但其後幾十年，芯片發展滯後，不但被美、日等拋離，甚至被韓、台超越。不過，20年前，也就是江澤民時代，很多人曾以為，國產芯片已達世界領先水平。令人有此錯覺的，是一度被稱為「芯片之父」的騙子陳進(圖一)。

 

　
　　當年陳進的履歷亮麗:他不只是美國留學的「海歸」博士，還曾擔任摩托羅拉、IBM等知名科企的芯片研發高管。2001年，他獲上海交通大學聘任，專研芯片。後來，他和團隊3人僅花了16個月便「成功研發」出「漢芯一號」。
　
　　「漢芯一號」聲稱採用先進的0.18微米半導體工藝設計，在只有手指甲一半大小的集成電路上，配置250萬個器件，而且有32位運算處理內核，每秒鐘可進行2億次運算。當年專家評定，漢芯相關的設計及應用平台，達到了國際水準，是中國芯片發展的里程碑。
　
　　英特爾(Intel)走了40年才達至的技術階段，陳進卻不用年半便完成了。雖然有人抱「too good to be true」的懷疑，但隨？漢芯二、三、四號陸續「成功研發」，陳進獲上海交大聘為微電子學院院長，更獲國家巨額研究經費，以上疑慮便消失了。
　
漢芯造假 陳進捲逃
　
　　陳進得到經費後，不單用於芯片研發，還申請其他項目，包括武器裝備的技術項目，多達31項，並成功獲國家支援資金高達11億元人民幣！直至2006年1月，「漢芯一號」才被揭發造假。
　
　　原來「漢芯一號」只是摩托羅拉芯片的源代碼(source code)，從它設計、發展出來的芯片，其實無法在系統中應用(圖二)。當陳進發現，即使自己連同摩托羅拉舊同事及德州大學的同學，再加上30多名交大的碩士、博士，根本無法設計出芯片來，但他卻看中國家對芯片產業的龐大投資，財迷心竅，便不惜造假。

 

　
　　不過，陳進造假的檔次也很低:他買來一批摩托羅拉芯片，然後叫工人用砂紙磨去原有標誌，再加上「漢芯」標誌，這樣便輕易「震驚中外」。後來造假事敗，陳進便夾了11億元，捲逃美國。在美國，他創立公司之餘，還是3家上市公司的股東！
　
　　令人不解的是，為甚麼陳進可以逃罪？有傳是有太子黨涉及嘛！
　
騙局影響 發展停滯
　
　　造假事件引起軒然大波，影響深遠。它令國家對芯片的投入更為審慎，大批項目因而落馬之餘，人才流失，導致芯片產業發展十多年裹足不前。它也直接影響了十多年後真「中國芯」:「龍芯」的發展。
　
　　中國自主研發芯片一直沒有突破性的發展，直至2019年底，首塊真正的「中國芯」才面世，這涉及個人物:黃令儀(圖三)。黃令儀生於1936年，自小已立志要讓國家變得強大。她畢業於清華，1962年加入了中科院，開展半導體科研事業。那年代，內地對半導體的研究幾乎是零，實驗環境也較簡陋。在這種惡劣條件下，黃令儀等人成功在二極體、大型集成電路上作出了貢獻。及至66歲，盡管身體大不如前，她仍決定加入「龍芯」研究計劃，並終以84歲高齡，協助其團隊成功研發出中國芯。龍芯成功，償了她「抹掉祖國身上恥辱」的宿願。中國高鐵技術得以高速發展，黃令儀功不可沒。

 

　
　　中國芯片發展進程中，陳進與黃令儀，對照出兩種截然不同的品格。為何陳進這類金玉其外的「明星」，會浮生於江澤民時代？
　
　　和江澤民一齊登場的有朱鎔基，他一上場就講了要打貪。他說打了100副棺材，留一副給自己去行地雷陣。朱鎔基一上場已知貪污嚴重，可惜他用不完那100副棺材，畢竟，這淌貪污水太深了。
　
　　在中國言，貪污一日不清，豆腐渣工程、漢芯造假都會拖了中國發展的後腿，這是誰之過？
 　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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