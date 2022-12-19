美儲局內訌，鮑威爾必鴿

美儲局鮑威爾一直謂美就業市場好，故可支持加息遏通脹；耶倫亦謂美國的就業市場好，就算衰退些少，也無大礙。但市場並非如是想。

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市場認為美國就業數據有水份，自6月起，質疑者一直每月對美就業數據嚴審，每月都謂美國勞工部的職位增長有假。最近一次是謂美勞工部報大了270萬職位，本欄亦有文認同（圖一）。今次不再是市場的質疑，而是費城美儲局的研究報告，它指出美國的職位增長最少報大了110萬個職位，留心，是最少報大了110萬個職位。





費城美儲局的研究報告發刊於2022年12月13日，詳細的報告大家未必有興趣看，大約的看圖二便是。





不要話筆者亂噏無依據，關鍵點是圖二中的那一個圖，圖三是放大了的，圖三中的黃色線是勞工部公布的就業職位增長累積數，而藍色線是費城報告所認為真確的就業職位增長累積數，是少了的。市場質疑者則將真實的職位增長質低很多，在10月時已指美勞工部自今年3月起，報大了270萬個職位增長（圖四）。





美國勞工市場不單被質疑在職位增長方面報大了數，而且更忽視了所增長職位的質素。自今年3月至11月，全職職位實際上是減少了39.8萬個，Part-time工是增了19萬個，而一人打N份工的工職是增加了29.1萬個，這個職位的質素在勞工部的就業調查中，是沒有調查到的（圖五）。





美儲局可以倚賴這個錯誤的就業數據加多幾多息？不知，因為要等美國勞工部認錯，再修正錯誤的數據，美儲局才會晴天霹靂地認錯或啞口無言側側膊？為甚麼有這個卡通指摘，因為費城這個研究真可插鮑威爾背後兩刀，看下表便知。





耶倫是就業專家，她曾講過美國就業職位增長達10萬個就是就業OK。今時4至6月的美職位增長，按費城美儲局研究，是遠少於10萬個！6月之後數據要再續研究，美儲局要怎面對費城美儲局這個「內訌」就業職位增長研究？



這個費城美儲局的就業研究對投資者有何意義？這是個金礦，無論鮑威爾認錯還是側側膊，市場會對鮑威爾任何鷹言，打個折扣。費城美儲局這個研究是發布於12月13日，再發酵多一兩個星期，整個華爾街都知道美國就業數據有造假。只要美儲局一日不打倒費城美儲局這個就業數據研究，就是間接承認此研究，你鮑威爾要真再硬加息？



2023年有8隻黑天鵝，其中一隻是美儲局減息200點子。會否成真？



假的真不了，真的假不了，鮑鷹或要在2023年而不是2024年安息了。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)