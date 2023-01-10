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10/01/2023

今次衰退都一樣？

#衰退 #美國經濟
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　　面對不確定的事物，人總會有疑慮；投資者面對似即將殺到，又難以避免的經濟衰退，心情同樣複雜:可以怎樣熬過去？最重要是，還有沒有獲利的機會？有人就話，找到過去衰退的規律，不但無憂，還有可能轉危為機。

 

　　股市總有起跌，正如上周三(4日)蕪文引述橡樹資本創辦人Howard Marks的領悟:不會有「只升不跌」或「只跌不升」的市。Youtube視頻《D的財富鏈》分析了美國自1963年至今60年來，8次危機後衰退的情況，指美國平均每7年半之內，便有1次衰退；平均維持11個月的衰退又會帶來熊市，而美股熊市由最高跌至最低，平均跌約3成。投資者關心的當然不只這些，而是視頻的總結:一、若出現衰退，標普成分股綜合盈利能力大幅下滑，便是股市見底時；二、當美儲局減息，股市便大跌（圖一至圖三）。

 

 

 

 

60年前手段似曾相識

 

　　60年代越戰對美國是一個長達10年以上的噩夢。越戰泥沼戳破了二戰後經濟繁榮的美夢。1958至1969年間，美國通脹率由不足2%升至逾6%，超過3倍，美股也從高位回落近兩成。當年美儲局的政策似曾相識，同樣以加息遏通脹；當年美息亦像今天疫前一樣低，1至3厘，其後加至10厘！雖然升幅是3至5倍，但當年加息過程長達7年，時間充裕。反觀今時美儲局從零息加到4厘半，升幅差不多，卻是1年內的事，是謂「鷹且猛」。

 

　　當年成功遏通脹，卻帶來了衰退。美股從高位回落近4成，需要半年才恢復。雖然當年的衰退被視為「溫和」，但經濟學界就指是由美儲局政策一手造成。其後，美股經歷了史上最波動的20年，以及3次衰退。

 

　　第二至四次衰退由美元與黃金脫鈎，美息波動揭開序幕。1973年的石油危機轉化為全球性的能源危機。通脹由1960年2%以下，升至1979年的13.29%，20年間升了約7倍！時任美儲局主席沃爾克(Paul Volker)以60年來最高利率抗擊通脹。1973至1983這10年間出現了3次衰退，也是美股黑暗的10年，投資幾乎沒有回報，要花了20年的時間才恢復（圖四至圖七）。

 

 

 

 

 

90年代的美好時光

 

　　1990年爆發的海灣戰爭，導致第三次石油危機及第五次衰退，美股雖跌了兩成，其實問題不大。因整個80至90年代，獲得穩定而被動的固定收入機會實在太多了，而且回報又高。那些年，回報由5%至9%不等，試想一般都有5%，企業債券若有7%至8%回報便不錯了，實在是十分美好的年代，惜俱往矣！

 

　　美儲局自90年代開始，以加息為手段，操控美國經濟周期。息口與前比較，十分低。資金成本平，寬鬆的融資環境促進了經濟發展和繁榮，美股市趨勢向上，但其間的3次衰退及「冧市」全都不是由政策改變或國際政局動盪而引起的（圖八至圖九）。

 

 

 

看EPS待減息

 

　　2000年科網爆破其實是千禧版的「鬱金香狂熱」，全因估值不合理地被抬高，形成泡沫；2008年次按危機是金融界貪婪，無視信貸風險所致，而2022年由疫情造成的經濟危機，則是之前無法預知的「黑天鵝事件」。

 

（istock）

　

　　視頻認為，60年來8次衰退或危機都有其規律及共通點:

 

　　一、如想問2023年美股何時見底，便要看經濟衰退何時來臨；衰退到後，便要關注標普成分股盈利(EPS)能力是否大幅下滑，因「冧市」會與EPS大跌同時發生，而股市最低點約會在企業季度業績報告後，EPS能力最差之時。不過，如想知道美股真正的低點，更簡單的會是:

 

　　二、美儲局貨幣政策再從緊縮轉化為寬鬆，減息。只要美儲局減息，股市便會大跌，這無論有沒有衰退亦如是。當QT變回QE，短期並不利好股市，但長期則會令它趨升，這正是撈底的好機會。

 

　　雖然有人有以上觀點，但筆者認為，今次衰退或不一樣。明天續。

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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