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03/01/2023

2023的黑天鵝

#黑天鵝 #油價 #外匯
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　　新年伊始，要淋些冷水，因為2023年會是危機年，先講「黑天鵝」。

 

　　渣打銀行研究主管兼首席策略師羅伯遜(Eric Robertson)早前曾列出2023年8隻「黑天鵝」，指這8個令人意外的情況，可能會令經濟及金融市場直接受到衝擊，包括:美儲局或將減息2厘、全球油價跌逾半至每桶40美元、比特幣再跌70%等。

 

(iStock)

 

　　羅伯遜的8隻「黑天鵝」分別是:

　　1．美儲局加息政策一百八十度轉變；

　　2．油價跌至40美元；
　
　　3．科技股再跌；
　
　　4．比特幣進一步下跌70%至5000美元；
　
　　5．歐元大漲；
　
　　6．食品價格跌約15%；
　
　　7．人民幣上漲10%至6.4元兌1美元；
　
　　8．美國眾議院共和黨人彈劾拜登。

 

美儲局180度改變

 

　　羅伯遜估計，與2022年緊縮政策有別，美儲局或將轉向寬鬆。「鷹」完一輪之後，美國將在2023年上半年陷入嚴重的經濟衰退。因此，美國經濟在年初可能只出現一些問題，但裁員潮將從科技企業蔓延到地產、零售、工業和金融等產業。羅伯遜認為，美儲局放慢加息只是起點，年中貨幣政策將全面逆轉，2023年底前，可能會暫停量化緊縮(QT)並減息2厘（圖一）。

 

 

油價每桶40美元

 

　　羅伯遜認為，原油市場可能出現布蘭特油價暴跌逾50%至40美元。他指全球經濟衰退現正蔓延，大部分國家都將面對消費者和企業需求長期下降。此外，若俄烏戰爭結束，將消除油價中與戰爭相關的風險溢價，令油價大幅下跌（圖二）。

 

 

重演科網爆破？

 

　　羅伯遜表示，美國納斯達克指數或再暴跌50%，科企恐出現破產潮，千禧年代互聯網泡沫爆破重演（圖三）。

 

 

　　此外，羅伯遜亦恐比特幣會再跌70%至5,000美元的低位。其實，Mobius Capital Partners的聯合創始人Mark Mobius已警告，比特幣的價格已跌破1.7萬美元的技術支撑位，他預測2023年比特幣還將暴跌40%，跌破1萬美元。事實上，FTX的崩盤導致加密貨幣流動性顯著下降，連累整個市場。

 

　　根據羅伯遜的講法，其他可能衝擊環球市場的事件還有:

 

　　俄烏戰事結束後，歐元兌美元滙率或上漲19%，達到1歐元兌1.25美元（圖四）。同時，也導致全球食品價格下滑約15%，致使供給過剩，並引發通縮。

 

 

　　隨著中央持續放寬防疫政策，邁向復常，人民幣兌美元滙率或上漲10%至6.4元（圖五）。

 

 

　　美國眾議院共和黨人投票彈劾美國總統拜登，阻礙民主黨在2024年總統大選前的勢頭。

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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