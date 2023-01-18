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18/01/2023

英雄所見

#2023前瞻
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　　英雄所見，略同。那麼一批英雄、精英，他們對2023年有何略同？

 

　　有家Visual Capitalist's Prediction Consensus，他們年年都做個前瞻預測。他們往績如何？

 

（istock）

　

台海無戰事，俄烏戰不停

 

　　2022年1月6日，他們預期當年會升息，結果是美儲局於3月起升息。他們亦預期工人會站起來(罷工)，地緣政治不穩，在近月就歐美工人罷工不絕，而在2月24日起就有俄烏戰爭。他們的預期不全中，但只要中幾瓣，能幫投資者躲過「劫」或得到「機」就值得看看。圖一是他們對2022年的預測，大家可看看。圖二是他們對2023年的預測，會談談。為方便討論，會在圖二各方格（預測）加上編號。

 

 

 

　　A.戰事

 

　　台海無戰事，俄烏戰不停。

 

　　B.利息、通脹、美元、美債

 

　　利息見頂，通脹漸退，美元潮退，美債可買。

 

　　C.能源價

 

　　仍貴。

 

　　D.股、經濟

 

　　整體股升，新興市場股、滙均好，環球衰退危機高，環球GDP增1.5%至2%，價值投資好過賭增長。

 

　　E.中國

 

　　中國經濟會回升，但不少製造企業會遷離中國。

 

　　F.印度

 

　　印度增長會強。

 

　　G.科技

 

　　白宮打壓TikTok，谷歌的搜尋engine會褪色，人工智能大盛於各行各業，工人會傾向彈性工時，矽谷會步馬斯克後塵大減人手。

 

　　H.民怨

 

　　民怨會四起。

 

　　I.回收

 

　　大公司會加強環保回收。

 

　　J.加密幣

 

　　仍寒。

 

　　K.歐洲團結

 

　　受考驗。

 

　　大局已預測過，準不準先不說，跟著怎投資？以後談。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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