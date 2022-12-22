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22/12/2022

耶倫噩夢，美債缺水

#日本央行 #耶倫
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　　數月前美財長耶倫訪日本，談甚麼？不知。數月前耶倫謂美債有流動性風險(Liquidity problem)，即美債市場缺水，本以為這是因美聯儲局加息所致，但到日前日本央行一舉動，就將耶倫的噩夢--美債缺水--一事，挑明了。

 

耶倫


　
　　日本央行日前公布，將10年期日本國債利率的波動範圍調整為+/-0.5%（圖一）。公布後，美道指立跌近700點，美元/日圓由136.9跌至133.05，環球股市均跌。為甚麼這一石會擊起千重浪？

 

　
　　日本一直利用收益率曲線控制政策(Yield Curve Control YCC)來增印貨幣，這個YCC，即是日本版的QE。當短期利率升時，日本央行就買入長債，壓低長債息來遏抑短期利率的上升，日央行買入長債即是向市場放水(QE)。
　
日央行急切遏通脹
　
　　在2016年日本引入這個YCC時，是將10年長債波動範圍壓至+/-0.1%，這幾乎是零利率了。之後因為央行基本把所有發行出來的日長債都買光了，才不能不提高YCC的波動範疇，直到今次要提至+/-0.5%。擴大波動範疇是加息的代名詞，在今時環球息升的背景，加上日央行已把可買的日長債都幾買光後，日長債息是只有波上，好難波下，故謂之為變相加息（圖二）。

 

　
　　為何日央行要變相加息？因為日本的通脹升了（圖三），如不去消滅通脹於萌芽狀態，不然就會蹈美聯儲局覆轍。通脹3%時你不遏，到9.1%時才遏，就要多加息了。

 

　
　　一直以來日本都是美債的大買家（圖四），因為日本息低，日本投資機構借入並沽出以近零息的日圓去買今時有3.5%的美10年國債，做個運輸大隊隊長，是每年幾可穩賺3%的。但日央行一公布擴大YCC後，美元兌日圓幾跌了3%，那些以136日圓去買美10年美債的日投資者，一下子就會蝕匯近3%，會使到他們賺息的算盤打爛，因蝕匯了。

 

　
　　假如日匯續升，升至130時，則所有在136日圓買美10年債者，都一定輸。如有輸的可能性，這些日投資者或其他的跟風投機者，會否早走早著免得遲走瞓唔著？
　
　　其實這批在136區沽日圓去投資美10年債的投資者，不同等到日圓升至130才會蝕入肉，只要日匯升多1日圓升至132時，已要蝕了。而日匯由今時至明年3月，升至130以至升至128，是有機會的，因為每年3月日本企業年結，都要班資回日，日本保險公司亦要將盈利匯回日本去派息予投保人士。
　
　　20年前，日本企業、保險公司是於3月起，才班資回日。後來被人睇穿，在3月時打他們個伏擊，買入日圓，推高日圓，焗日企要買貴貨，這批投機者就easy執番啲。後來，日本企業、保險公司精了，就在每年1月起班資回日。今時好了，日央行在12月時公布這個YCC改革，是捅了要班資回日的日企、日險資一刀。他們如競爭班資回日的話，日匯升勢會急，他們會怎沽美債？要走著瞧。
　
　　這次YCC擴闊是一次性還是陸續有來，看日本通脹走勢，而這個日通脹走勢是受:
　
　　(1)日通脹是輸入性通脹，日匯弱，輸入通脹便勁，如日匯回升，如回到110至120區，日通脹便可受控；
　
　　(2)2023年首季的日本工資談判，對通脹後向有影響；
　
　　(3)現任日本央行行長黑田東彥任期將於明年3月結束，繼任行長的貨幣政策為何？待看。
　
　　無論如何，日圓一直是環球不少債券市場的「奶媽」，如今「奶媽」斷奶，相信環球債市，特別是美債市（圖五），都要受斷奶或唔夠奶之苦，債息將要升或企硬了。事實上，日本近來沽美債已沽得不亦樂乎，回至2018年中水平，後市日資再沽是很大可能的。

 

　
　　耶倫噩夢，美債缺水，有望成真。
　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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