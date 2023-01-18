英雄所見，略同。那麼一批英雄、精英，他們對2023年有何略同？

有家Visual Capitalist's Prediction Consensus，他們年年都做個前瞻預測。他們往績如何？

（istock）

台海無戰事，俄烏戰不停

2022年1月6日，他們預期當年會升息，結果是美儲局於3月起升息。他們亦預期工人會站起來(罷工)，地緣政治不穩，在近月就歐美工人罷工不絕，而在2月24日起就有俄烏戰爭。他們的預期不全中，但只要中幾瓣，能幫投資者躲過「劫」或得到「機」就值得看看。圖一是他們對2022年的預測，大家可看看。圖二是他們對2023年的預測，會談談。為方便討論，會在圖二各方格（預測）加上編號。

A.戰事

台海無戰事，俄烏戰不停。

B.利息、通脹、美元、美債

利息見頂，通脹漸退，美元潮退，美債可買。

C.能源價

仍貴。

D.股、經濟

整體股升，新興市場股、滙均好，環球衰退危機高，環球GDP增1.5%至2%，價值投資好過賭增長。

E.中國

中國經濟會回升，但不少製造企業會遷離中國。

F.印度

印度增長會強。

G.科技

白宮打壓TikTok，谷歌的搜尋engine會褪色，人工智能大盛於各行各業，工人會傾向彈性工時，矽谷會步馬斯克後塵大減人手。

H.民怨

民怨會四起。

I.回收

大公司會加強環保回收。

J.加密幣

仍寒。

K.歐洲團結

受考驗。

大局已預測過，準不準先不說，跟著怎投資？以後談。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





