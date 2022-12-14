耶倫鴿了，鮑威爾能鷹嗎？

美財長耶倫在周日(11日)喊了幾聲鴿聲:

（CNS）

1)除非全球經濟出現意外衝擊，否則2023年美國通脹將大幅回下；

2)美國有經濟衰退的風險，但這不是降低通脹的必然結果；

3)經濟增長大幅放緩，企業也看到這點，美國在疫後復元得快，多工人重返工作崗位，美國有個健康的就業市場；

4)為了降低通脹，而且已達到充分就業，故經濟沒有必要像現在這樣快速增長來讓人們重返工作崗位；

5)她堅信衰退是可以避免的，因為沒有看到工資－－物價出現的push & pull使物價上升的現象。

耶倫這5段鴿語，使道指急升了500點。但大家可有留意到，耶倫有講過「息」嗎？不是沒有，是隱隱地講了。

她講2023年美國通脹將大幅回下，但在大幅回下前，美通脹怎了？而且要經歷甚麼樣的行動、情況，美通脹才可大幅回下？答案在她講的第4點。

美國已充分就業

就是目前美國已充分就業，耶倫是專研美國勞動市場的經濟學家，她講美國已充分就業，就要相信她。美儲局的工作有兩大目標:

1)維持物價穩定，即是不要通脹，也不要通縮；

2)維持經濟增長，即是要就業市場OK。

耶倫第4點的表示是:

美就業OK，即美經濟增長OK，故加息也可以不會太打擊美經濟增長。如從這角度去演繹耶倫周日的講話，即是耶倫是鷹還是鴿了？

耶倫周日的講話，也可能是今次美儲局今年最後一次議息會的議決(周四出街)。

就是:

1)美通脹仍高，要加息遏之；

2)美經濟可以捱到再加息，而不致太差。

若是，即是美儲局的鷹勢未改。到時市場會怎樣了？升勢火上加油，還是淋你冷水？

昨晚(13日)美國公布今年最後一次的CPI，11月CPI應是今年6月以來最低的，至於是在7位還是6位，應不太重要了（圖一）。市場估的11月CPI中位數是7.3%（圖二）。

紐約聯儲局周一(12日)發表的月度消費者調查反映，11月份美國民眾對未來12個月的通脹預期為5.2%，低於之前一個月的5.7%，亦創下2021年8月以來調查預測的最低水平。對未來3年和5年通脹率預期亦有所下降，3年後可以低見2.5，而5年內更可低於2（圖三）。

JP Morgan對昨晚CPI數值與標普500的表現作了個估測（圖四），如昨晚美CPI是在7.3%，標普500會升2%至3%。

由今年1月至11月美股與CPI的表現見圖五。12月會如何？昨晚升的機會大，但到周四(15日)，美儲局議息會議後，美股走向才較重要。筆者買跌，因為:耶倫非鴿，故鮑威爾仍可鷹，起碼把聲仍鷹，市場會否被嚇到就要看鮑威爾怎鷹叫了。







(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



