2022年回顧之二:疫與封

2022年中港投資市場的跳動點之一是「疫與封」。投資者擔心，阿爺會隨時轉軚，又來個封。有此顧慮不為怪，因為我們對國內的封控政策認識不深，看外國傳媒的報道多，看國內傳媒的報道少。

今年上半年，上海爆疫，但到6月1日上海便解封了，原因？筆者在2022年6月6日文《清零唔封城，整息唔整水》指出，上海這個解封是基於Omicron是可以憑多檢測來控疫，不用靠封城來控疫。

上海於6月1日解封，全市當日凌晨就大慶祝，有人擔憂唔好咁歡喜，來個第六波，你又封到死實實啦，慶祝衰退？

這是基於舊認識而來的擔憂，阿爺怎不知封城對中國經濟的禍害，但在任疫症擴散、死得人多和封城捨經濟換人命之間，阿爺在2022年6月1日之前，只能清零便封城。但在2022年6月1日之後就可能清零唔封城。

有一個新的政策正在悄悄醞釀，生根發芽，這個新的政策就是常態化核酸檢測。武漢的居民應該對這個政策不陌生，武漢已經試行快一個月了。杭州的居民也開始收到通知和文件，數天前上海也公布了首批常態化核酸檢測採樣點。

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甚麼是常態化核酸檢測？以武漢的政策為例，就是在全市大批量設立核酸檢測點，市民如果48小時不進行核酸檢測，其健康碼就會變色，無法進入公共場所。換句話說，如果市民想要進入公共場所，比如地鐵、機場、商場、酒吧、餐廳等，就必須每48小時進行一次核酸檢測。核酸檢測後(不是結果出來後)，健康碼就會恢復正常。這裏有一個原理是防控專家認為:

Omicron病毒會在感染24小時後出現傳染性，如果每個人每兩天都做一次核酸檢測，那頂一個感染者，在外的傳播時間就24小時(還是在病毒載量很低的情況下傳播24小時)，傳播人群會非常有限，防控會非常容易。這意味著，所有Omicron的感染者，都會在很短的時間內被發現，且及時管控病毒，根本沒有辦法實現社會面大範圍傳播。這同時意味著，類似於去年，前年上海進行的精準防控可以實現，如果發現了病例，只需要控制病人和密接，非常小範圍封控，比如封一個奶茶店、封一層樓，然後對一定範圍的人，賦予新的核酸檢測要求，比如從48小時一次變為24小時，其他所有人生活都不受影響，實現真正的精準防疫。我們可以往下展望，這意味著甚麼？這意味著將沒有封控，餐飲旅遊行業不會再面臨三天打魚、兩天曬網的窘境。第三產業將會快速恢復，政策也敢於大力支持接觸性服務行業發展。

上海6月1日的解封，背後有個古仔，在文末講。

基於上海、杭州不封城也行得通，所以就有了在11月時「防疫二十條」、「十條」。這個「二十條」、「十條」的推出，除了是講出之後怎防疫、控疫外，最重要的是不許地方政府層層加控，一刀切去封去控。圖一展示了阿爺不贊成地方過分封控，大家細看便知。連續5天未有所感染就要解封，層層加碼去封會被追究刑責，所以今時如擔心會隨意封，是落後於形勢。

不嚴封控，疫情一定會擴散多，但只要目前的Omicron無變種成有較高的致死率，致重症率時，阿爺是不會再嚴封控。但又要另方面又要增添ICU，去應付必要時增加了的重症，這在11月11日的「二十條」的其他文件中，是已列出要增添8萬間ICU及其他相應的醫療設施（圖二）。

在放寬疫控之時，12月13日文《民情疫情內需情》指出:

三年疫情，不少人有抗疫疲勞，內地便有「白紙要求」，要自由出行，不要封控。好了，政府開放疫情管控，結果是人人自危，要搶藥物。當日舉白紙者可有想到，若家中有人中招，死了，這個由舉白紙到要戴白花，誰之過？

雖然中央也意識到，開放管控要添加8萬套ICU及相關設備，但要急順民情，怕就算怎急加建ICU，也會有重症者等不及而死了。

對政府言，治理之道是在適當的「限」與「放」，但民眾就不想被「限」，只想「放」，結果？今時疫情並不是真的輕了，而是真正的防疫現在才開始！只不過是個人的防疫，因為政府已按民情，「放」了，但Omicron仍在社會中飄盪，你自己不做好自己的保護，中招了，能怪誰？怪政府？怪舉白紙者，還是怪自己？請記住，中招後，是可以有長新冠的後遺症，可令患者終身免疫力減弱，祝大家好運。

假如疫情反彈得勁，或持續居高不下，這股炒內需股的上升勢頭便會減退。

好了，要講講上文話要講的古仔了。今年初時李強仍是上海市委，他出訪上海疫區，臨時改道，去了不在原訪程之內的疫區，立受到居民包圍，居民大吐封管之苦水。

上半年，時為執掌疫控的副總理孫春蘭有到上海視察。有傳李強跟孫春蘭拍枱叫罵，謂封控不合理落後於Omicron的病毒發展，所以就有了筆者6月6日文，指出上海在6月1日解封之事。

李強在當時向孫春蘭叫板，是以下犯上，因為副總理是位居於市委上的。到今時，李強應為總理，孫春蘭應離任。大家估，要嚴封控回朝，易嗎？當你八卦到上述古仔時，是否對封控回朝之事，可以放些心。

嚴封控是否絕不會回朝，不一定，要看新冠病毒會否發展成高致死率、致重症率的病毒。今時北京醫院已著手檢測新冠患者的病毒，看有沒有變種成更毒的病毒性。如有，可能又要封城；如沒有更毒的病毒性出現，應不會再易封城。

那麼，又是否重陷封與不封的迷霧，不是，聽老祖宗的。現在解封了！但千萬別忘了老祖宗留下的幾句話:瘟疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明。千百年來，皆如此。所以，解封了，我們要更加注重個人防護，熬過後面幾個節氣！做好個人防護！要自由，如今有了；不要管，如今也不管了。但也應要戴口罩，少出行，少聚集，勤洗手，多通風！祝你健康平安！萬事如意！

看來到2023年清明之後，疫與控應更清晰了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



